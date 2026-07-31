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Tipsport extraliga 2026/27

Další velká posila pro Pardubice. Z NHL přivádí odchovance Noska

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  9:46aktualizováno  10:13
Chybět nemohli ani Noskovi rodiče Daniela a Miroslav. Prozradili několik věcí...

Chybět nemohli ani Noskovi rodiče Daniela a Miroslav. Prozradili několik věcí ze života jejich syna, třeba že jeho oblíbeným jídlem jsou Olomoucké tvarůžky, které mu dodnes tajně vozí do Ameriky. (12. srpna 2025) | foto: HC Dynamo

Tomáš Nosek (vlevo) z Floridy a Matthew Knies z Toronta.
Tomáš Nosek (92) z Florida Panthers v zápase s Pittsburgh Penguins, dotírá Ilja...
Tomáš Nosek (92) z Florida Panthers si hledá cestu k zakončení na bránu...
Tomáš Nosek (92) z Florida Panthers si hledá cestu k zakončení na bránu...
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O tomto příchodu se spekulovalo už delší dobu, dokonce i v minulých letech. A nyní ho hokejové Pardubice dotáhly. Do Dynama se po dvanácti letech vrací zkušený útočník Tomáš Nosek, jenž naposledy oblékal dres Floridy v NHL.

Pardubice tak pokračují ve hvězdném posilování. V květnu totiž přivedly dva reprezentační útočníky Davida Tomáška a Matěje Stránského, k nim teď přibyl vítěz Stanley Cupu Nosek.

„Tomáš je hráč s obrovskými zkušenostmi, výborným charakterem a vítěznou mentalitou. S Pardubicemi získal mistrovský titul a v zámoří vyhrál Stanley Cup, Calder Cup, Prezidentský pohár a stal se vítězem západní i východní konference. Jsme moc rádi, že se nyní rozhodl vrátit domů,“ komentoval příchod majitel klubu Petr Dědek.

Nosek naposledy působil v Dynamu v sezoně 2013/14. Tehdy ho povedený ročník vystřelil do zámoří, během následujících tří let v Detroitu však hrál převážně na farmě, v NHL dostal šanci jen v 17 zápasech.

Tomáš Nosek z Floridy vede puk během druhého finále Stanley Cupu.

Jenže poté si ho na rozšiřovacím draftu vybralo Vegas a z Noska se stal plnohodnotný hráč áčka. V NHL nakonec vydržel devět sezon, zahrál si ještě za Boston, New Jersey nebo Floridu, s níž loni získal titul.

V uplynulé sezoně se trápil se zraněními, proto stihl odehrát jen 21 zápasů. A další už nepřidá.

„Mám obrovskou radost z toho, že se můžu vrátit domů. Dynamo jsem sledoval každý rok. Když se tu hrála baráž, nebylo to jednoduché. Jsem rád, že přišel silný majitel, který to zvedl a dostal Pardubice tam, kam patří,“ pronesl Nosek.

Ten měl už delší dobu jasno o tom, že až se bude jednou ze zámoří vracet, skončí v Pardubicích. Zmínil to třeba při loňských oslavách vítězství Stanley Cupu na Pernštýnském náměstí.

Slavná trofej váží přes 15 kilogramů a držet ho nad hlavou při jízdě na povozu není žádná legrace. Noska proto radši přidržovala manželka Eliška. (12. srpna 2025)

Tehdy však ještě pravil, že zůstane v NHL. „ Ale nedokážu říct, jestli to bude rok nebo víc. V Americe jsem si to vydřel a dokud to půjde a bude šance, budu bojovat o NHL,“ říkal.

Přičemž dodal, že po konci v NHL zamíří do Dynama. „Ano, je to tak. S panem majitelem Petrem Dědkem jsme domluvení.“

OBRAZEM: Nosek přivezl Stanley Cup povozem, na náměstí bouřily tisíce fanoušků

A tak se skutečně stalo, jen o rok později. Třiatřicetiletý forvard doplní už tak mimořádně napěchovaný útok Pardubic. Může nastupovat na centru, kde má však Dynamo zásluhou Tomáška, Sedláka, Kondelíka nebo Sobotky mimořádný přetlak.

V NHL nastupoval Nosek často až ve čtvrté formaci, ovšem před odchodem do Severní Ameriky nasbíral v Pardubicích velmi solidních 44 bodů.

Urostlý útočník tak klidně může zastat i ofenzivnější roli, byť se předpokládá, že ve velké konkurenci dostane opět na starost spíše defenzivní práci.

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2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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