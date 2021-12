Plekanec: Jedna vzpruha nestačí. Musíme se zlepšit, jinak se budeme dál plácat dole

„Není to ono. Musíme se zlepšit ve spouště věcí, jestli se chceme zachránit,“ řekl Plekanec po nedělní domácí výhře 3:2 v prodloužení nad Litvínovem.

Je konec černé série vzpruhou?

Potřebovali bychom těch vzpruh víc. Zaplaťpánbůh za tu dnešní, ačkoli hra není ideální. Ale jsme ve fázi, kdy každý bod je pro nás důležitý, i když to není úplně pohledné. Jarda Jágr mě po zápase popichoval, ať do kamery při rozhovoru řeknu, aby nás už nedávali do televize. Že mají být pohádky, a ne horory.

Ukázali jste vůli, je to cenné zjištění?

Musíme ji ukazovat celou sezonu, bohužel se nám to hodně často nedaří. Musíme hrát líp. Jsou věci, které musíme začít dělat. A když je dělat nebudeme, jako tým a organizace se nezlepšíme a budeme se pořád plácat tam, kde se plácáme.

Nedávný výprask 2:9 od Hradce Králové vás probudil?

Už jsem na něj zapomněl, ani nevím, kolik to bylo. To je už dávno.

Jaromír Jágr z Kladna (vlevo) slaví svůj gól proti Litvínovu, gratuluje mu Tomáš Plekanec.

Do sestavy se vrátil uzdravený Jágr a na výhře nad Litvínovem se podílel gólem a asistencí. Jaký je jeho přínos?

Jarda je pořád platný v některých věcech na ledě. Dneska to ukázal při druhém gólu, je silný na puku a pořád je těžké ho odstavit. Zbytek už je na nás.

Roste s ním v sestavě sebedůvěra týmu?

My na to nekoukáme. Víme, že když se cítí dobře, hraje, když ne, nehraje. Spíš druhý tým si dává pozor, když je na ledě Jágr, a tím se uvolňuje prostor pro ostatní. My jinak nehrajeme, když je on s námi.

Jak moc vás brzdí zbytečné fauly?

Nemít je každý zápas, dávali bychom si větší šanci na body. Bohužel je děláme pořád. Minule v Liberci jsme v prvních deseti minutách hráli třikrát oslabení, jednou ve třech. Měli jsme ty problémy celou sezonu, nárazově nás to trápí pořád. Nemáme tolik hráčů, chybí nám jich spousta, taháme kluky z 1. ligy a není to snadné.

Brnká na nervy hlavně mladším hráčům, když se poslední Zlín dotahuje?

To se musíte zeptat jich. My koukáme na sebe, abychom sbírali body a doufali, že to nějak ukopeme. Hlavně se musíme zlepšovat. Když to zvládneme, budeme v pohodě.

V neděli jste zase Zlínu utekli, máte pět bodů náskok a zápas k dobru. Jak to prožíváte vy?

Oni stahují, pak zase my odskočíme o pár bodů. Ale je to o nás, abychom se my zlepšili. Když nebudeme dělat ty věci líp, nemůžeme na body myslet. Když je dělat budeme, a nějakou část zápasu to zvládáme, funguje to. Jenže musíme to dělat déle. Ne jen pět minut.

Co zlepšit?

Všechno.