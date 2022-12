Mertl řídil obrat proti Kometě. Furcha jsem asi překvapil, řekl o vítězné trefě

„Zaškobrtnul jsem na útočné modré, měl jsem strženou hranu na brusli. Nechtěl jsem se pouštět do žádných velkých akcí, tak jsem vystřelil,“ vtipkoval po výhře Mertl.

Trefil jste puk pod levou ruku brankáře Furcha. Myslíte, že jste ho trošku překvapil?

Asi ano. Možná neviděl přes obránce, střela neměla zase takovou razanci. Ale zřejmě právě proto mu propadla za záda.

Na gól jste čekal od 4. prosince. Už na vás trošku ležela deka?

Já to snad ani nechci rozebírat...

Tak pojďme k první třetině, kterou jste prohráli 0:2 a soupeř byl jasně lepší.

Kometa hrála dobře, my jsme ji navíc darovali spoustu přečíslení. První třetina byla katastrofální. Ale beru to tak, že se hraje 60 minut a jsme rádi, že se to pak změnilo.

Co se dělo v kabině po nepovedené úvodní části?

Něco jsme si samozřejmě řekli a nebylo to nic hezkého. Od trenérů přišel kartáč. To k tomu patří, bylo to třeba, aby se něco změnilo.

Za poslední čtyři zápasy jste vstřelili dvě branky, teď jste stihli pět za dvě třetiny. Čím si to vysvětlit?

Ono vést brzy 2:0 je asi nejhorší výsledek. I nám se kolikrát stalo, že jsme pak zápas ztratili. Snížili jsme z přesilovky po super akci, tyhle věci mančaft zvednou. Vycítili jsme šanci, že to můžeme otočit a to se nám povedlo. A také diváci byli slyšet, moc nám pomohli.

Fanoušci Plzně si poslední zápas v roce náležitě užívali.

Zdálo se, že vás nastartovalo oslabení zkraje druhé části po ataku Rašky na gólmana Pavláta. Je to tak?

Nevím přesně, co se stalo. Byl tam na Dominika takový faul nefaul, my jsme se pak museli mstít a dostali dvojku. Oslabení jsme ubránili a určitě se dá říci, že nás to probudilo. Obraz hry se pak úplně změnil.

Brněnský útočník Adam Raška srazil brankáře Plzně Dominika Pavláta.

Bude po takovém vítězství veselejší Silvestr?

U nás to bude na pohodu, holky doma nachystají nějaké občerstvení, půjdeme se projít. Trénink bude až v pondělí, pak už se to zase rozjede. Leden bude náročný, musíme se dobře připravit.