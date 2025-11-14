Tipsport extraliga 2025/26

Budeme ještě lepší, věří hradecký trenér Martinec. I nováčci se dostali do pohody

Radomír Machek
  11:54
Poprvé od konce srpna má Tomáš Martinec za sebou více než týden, kdy se nemusel nervovat z toho, jak jeho tým dopadne v soutěžním zápase. V pátek mu tato zápasově klidnější část hokejové sezony skončí. Utkání Hradce Králové s Vítkovicemi naznačí, zda říjnové výsledkově vzepětí bude mít pokračování. A to v sezoně, která svým spěchem byla výjimečná, Mountfieldu totiž přinesla dva měsíce, v nichž většinou hrál během týdne tři zápasy. Téměř neuvěřitelná porce!

Královéhradecký trenér Tomáš Martinec | foto: Radim Strachoň, MAFRA

„Je hodně výjimečná, ale připravovali jsme se na to, protože při účasti v Lize mistrů bylo jasné, že hlavně začátek bude mimořádně náročný,“ vypravuje kouč, jenž Mountfield po bídném září protáhl říjnem do pozice nejúspěšnějšího extraligového mužstva měsíce.

Start právě idylický nebyl. Těžké období?
Nejprve nás čekalo hodně cestování po Evropě, pak se přidala extraliga, do toho bohužel přišla i vážná zranění, která nám situaci ještě víc zkomplikovala.

Některá zranění se stala už v létě, jak jste tehdy reagoval?
Měli jsme velké obavy a začali shánět posily. Potřebovali jsme tým doplnit i s ohledem na to, jak náročný vstup do soutěže nás čekal. S tím, že začátek pro nás těžký bude, jsme počítali, a bohužel se to naplnilo.

Vy jste sezonu začal s novými asistenty. Jak působil těžký vstup do sezony na ně?
S Martinem Vágnerem spolupracujeme už delší dobu a funguje to výborně, Petr Koukal nás skvěle doplnil. Hrál tady, zná prostředí i některé hráče v kabině. Obtíže v začátku sezony jsme trochu tušili. Vzhledem ke zraněním, která přicházela, jsme věděli, že nás čeká problém v obraně a že se to může projevit i na výsledcích. I přes početné absence kluci pracovali skvěle, makali každý den a odváděli výbornou práci. Věřili jsme, že se z té situace dostaneme a že se s postupem času výsledky určitě dostaví.

Dostavily se. Váš pohled na to, proč se vám začalo dařit?
Vždycky to nějakou dobu trvá, než si noví hráči zvyknou. I proto jsme chtěli mít změn v kádru co nejméně. Na zranění jsme ale museli reagovat a postupně mezery doplnit. Právě hlavně v obraně. Proto trvalo déle, než se kluci adaptovali na náš systém a než se s ním sžili. Teď už se dostali do herní pohody a věřím, že budou ještě lepší.

Výsledkově byl start stejný jako loni. Ze stejných příčin?
Ne. Letos to skutečně způsobila zranění, protože se nám prakticky rozpadla celá obrana. Na začátku sezony jsme měli mimo pět až šest klíčových obránců a nebylo jednoduché, aby si noví hráči hned zvykli a dokázali je plnohodnotně nahradit. Situace se začala zlepšovat až ve chvíli, kdy se nám postupně začali vracet někteří hráči. A velkou pomocí byl i příchod Tommiho Kivistöho.

V čem hlavně?
Je to především charakterní hráč a defenzivní obránce s obrovskými zkušenostmi. I teď máme v obraně stále několik kluků mimo hru, ale v té době to byl pro nás klíčový post a Tommi nám opravdu hodně pomohl.

Bylo těžké přivést takového hráče?
Tím, že jsme měli od začátku zraněné obránce, hned od úvodu sezony jsme se poohlíželi po posilách do obrany. Věděli jsme, že pokud se z té situace chceme dostat, musíme někoho přivést. Naštěstí, i díky vedení a Aleši Kmoníčkovi, se podařilo na situaci zareagovat, navýšit rozpočet a tím umožnit přivést hráče takové kvality.

