Dostali sedm gólů, přesto zase vyhráli. Tuhle cestu ale nechceme, řekl Pavelka

Jaký to byl zápas?

Takový, jaký jsem já osobně v extralize ještě nezažil. Možná někdy v dorostu.

Čím to bylo?

Opravdu nevím. Byl to otevřený hokej z obou stran s řadou gólů, bohudík pro nás my jsme jich dali víc, ale tohle asi opravdu nechceme. Přece jen málokdy se stane, že dostanete sedm gólů a stejně vyhrajete.

Nekazí to trochu dojem?

Tak to zase ne, každé vítězství je sladké, jsou to tři body. Musíme se z toho ale poučit.

Třikrát jste prohrávali o dva góly, na konci druhé třetiny 4:6. Stále jste věřili?

Věřili i tehdy. Museli jsme přidat další góly, ale kdy jindy bychom jich měli dát tolik, když ne dnes. Povedlo se nám ještě v závěru druhé třetiny snížit a do třetí jsme šli s tím, že to otočíme.

Otočili jste to, nastříleli devět gólů a už jste nejlépe střílejícím týmem celé extraligy. V čem je po bídném startu největší změna?

Musíme za to být rádi, ale pracovat dál. Teď vidíme, že dáváme góly po nahození před branku, po nějaké teči, padá nám to. Před branku musíme chodit dál.

Zároveň bodujete, máte čtvrtou výhru za sebou.

Pro naše hlavy ohromná vzpruha. Hlavně vzhledem k tomu smolnému začátku. Většinou jsme v zápase nebyli horším týmem, ale plácali jsme se v tom bez bodů. Teď je to bodová injekce. I díky tomu, že máme doma sedm výher v řadě, doufám, že v tom budeme pokračovat. Jenomže za chvíli nám domácí zápasy dojdou, pojedeme ven a tam jsme zatím ještě nevyhráli. Proto je stále na čem pracovat.