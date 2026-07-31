Další velká posila pro Pardubice. Z NHL přivádí odchovance Noska

Pardubice tak pokračují ve hvězdném posilování. V květnu totiž přivedly dva reprezentační útočníky Davida Tomáška a Matěje Stránského, k nim teď přibyl vítěz Stanley Cupu Nosek.
„Tomáš je hráč s obrovskými zkušenostmi, výborným charakterem a vítěznou mentalitou. S Pardubicemi získal mistrovský titul a v zámoří vyhrál Stanley Cup, Calder Cup, Prezidentský pohár a stal se vítězem západní i východní konference. Jsme moc rádi, že se nyní rozhodl vrátit domů,“ komentoval příchod majitel klubu Petr Dědek.
Nosek naposledy působil v Dynamu v sezoně 2013/14. Tehdy ho povedený ročník vystřelil do zámoří, během následujících tří let v Detroitu však hrál převážně na farmě, v NHL dostal šanci jen v 17 zápasech.
Jenže poté si ho na rozšiřovacím draftu vybralo Vegas a z Noska se stal plnohodnotný hráč áčka. V NHL nakonec vydržel devět sezon, zahrál si ještě za Boston, New Jersey nebo Floridu, s níž loni získal titul.
V uplynulé sezoně se trápil se zraněními, proto stihl odehrát jen 21 zápasů. A další už nepřidá.
„Mám obrovskou radost z toho, že se můžu vrátit domů. Dynamo jsem sledoval každý rok. Když se tu hrála baráž, nebylo to jednoduché. Jsem rád, že přišel silný majitel, který to zvedl a dostal Pardubice tam, kam patří,“ pronesl Nosek.
Ten měl už delší dobu jasno o tom, že až se bude jednou ze zámoří vracet, skončí v Pardubicích. Zmínil to třeba při loňských oslavách vítězství Stanley Cupu na Pernštýnském náměstí.
Tehdy však ještě pravil, že zůstane v NHL. „ Ale nedokážu říct, jestli to bude rok nebo víc. V Americe jsem si to vydřel a dokud to půjde a bude šance, budu bojovat o NHL,“ říkal.
Přičemž dodal, že po konci v NHL zamíří do Dynama. „Ano, je to tak. S panem majitelem Petrem Dědkem jsme domluvení.“
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A tak se skutečně stalo, jen o rok později. Třiatřicetiletý forvard doplní už tak mimořádně napěchovaný útok Pardubic. Může nastupovat na centru, kde má však Dynamo zásluhou Tomáška, Sedláka, Kondelíka nebo Sobotky mimořádný přetlak.
V NHL nastupoval Nosek často až ve čtvrté formaci, ovšem před odchodem do Severní Ameriky nasbíral v Pardubicích velmi solidních 44 bodů.
Urostlý útočník tak klidně může zastat i ofenzivnější roli, byť se předpokládá, že ve velké konkurenci dostane opět na starost spíše defenzivní práci.