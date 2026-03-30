Tipsport extraliga 2025/26

Martinec hodnotí sezonu Hradce: Kdo mohl, tak hrál, klobouk dolů

Radomír Machek
  10:49
Na začátku sezony mohli několik týdnů vypisovat konkurs na obránce, na samém jejím konci zase na útočníky. Mezitím jen občas zažili situaci, kdy měli k dispozici celý kádr. Hradecký Mountfield zakončil letošní sezonu s podobným bolehlavem, s jakým do ní před několika měsíci vstoupil.
Královéhradecká střídačka s trenérem Tomášem Martincem | foto: ČTK

Hradecký Jakub Pour slaví vyrovnávací gól proti Třinci.
Radost hradeckých hokejistů z gólu v pátém čtvrtfinále s Třincem.
Třinecký útočník Daniel Kurovský před bránou Hradce.
Brankář Hradce Králové Stanislav Škorvánek inkasuje gól v utkání s Třincem.
9 fotografií

„Kdo mohl, tak hrál, i když nebyl stoprocentně v pořádku. Někteří hráči nastupovali s velkými zdravotními problémy, klobouk dolů před nimi,“ uvedl k závěru právě skončené sezony trenér hradeckých hokejistů Tomáš Martinec nejen s ohledem na poměrně rychlé vyřazení v play off.

Loučení se sezonou po páteční porážce a vyřazení v sérii s Třincem se přímo na ledě netýkalo hned pěti útočníků. K delší dobu absentujícím Tamášimu a Pilařovi se přidali Radil a Hašek, navíc kvůli trestu nemohl hrát Kohout.

Řešení? V zápase, který Hradec hlavně díky výbornému výkonu ve třetí třetině dohnal k dlouhému prodloužení, tvořili čtvrtý útok jen zřídka za Hradec hrající útočníci Sklenář, Matějček a Marha. Nikoho dalšího hradečtí trenéři k dispozici už neměli.

Jaké je, právě i s přihlédnutím k problémům se sestavou, hodnocení právě skončené sezony?
Byla to sezona strašně těžká a náročná i tím, že jsme hráli také Ligu mistrů. Bohužel už od přípravy jsme měli spoustu zraněných a velké problémy se sestavou, vůbec ji poskládat.

Přesto jste postoupili přímo do čtvrtfinále a čtvrté místo není vůbec špatné. Souhlasíte?
Z tohohle pohledu základní část opravdu dopadla výborně, zranění nás ale provázela dál. Někteří hráči nastupovali s velkými zdravotními problémy, klobouk dolů před nimi. Kdo mohl, tak hrál, i když nebyl stoprocentně v pořádku. Bohužel jsme narazili na velmi silný tým a Třinec ukázal svou kvalitu, velký respekt.

Třinečtí hokejisté se snaží dotlačit kotouč za brankovou čáru.

V play off jste se s Třincem utkali poprvé od prohraného finále v roce 2023. Byl nějaký rozdíl v jeho hře po těch třech letech?
Především to je velmi zkušený tým. Jsou tam ale jiní trenéři a podle mě ordinují trochu jiný hokej, než hrával dřív. Každopádně velký respekt k jejich výkonům i k tomu, jak trenéři tým poskládali a vedou.

V defenzivě jste v posledním, pátém zápase Třinci konkurovali, proč to nešlo i předtím?
S tím nesouhlasím. Kromě prvního a posledního zápasu jsme byli vždycky výsledkově napřed a Třinec ty zápasy dotahoval. Proto musel vyvinout větší aktivitu a měl víc střel, a my jsme se naopak malinko zatáhli. Podle mě ale byla utkání hodně vyrovnaná, ve třech z pěti rozhodovala nějaká trenérská výzva či sporný gól. I proto si nemyslím, že by byl Třinec dominantní a že by nás přehrával. Vždycky dal o gól víc.

Co hořkost ze čtvrtého zápasu, který rozhodl gól, o kterém jste přesvědčen, že neměl platit?
Nejen ze čtvrtého, ale i z těch dalších tří, které dopadly vždy v náš neprospěch. Dá se říct, že některé situace mohly být posouzeny obráceně a zápasy mohly dopadnout úplně jinak.

A distanc pro Martina Kohouta po čtvrtém utkání, což znamenalo absenci dalšího útočníka?
Podle mě nešťastný moment. Nikdo určitě nechce strkat do rozhodčích nebo je nějak atakovat, Martin v tom byl trochu nevinně, což rozhodčí neviděl. Stalo se, Martin za to byl potrestaný. Samozřejmě, že nám chyběl, ale musíme to respektovat.

Úkol? Snížit počet cizinců

Na velké zemětřesení v kádru hradeckého Mountfieldu to v létě nevypadá, změny ale přijdou.

Jasné to bylo už před vyřazením ve čtvrtfinále play off, v nejbližších dnech přijdou první jména.

Co se dá očekávat? „Obecně jsme si dali za úkol snížit počet cizinců,“ uvedl pro klubový web Aleš Kmoníček, generální manažer Hradce, při otázce, jakým směrem se bude v příštích týdnech ubírat klubová politika. Šlo o odpověď na dotaz, zda bude v Mountfieldu pokračovat útočník Steve Moses, poslední posila právě skončené sezony.

Že by se ale naplnění tohoto úkolu mělo týkat právě jeho, Kmoníček nepotvrdil. Možná i proto, že Mosesovy výkony šly v posledních týdnech nahoru.

Steve Moses vyrovnal proti Třinci.

„Od pondělí budou probíhat výstupní pohovory a tam nejdříve naše rozhodnutí sdělíme hráčům, takže nemohu být u jednotlivých hráčů konkrétní,“ poznamenal po pátečním konci sezony Kmoníček.

Mountfield měl na konci sezony v kádru včetně Slováků jedenáct cizinců, ne všichni ale byli vzhledem k délce působení v české extralize považováni za cizince.

Z dalších hráčů je už od závěru loňského roku jisté, že v Hradci nebude pokračovat útočník Pour. Ještě někdo, třeba i s platnou smlouvou? „Myslím, že ano,“ uvedl manažer.

Čtvrtfinále

Kompletní los

Čtvrtfinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Pardubice
Plzeň
3:3
Sparta
Liberec
3:3
Karlovy Vary

