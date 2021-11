Karlovarská posila Mikúš: Týmový úspěch se mi vyhýbá, letos v něj věřím

Téměř jistě zapíše individuálně nejlepší ročník v české extralize. Ale velkou radost mu zatím sezona nedělá. Slovenský útočník Tomáš Mikúš se po několikaměsíční pauze vrátil do Karlových Varů. Se Zlínem se pachtil na samém dnu tabulky, teď ho nejspíš čeká taky náročná práce. Energie nemá klid a bude se rvát o místa zaručující účast v domácí soutěži i pro další rok.

„Tahle sezona je extrémně psychicky náročná,“ nepopírá Mikúš. Ve Zlíně měl téměř bod na zápas, po přesunu k řece Ohři má tři body ve třech zápasech. Radši by podobně pilný byl ve sbírání týmových bodů, na ty se tabulka bude v závěru ptát.

„Je tu dobrý tým, věřím, že projdeme do play off a můžeme udělat nějaký úspěch. Mně se ten týmový zatím v kariéře vyhýbá,“ přeje si osmadvacetiletý útočník.

Proti Třinci jste zápas ztratili hned v úvodu, souhlasíte?

Po výhře nad Pardubicemi jsem cítil, že jsme psychicky v pohodě a je fakt škoda, že nám úvod utekl. Být to delší dobu 0:0, mohl zápas dopadnout lépe. Ale otáčet 0:2 proti Třinci je strašně těžké. Jsou zkušení a takový náskok si umí pohlídat.

Těší vás aspoň dobrý závěr?

Jedním z mála pozitiv je závěr, že jsme zápas nezabalili a nakopli posledních deset minut. Dokázali jsme s nimi hrát vyrovnaně a to by nám mohlo vlít pozitivní krev do žil. Jsem rád, že jsme se zvedli.

Tři body z víkendu berete?

Po středeční porážce s Kladnem bychom tři body proti tak kvalitním soupeřům určitě brali. Mrzí nás začátek proti Třinci a ta středa proti Kladnu, tam jsme nehráli dobře.

Program extraligy je nahuštěný, začíná se sezona lámat?

Teď jdou zápasy fakt rychle po sobě, tabulka se pomalu láme. Bylo by dobré, kdybychom sbírali body pravidelně a tabulkou stoupali o pár pater výš. Hrajeme se silnými soupeři, ale hrát se dá s každým. Ukázali jsme si to proti Pardubicím.

Co se s návratem do Karlových Varů změnilo? Kromě toho, že sedíte v kabině jinde.

(smích) Museli jsme změnit i byt, který už nebyl volný. Obměnilo se pár kluků, malinko realizační tým. Jinak je vše při starém. Jsem rád, že tu je nastavená nějaká cesta. Realizační tým a klub mají jasnou filozofii a té se drží. Jsem tu čtvrtým rokem a líbí se mi ve Varech.

Bylo těžké měnit působiště v sezoně, kdy se dosavadnímu klubu, Zlínu, tolik nedaří?

Těch pár dnů bylo hektických, když se řešila ta výměna. Já jsem vlastně jen čekal doma, jak se kluby dohodnou. Čekal jsem na telefonát, s kým se domluví na výměně. Byl jsem rád, že to jsou Karlovy Vary. Takové věci se v hokeji dějí. Já se soustředím jen na budoucnost a chci tady pomoct nejvíc, jak dovedu.

Do jednání jste nijak nezasahoval? Zlín se vyjádřil dost podrážděně.

Nebylo to ani o mém agentovi. Bylo to špatně napsané, protože to vyznělo, jako by mi Zlín ukončil smlouvu. I se mi pár klubů ozvalo, že by mě chtěli. Musel jsem jim ale vysvětlit situaci, že jsem stále hráčem Zlína a jen mě chtějí vyměnit. V podstatě jsem neměl žádné slovo. Jen oni si vybírali hráče, za kterého mě vymění. Respektive kdo o mě projeví zájem. Jen jsem čekal doma, s kým se domluví.

Oba týmy jsou v tabulce dole, je ve Varech větší klid a lepší nálada?

Každého štve hrát takhle dole, to je jasné. Když jsem ve Zlíně byl, taky jsem chtěl hlavně vyhrávat a to samé tady. Všude je tlak, aby se body sbíraly pravidelně. V každém klubu to je podobné.

Je o to větší tlak, že se letos padá rovnou a předposledního čeká baráž?

Jasně, doteď to bylo tak, že poslední měl ještě šanci se zachránit v baráži. Letos poslední stojí nad propastí a nepříjemné to je i pro ostatní kluby kolem. Tím je sezona výjimečná a je to znát. Je pár klubů, jako Třinec a další velkokluby, které jsou v klidu. Ale hodně týmů je v ohrožení.

Vám osobně se ale daří. Čím to je?

Každý hráč má nějaké svoje přednosti, své klady a naopak. Každý zápas se snažím hrát naplno a odevzdat týmu maximum. Vždy chci pomoct celku. Jediné, co můžu ovlivnit - své nasazení a svůj výkon. Byl bych mnohem radši, kdybychom sbírali více bodů jako tým. Euforie po vítězných zápasech je nezaměnitelná. Doufám, že budeme vyhrávat a budu si užívat vítěznou atmosféru.

Věříte, že ve Varech bude zbytek sezony klidný?

Mně se v podstatě týmový úspěch vyhýbá, žádný velký jsem nezažil. S přestávkou jsem ve Varech čtvrtý rok a já věřím, že se nám nějaký úspěch může podařit. Je tu jasně cítit určitá vize. Doufám v týmový úspěch!