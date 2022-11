Sparta potrestala víceméně každou chybu, přiznal kladenský kapitán Plekanec

„Zakopl jsem a doufal, že mi soupeř nevezme hokejku, tak jsem do toho plácnul. Snažil jsem se to zvednout a jsem rád, že to tam zapadlo. Ale nakonec to nebylo nic platné,“ řekl smířeně Tomáš Plekanec. Sparta se ujala vedení už po 67 sekundách. Kladno ještě vyrovnalo, ale pak už na další zářezy soupeře reagovat nedokázalo.

„Měli jsme výborné věci v útočném pásmu, i dobré přesilovky. Škoda, že jsme v nich nedali gól. Měli jsme pár šancí, kdy jsme mohli vyrovnat a držet se déle v zápase, ale dneska to nevyšlo,“ hodnotil Plekanec.

Odpolední střetnutí se hrálo ve skvělé kulise, na tradiční derby dorazilo 12 113 fanoušků. Více diváků přišlo v sezoně jen na duely Sparty 21. října s Kometou Brno (13 111 diváků) a 6. listopadu s Pardubicemi (13 176).

„V O2 areně je super atmosféra vždycky, když tady hrajeme. Je radost takové zápasy hrát a užíváme si to, jen škoda, že to nebylo s lepším výsledkem. Udělali jsme o něco víc chyb než v minulých duelech, kdy jsme byli úspěšní. Sparta potrestala víceméně každou. Má kvalitní tým,“ připustil po nulovém zisku Tomáš Plekanec.