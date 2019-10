Chce to pravidelně bodovat, přeje si karlovarský útočník Mikúš

Teď přicházejí těžší zkoušky, soupeři z nejsilnějších. Po nedělní porážce s Plzní a včerejší s brněnskou Kometou další porce testů, jak je přes léto občerstvený kádr Karlových Varů silný. Ani do pátečního utkání se Spartou však nepůjdou hráči Energie ustrašení. Ze série tří domácích utkání potřebují získat co nejvíc bodů, než se o víkendu vydají napříč republikou k nedělnímu zápasu v Třinci.

Vysoké výhry, například nad Pardubicemi a Kladnem, znamenaly i slušné bodové zápisy pro řadu hráčů. To je samozřejmě pro každého velká vzpruha. „Určitě je to dobře, ale nás čeká stále ještě strašně moc zápasů,“ snaží se zůstat nad věcí útočník Tomáš Mikúš. Zrovna on je s pěti body v čele tabulky produktivity. V pátek proti Kladnu prvně i skóroval. Úchvatnou ranou z úhlu vymetl levý růžek branky. „Důležité je, abychom pravidelně bodovali a drželi se naší hry,“ odmítá slovenský centr slova chvály.

Ale za vstup do letošního ročníku extraligy si tým chválu zaslouží, ne?

Je to určitě skvělý start do sezony (úsměv). Nic lepšího jsme si přát nemohli. Doufám, že se na téhle vlně ale povezeme co nejdéle a budeme bodovat dál.

Po výsledkově bídné přípravě se udála nějaká změna?

Příprava je vždy jiná. Víc se maká, trénuje. Nahání se fyzička, kondička. Pak se trochu zvolní a víc se věnuje taktickým hokejovým věcem. Jsme rádi, že jsme správně vykročili. Příprava a extraliga jsou úplně odlišné zápasy. Jsme rádi, že jsme takhle přepnuli a jde nám to.

Čemu se tým nejvíce před extraligou věnoval?

Vždy příprava ukáže určitě nedostatky a nedorazy ve hře. Jsou věci, které mužstvo nezvládá přesně. Na těch jsme pracovali, šlo o jednu dvě věci. Dali jsme si záležet.

Co ukázaly první zápasy v lize?

Jsme rádi, že nám proti Pardubicím a Kladnu vyšly vstupy do zápasů. Ale vždy musíme celý zápas makat naplno a dělat věci správně. Od toho se odvíjí, že dáváme góly. Každý jednotlivec musí být pečlivý a plnit pokyny a úkoly, které v týmu má.

Vidíte ve hře stále nedostatky?

Pořád jde o začátek, nemůžeme dělat nějaké velké závěry. Těší nás vstup do sezony, ale zápasů je před námi strašně moc. Je to takové klišé, ale my se musíme soustředit zápas od zápasu a neřešit postavení v tabulce a podobné záležitosti. Každý zápas musíme odmakat a doufat, že vyhrajeme co nejvíc zápasů.

Pomáhá týmu, že je efektivní a hodně hráčů už zapsalo první bod?

Jsme rádi, že nám to padá. Ale ne každý zápas to tak bude. Jsme rádi, že se zapojilo více hráčů a z mnohých z nás opadla taková ta nervozita. Doufám, že podobnou atmosféru a vlnu budeme držet.

Každopádně se to před sérií zápasů proti silným soupeřům hodilo.

V extralize je těžký každý zápas, nejde si vybírat a říkat, kdo je lehký a kdo těžší. Jakýkoliv soupeř má velkou kvalitu. Jsme rádi, že fungují věci, které jsme trénovali. Musíme je v zápasech plnit a pak budeme sbírat body a v tabulce budeme co možná nejvýš.