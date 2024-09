Do příchozích hráčů cpeme náš styl hry, říká nový hradecký kapitán Pavelka

„Pro mě je to premiéra, ale věřím, že na to, abych se s touto rolí popasoval, už bych měl mít nějaké zkušenosti,“ uvedl bek, jenž kapitánské céčko na dresu převzal po odcházejícím Janu Eberlem před vstupem do své teprve druhé sezony v Hradci Králové .

Cítíte zvýšenou odpovědnost?

Vím, že to tak je a že to nějakým způsobem na mě asi padne. Snažím se na to úplně neupínat, protože nemohu opustit od svojí hry a od svého projevu v zápase. Nesmím si to tolik brát, aby mě to neovlivnilo.

Na ledě i mimo něj působíte spíše jako klidnější typ, dokážete tým nabudit, když to bude potřeba?

Doufám, že to v sobě mám.

Kapitán je také důležitý pro komunikaci s rozhodčími, což je před novou sezonou ještě zvýrazněno. Jak jste na tom v tomto směru?

Už mě napadlo, že bych měl někomu zavolat a zeptat se, kdy si má kapitán s rozhodčími podat ruku, kdy přesně něco řešit. Věřím ale, že se do toho dostanu a budu vědět, kdy si můžu dovolit za nimi dojet a kdy ne. Naštěstí jsme už měli s rozhodčími mítink, takže něco vím.

Hokejisté Hradce Králové při focení před nadcházející extraligovou sezonou.

Co vám ukázala letní příprava, která nebyla pro hradecký tým vůbec jednoduchá?

Souhlasím, byla narušena virózami a zraněnými, bylo to trochu nešťastné. Na druhé straně se mi moc líbili soupeři, proti kterým jsme hráli, byli velmi silní. Zápasy měly šmrnc a bylo to trochu něco jiného než v extralize. Mám na mysli třeba německé týmy. Vyzkoušeli jsme si hru proti kvalitním celkům.

Povedete mužstvo, v jehož kádru v létě došlo k řadě změn. Co jim říkáte?

Že bych musel hodně pátrat, kdy jsem to zažil. Noví kluci do kabiny ale zapadli skvěle. Věřím, že jejich volba vedením klubu je dobrá. Charakterově určitě ano, do kabiny zapadli všichni. Nyní do nich cpeme náš systém a styl hry.

Na čem je potřeba ještě nejvíc zapracovat, aby to na ledě fungovalo?

Myslím si, že jsme se dostali na jednu vlnu. Všichni v kabině už vědí, že když se dodržují věci, které trénujeme, jsme hrozně nepříjemný soupeř pro kohokoliv. Můžeme každého přehrávat a dominovat. Podle mě momentálně musíme ustálit konzistenci hry, podávat stabilní výkony a nevypadnout z toho, co chceme hrát. Když se to rozpadne, vznikají z toho chyby a šance pro soupeře.

Ve středu vám v Litvínově, kde to dobře znáte, začíná ostrý start, Co od zápasu očekáváte?

Náročný duel, Litvínov má skvělý kádr, navíc tam je užší hřiště, nebude na nic čas, bude to fičák.