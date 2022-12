Bratři poprvé v hlavní roli. Zajímavé spíš pro rodiče, tvrdí Martincové

Mladší Tomáš přiveze do Brna hradecký Mountfield, kde působí už několik sezon, a to nejen jako hlavní trenér prvního týmu.

Soupeře proti němu povede starší Patrik, jenž nabídku Komety přijal jen před několika týdny.

Právě tento krok jim tak ve středu v jejich dlouhých hokejových životech přinese v zápase, který v Brně začne v 18 hodin, premiéru. Je to pro ně něco zvláštního? „Neřekl bych, spíše to speciální bude pro rodiče,“ říká Tomáš před dnešním duelem Komety a hradeckého Mountfieldu.

Pro připomenutí: Už v minulosti se v extralize na konkurenčních lavičkách potkávali, do jara byl Patrik asistentem v Českých Budějovicích, letos na podzim ve stejné funkci v pražské Spartě.

Poznámka o rodičích asi nepadla náhodou. Už proto, že o hokejové sourozenecké dvojici z Hradce Králové se ví, že navzdory rozdílným cestám drží hodně pospolu. A že pokud to je jen trochu možné, rádi se v rodinném kruhu sejdou.

Došlo na to alespoň na chvíli i v letošním čase vánočním, jen pár dnů před dnešním zápasem, v němž budou velet soupeřícím týmům? „Neviděli jsme se, protože volno bylo krátké,“ přiznává Tomáš.

I kdyby k tomu došlo, nic by to podle něj – nejen na pozici hlavních koučů – za situace, v níž se oba týmy v těchto dnech nacházejí, nezměnilo: „Tady nejde o mě nebo o Patrika, ale spíš o to, že oba týmy na tom v tabulce nejsou tak, jak by chtěly a oba potřebují každý bod.“

I proto, že se ani jednomu z nich extraligová generálka na blížící se souboj nepovedla. Mountfield v domácím prostředí v pondělí prohrál 1:4 s českobudějovickým Motorem, brněnská Kometa utržila výprask 2:7 v Třinci.

„Bude to asi bojovný zápas, ve kterém rozhodnou maličkosti, možná speciální týmy pro přesilovky a oslabení. Já hlavně věřím, že budeme produktivnější než proti Českým Budějovicím,“ poznamenal Tomáš Martinec.

Zápas s Českými Budějovicemi Mountfieldu nevyšel a porážkou přerušil sérii čtyř předvánočních výher. „Rozhodla naše neproduktivita, výborný brankář Budějovic a speciální týmy ve druhé třetině. Nevyvarovali jsme se vyloučení a Budějovice mají v přesilovkách skvělé hráče, kteří nás dvakrát potrestali. My jsme ze sedmi přesilovek dali jenom jeden gól,“ poznamenal kouč Mountfieldu.

A co nyní může čekat od soupeře, kterého jeho bratr Patrik povede teprve do čtvrtého zápasu od svého nástupu do funkce? „Nevím, jestli takhle rychle dokáže změnit herní styl Komety. Oni hrají poslední roky pořád stejně, byť jejich kádr prochází také určitou hráčskou obměnou.“