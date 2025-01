Mertl řídil výhru Plzně: Škoda, že to nebylo s nulou, Nick by si to zasloužil

„Chceme vyhrát každý zápas. Ale k tomu se vám musí všechno sejít a dnes se to sešlo. Předvedli jsme perfektní výkon,“ pochvaloval si osmatřicetiletý centr Mertl výhru ve 37. kole extraligy. Byla pátá z posledních šesti zápasů, Plzeň po ní poskočila na devátou příčku tabulky.

Hned ve druhé minutě jste se dostal do sólového nájezdu a proměnil. Nacvičená akce?

Až jsem byl překvapený, skoro od půlky hřiště jsem jel sám na gólmana. Před buly jsme si něco řekli a vyšlo to perfektně. Malda (Malák) z rohu poslal puk Matýsovi, ten mi to hned sklepnul. Měl jsem štěstí, že centr, který mě měl hlídat, asi trošku zaspal. Jel jsem sám a říkal si, že vždycky zkouším kličku a nevychází to. Teď jsem se rozhodl jinak, zvolil jinou variantu. Bylo to naše první střídání, led byl ještě dobrý a ta střela mi sedla.

Hlavně ve druhé třetině jste Dynamo výrazně přehrávali. Vycítili jste, že nejsou ve své kůži?

Souhlasím, že druhá třetina byla výborná. Hodně dlouho jsme se drželi na puku v útočném pásmu, měli šance. Jako mužstvo vycítíte, že máte navrch, pak toho chcete využít, snažíte se kombinovat.

Soupeři jste hráli i hodně do těla. Byl to záměr?

Každý zápas chceme být pro soupeře nepříjemní. Ale Pardubice mají zvlášť šikovné hráče. Velké, silové, zároveň technické. Chtěli jsme k nim rychle přistupovat a tvrdá hra nikomu nesedí.

V závěru Pardubice snížily, jak vám v tu chvíli bylo?

Mrzí nás, že to nedopadlo s nulou, Nick (Malík) chytal výborně a zasloužil by si to. Ale celkově jsme jako tým hráli dobře. Bohužel jsme věnovali soupeři přesilovku, po nahození od modré tam byl tečovaný puk a gól. Samozřejmě to v poslední minutě byly nervy, ale zvládli jsme to. Pomohl nám jejich faul a závěrečnou přesilovku jsme dohráli dobře u nich.

Pořádná mela v utkání Plzeň - Pardubice.

Dynamo jste doma zdolali i podruhé v sezoně. Sedí vám zápasy proti papírově silnějším soupeřům?

Asi se dá říci, že jo. (úsměv) Doma jsme proti nim stoprocentní, vždycky jsme se na ně dobře nachystali. A vychází to.

Pomohlo vám i víkendové volno, když vám odpadlo derby v Karlových Varech?

Byl to vlastně týden od posledního zápasu. Dva dny jsme si odpočinuli, pak dobře potrénovali. Teď už můžeme říci, že nám to prospělo.