Kladenský útočník Jaromír Jágr (vpravo) a Tomáš Pavelka z Hradce Králové

Jak to vypadá s obránci Petrem Kalinou a Tomášem Pavelkou? Vrátí se už brzy?
Pomalu začínají s tréninkem a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Zdravotní stav Petra Kaliny se zlepšuje a všechno probíhá tak, jak má. Teď čekáme, až se kluci vrátí zpět do hry, což nebude hned. Každopádně nám oba hodně chybí.

Do vašeho náročného programu výrazně zasáhla i účast v Lize mistrů. Jak se na ni s odstupem několika týdnů od vašeho těsného vyřazení díváte?
Po sportovní stránce je to podle mě obrovský přínos – pro klub, hráče i trenéry. Konfrontace s evropskou špičkou je skvělá zkušenost. Bohužel ty zápasy přicházejí před sezonou a pak i během ní, což je letos při kvůli olympiádě posunutém kalendáři ještě náročnější. Letos to pro nás bylo opravdu extrémně těžké zvládnout.

Vstoupit do diskuse

22. kolo

Kompletní los

24. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 20 12 3 1 4 62:44 43
2. HC Sparta PrahaSparta 23 10 3 1 9 67:56 37
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 20 10 2 3 5 45:35 37
4. HC Dynamo PardubicePardubice 21 10 2 2 7 65:50 36
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 20 9 4 0 7 54:44 35
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 22 9 3 2 8 63:59 35
7. HC Kometa BrnoKometa 21 10 1 3 7 58:56 35
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 22 10 0 4 8 56:56 34
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 22 10 1 1 10 65:61 33
10. HC OlomoucOlomouc 22 10 1 1 10 50:55 33
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 20 8 1 2 9 50:54 28
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 6 2 1 12 41:53 23
13. Rytíři KladnoKladno 21 5 2 4 10 47:65 23
14. HC Verva LitvínovLitvínov 21 3 1 1 16 33:68 12
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Premium
Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh.

Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...

Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha. Nečas překonal Dostála

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Snový večer prožil hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda NHL bilancí 2+1 režírovala úterní triumf Bostonu nad Torontem (5:3). Na sedmé výhře Bruins v řadě se jednou trefou podílel i centr Pavel...

Česko - Švýcarsko 4:0. Jasné vítězství a vylepšení dojmu na závěr turnaje

Český tým slaví gól Matěje Stránského v utkání se Švýcarskem.

Čeští hokejisté na poslední chvíli odvrátili hrozbu zcela nepovedeného vstupu do olympijské sezony. Po dvou jasných porážkách na Finských hrách vstoupili do závěrečného utkání se Švýcarskem (4:0)...

Stop baráži! Rivalové se spojili, ale vedení extraligy hlásí: Nátlak výsledek neovlivní

STOP BARÁŽI! Transparent zlínských fanoušků před utkáním se Vsetínem.

Dlouhodobě budí emoce. A herní systém hokejové extraligy v posledních dnech čelí také intenzivní kritice iniciativy Stop baráži!, jež bojuje za zavedení přímého postupu do nejvyšší soutěže. Proti...

Budeme ještě lepší, věří hradecký trenér Martinec. I nováčci se dostali do pohody

Královéhradecký trenér Tomáš Martinec

Poprvé od konce srpna má Tomáš Martinec za sebou více než týden, kdy se nemusel nervovat z toho, jak jeho tým dopadne v soutěžním zápase. V pátek mu tato zápasově klidnější část hokejové sezony...

14. listopadu 2025  11:54

Zápas s Vary není derby. Nevyprodává stadiony, soudí plzeňský kouč Jandač

Plzeňský trenér Josef Jandač hovoří s novináři.

Loni touto dobou se s týmem krčil na předposlední příčce, čtyři body od dna extraligové tabulky. Teď je všechno jinak. Kouč Josef Jandač drží hokejovou Plzeň na třetí pozici a řídí možná největší...

14. listopadu 2025  10:25

Nečas v NHL zazářil čtyřmi body, Faksa pomohl vyhnat Dobeše z brány

Artturi Lehkonen (vlevo) a Martin Nečas oslavují trefu Colorado Avalanche.

České bodové hody v NHL! Ve čtvrtečním programu nejlepší hokejové ligy světa Martin Nečas bilancí 2+2 režíroval triumf Colorada 6:3 nad Buffalem, centr Dallasu Radek Faksa třemi asistencemi pomohl...

