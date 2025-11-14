Budeme ještě lepší, věří hradecký trenér Martinec. I nováčci se dostali do pohody

„Je hodně výjimečná, ale připravovali jsme se na to, protože při účasti v Lize mistrů bylo jasné, že hlavně začátek bude mimořádně náročný,“ vypravuje kouč, jenž Mountfield po bídném září protáhl říjnem do pozice nejúspěšnějšího extraligového mužstva měsíce.
Start právě idylický nebyl. Těžké období?
Nejprve nás čekalo hodně cestování po Evropě, pak se přidala extraliga, do toho bohužel přišla i vážná zranění, která nám situaci ještě víc zkomplikovala.
Některá zranění se stala už v létě, jak jste tehdy reagoval?
Měli jsme velké obavy a začali shánět posily. Potřebovali jsme tým doplnit i s ohledem na to, jak náročný vstup do soutěže nás čekal. S tím, že začátek pro nás těžký bude, jsme počítali, a bohužel se to naplnilo.
Vy jste sezonu začal s novými asistenty. Jak působil těžký vstup do sezony na ně?
S Martinem Vágnerem spolupracujeme už delší dobu a funguje to výborně, Petr Koukal nás skvěle doplnil. Hrál tady, zná prostředí i některé hráče v kabině. Obtíže v začátku sezony jsme trochu tušili. Vzhledem ke zraněním, která přicházela, jsme věděli, že nás čeká problém v obraně a že se to může projevit i na výsledcích. I přes početné absence kluci pracovali skvěle, makali každý den a odváděli výbornou práci. Věřili jsme, že se z té situace dostaneme a že se s postupem času výsledky určitě dostaví.
Dostavily se. Váš pohled na to, proč se vám začalo dařit?
Vždycky to nějakou dobu trvá, než si noví hráči zvyknou. I proto jsme chtěli mít změn v kádru co nejméně. Na zranění jsme ale museli reagovat a postupně mezery doplnit. Právě hlavně v obraně. Proto trvalo déle, než se kluci adaptovali na náš systém a než se s ním sžili. Teď už se dostali do herní pohody a věřím, že budou ještě lepší.
Výsledkově byl start stejný jako loni. Ze stejných příčin?
Ne. Letos to skutečně způsobila zranění, protože se nám prakticky rozpadla celá obrana. Na začátku sezony jsme měli mimo pět až šest klíčových obránců a nebylo jednoduché, aby si noví hráči hned zvykli a dokázali je plnohodnotně nahradit. Situace se začala zlepšovat až ve chvíli, kdy se nám postupně začali vracet někteří hráči. A velkou pomocí byl i příchod Tommiho Kivistöho.
V čem hlavně?
Je to především charakterní hráč a defenzivní obránce s obrovskými zkušenostmi. I teď máme v obraně stále několik kluků mimo hru, ale v té době to byl pro nás klíčový post a Tommi nám opravdu hodně pomohl.
Bylo těžké přivést takového hráče?
Tím, že jsme měli od začátku zraněné obránce, hned od úvodu sezony jsme se poohlíželi po posilách do obrany. Věděli jsme, že pokud se z té situace chceme dostat, musíme někoho přivést. Naštěstí, i díky vedení a Aleši Kmoníčkovi, se podařilo na situaci zareagovat, navýšit rozpočet a tím umožnit přivést hráče takové kvality.
Jak to vypadá s obránci Petrem Kalinou a Tomášem Pavelkou? Vrátí se už brzy?
Pomalu začínají s tréninkem a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Zdravotní stav Petra Kaliny se zlepšuje a všechno probíhá tak, jak má. Teď čekáme, až se kluci vrátí zpět do hry, což nebude hned. Každopádně nám oba hodně chybí.
Do vašeho náročného programu výrazně zasáhla i účast v Lize mistrů. Jak se na ni s odstupem několika týdnů od vašeho těsného vyřazení díváte?
Po sportovní stránce je to podle mě obrovský přínos – pro klub, hráče i trenéry. Konfrontace s evropskou špičkou je skvělá zkušenost. Bohužel ty zápasy přicházejí před sezonou a pak i během ní, což je letos při kvůli olympiádě posunutém kalendáři ještě náročnější. Letos to pro nás bylo opravdu extrémně těžké zvládnout.