Hradecký rekordman Martinec: Nemáme žádné hvězdy, chceme být nepříjemní

Chcete snad hledat kompetentnější trenérskou osobu při pohledu na to, jak může v sezoně Mountfield, pravidelný účastník alespoň čtvrtfinále play off, dopadnout?

„Těžko předvídat,“ říká přesto bez známek alibismu trenér, jenž se každým dalším zápasem ještě výrazněji v počtu odkoučovaných zápasů vzdálí svým hradeckým kolegům. Pozítří ho v Litvínově totiž čeká už 303. utkání v pozici hlavního kouče, Peter Draisaitl, druhý v pořadí, jich má na svém kontě 137.

To říkáte téměř vždycky, co vás k tomu vede tentokrát? Poměrně velká obměna kádru?

Obměna byla opravdu veliká. Museli jsme proto zareagovat a některé věci v systému upravit.

Na co se bude Mountfield v nové sezoně hlavně spoléhat?

Že budeme opět soudržným a pracovitým týmem, který je nepříjemný pro každého soupeře. Nemáme žádné hvězdy, vsadíme na týmovost a charakter hráčů.

V přípravě dostali šanci i mladí. Další důvod, proč být v prognózách raději opatrnější?

Jsme rádi, že se nám povedlo tým omladit. Chceme zapracovat naše talenty, což ale ne vždy jde ruku v ruce s výsledky. Přesto si nechceme dávat malé cíle.

Mountfield pod Martincem (v pozici hlavního kouče) 2018/19 – 4. místo, 93 bodů 2019/20 – 8. místo, 74 bodů 2021/22 – 1. místo, 116 bodů 2022/23 – 4. místo, 88 bodů 2023/24 – 8. místo, 75 bodů 2024/25 – ??? Pozn.: Jde o umístění v základní části, sezonu 2019/20 Martinec jako hlavní kouč zahájil, poté k němu byl přidán Vladimír Růžička.

Berete tuto obměnu jako nezbytný krok do příštích let?

Obměna musela proběhnout, měli jsme v týmu spíše starší hráče. Při přestupové politice máme dlouhodobější cíle, nedíváme se pouze do další sezony. Cílem je mít co nejvíce českých hráčů a hradeckých odchovanců.

Mezi hráči, kteří odešli, je i Oliver Okuliar, nejproduktivnější hráč sezony. Nahradí ho Dmowski?

Mohl by být jedním z hráčů, který by góly dávat mohl. I proto jsme si ho na Slovensku, kde odehrál výbornou sezonu, vyhlédli. Bohužel se na jednom z prvních tréninků zranil, dost dlouho chyběl a v přípravě toho moc neodehrál.

Mountfield se nejen v minulé sezoně právě v koncovce často dost trápil, vidíte šanci na zlepšení?

Pravdou je, že jsme se snažili přivést hráče, kteří by nám s koncovkou pomoct mohli. Sice na tom každý den pracujeme, ale příprava, jak jsem již řekl, nebyla optimální, někteří z nově příchozích hráčů nám chyběli delší dobu. Je to dlouhodobý proces.

Vedení klubu netají, že se snaží přivést do týmu lídra kabiny.

Mluvíme o tom dlouhodobě. Je to ale otázka nabídky trhu a momentálně žádný takový hráč na něm není. Jednoho kvalitního útočníka bychom přivést potřebovali i vzhledem k tomu, že Kevin Klíma je dlouhodobě zraněný a bude nám chybět větší část sezony.

Minulá sezona nebyla pro váš tým ideální ani v brankovišti. Brankáři se střídali, ne vždy jste měli k dispozici dvojici, která by tým výrazněji podržela. Nyní máte novou, co jí říkáte?

Věřím, že oba jsou zkušení a natolik prověření, že budou základním stavebním článkem týmu a že nám dodají klid, který nám v loňské sezoně v brankovišti často scházel. Na druhé straně je pravda, že Stano Škorvánek musel reprezentovat Slovensko, což nám mírně narušilo přípravu. Vypadl nám z turnaje ve Straubingu i dalších přípravných zápasů. Také proto nechci ještě říct, kdo začne jako jednička.

Hradecký trenér Tomáš Martinec.

Co příprava, která nebyla ideální výsledkově, ale hlavně v poslední části i kvůli zdravotním trablům v kabině?

Opravdu nebyla úplně optimální, bohužel nás provázela četná zranění a nemoci. Měli jsme také reprezentanty, kteří odjeli na olympijskou kvalifikaci a nebyli s námi třeba na turnaji v Německu. Ale mohli tak dostat příležitost hráči, kteří vloni působili v Kolíně, a právě mladí z naší juniorky. Třeba se nakonec ukáže, že všechno špatné je pro něco dobré.