14. listopadu 2025  6:46,  aktualizováno  8:01

Je na čase povolat Kämpfa. Kaberle radí hráčům Toronta v krizi: Jděte se spolu opít!

Hráči Toronta slaví gól. Zleva Oliver Ekman Larsson, John Tavares a Matthew...

Když pohledem projíždíte tabulku NHL odshora dolů, chvilku vám to zabere, než narazíte na Toronto. Jeden z velkých favoritů na Stanley Cup a nejsilnějších týmů v lize se trápí. Ve Východní konferenci...

13. listopadu 2025  17:35

Historický zápis, brilantní forma a hattrick. Nikdy jsem nebyl střelec, namítá Nemec

Šimon Nemec slaví vítěznou branku.

Když si v létě po nepříliš zdařilé sezoně v hlavě přemítal, jak by mohl ideálně vypadat následující ročník, dost možná se představy blížily současné podobě. Slovenský obránce Šimon Nemec dostal od...

13. listopadu 2025

Začalo to v Japonsku, teď míří NHL do Švédska. Vážíme si toho, říká Crosby

SEHRANÁ PARTA. Útočníci Sidney Crosby (87) a Jevgenij Malkin (71) s obráncem...

Od našeho zpravodaje ve Švédsku Pro aktuální sezonu, kterou obzvláštní dlouho očekávaný olympijský turnaj v Miláně, naplánovala NHL jen jednu evropskou zastávku v rámci již tradiční akce Global Series. V pátek a neděli se ve...

13. listopadu 2025  15:35

Zodpovědnosti se nezříkám, hlásí manažer Litvínova. S hráči nejednáme, nejde to

Litvínov, 4.9. 2025, tisková konference hokejového Litvínova před startem...

Marně se ohlíželi po nových trenérech. Ale to jen dokládá, do jak ohromné krize v hokejovém Litvínově zabředli. Budoucnost klubu zůstává stále nejistá. Ztěžka se hledají záchytné body, sportovní...

13. listopadu 2025  13:30

Daňový ráj pod Alpami. Zug láká české hvězdy, nabízí i „sportovní vězení“

Premium
Český útočník Daniel Voženílek v dresu švýcarského Zugu.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Při pohledu na přibližně třicetitisícový Zug se vám naskytne pro Švýcarsko typický obrázek. Rozlehlé jezero, na jehož okraji město leží, obklopují horské masivy. Minimálně v jedné věci ale přesto...

13. listopadu 2025

Umím dělat velké zákroky, věří Subban. Pardubicím chce pomoci k titulu

Kanadský brankář Malcolm Subban.

Může se zdát trochu šílené, že kolem instagramového účtu hokejového Dynama začal v posledních dnech kroužit P. K. Subban. Jeden z nejlepších obránců historie NHL, který mohl do té doby o pardubický...

13. listopadu 2025  11:30

Loni nejistota, teď marodka. Manažer Hradce byl při bídném startu v klidu

Aleš Kmoníček, generální manažer hradeckého Mountfieldu.

Odrazili se hokejisté hradeckého Mountfieldu před první reprezentační pauzou, stejně jako loni, od pomyslného dna? A budou v tom, co je v minulé sezoně vyneslo v základní části až ke druhé příčce,...

13. listopadu 2025  10:30

Sparta má asi jiné priority, my Ligu mistrů bereme vážně, rýpnul si Sklenička

Obránce David Sklenička v dresu Zugu.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Když jste se podívali na zahajovací šestici, možná by vás nenapadlo, který z týmů je český. Na straně domácích se objevili čtyři tuzemští hráči, za hosty jich nastoupilo o jednoho více. První...

13. listopadu 2025  10:01

Gól Kaluse měl platit. Videorozhodčí nedostal zaplaceno, na měsíc má volno

Zleva Patrik Demel z Vítkovic a Nick Olesen z Českých Budějovic.

Manažer extraligových rozhodčích Vladimír Pešina potvrdil, že branka vítkovického útočníka Marka Kaluse ve středeční předehrávce 23. kola hokejové extraligy proti Českým Budějovicích měla podle...

13. listopadu 2025  9:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.