Dvě Mertlovy branky Plzni nestačily. Možná jsem měl vypsat prémie, říká

V čem spatřujete hlavní příčinu porážky?

Nepovedl se nám vstup, rychle to bylo dva nula. Přitom jsme se na to připravovali, ale napadalo nám to tam. Mrzí to, ale stalo se. Měli jsme ještě spoustu času, podařilo se nám snížit, vzápětí jsme však bohužel opět inkasovali.

Skoro celý zápas jste měli co dotahovat...

Druhý gól tam ještě navíc padl nějak od modré. Nevím, jestli Míra (Svoboda) dobře viděl, ale asi ne. Těmi góly se trošku uvolnili. My do toho samozřejmě taky chtěli jít, ale zvrátit se to nepodařilo.

Přitom vám se podařilo dvakrát skórovat, navíc proti týmu z města, ve kterém jste vyrůstal.

Zrovna dneska mi to tam spadlo, ale týmu to k bodovému zisku nepomohlo, což mě mrzí.

Slíbil jste spoluhráčům nějakou odměnu, pokud byste České Budějovice porazili?

Nic jsem nevypsal, vlastně ani nevím proč. Vypisuji většinou na Hradec Králové, za který jsem hrál v extralize před Plzní. Budějovice jsem tentokrát nevypsal. Možná to byla právě ta chyba.

Máte na České Budějovice stále nějaké vazby? Budete třeba zůstávat po utkání déle?

Jedu domů s týmem, hned ve středu mě čeká trénink, ale zázemí tady pořád mám.