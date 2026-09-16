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Tipsport extraliga 2026/27

Rekordmanem už na startu. Opotřebovaný se necítím, tvrdí hradecký kouč Martinec

Radomír Machek
  11:08

Trenér Tomáš Martinec při focení královéhradeckých hokejistů | foto: Taneček DavidČTK

Stačí, že hradecký tým ve středu vyjede v Pardubicích na led k prvnímu zápasu a v právě začínající extraligové sezoně už bude mít jedno prvenství v kapse. Tomáš Martinec totiž se stane nejdéle sloužícím hlavním koučem v celé soutěži.

Od chvíle, kdy se v této roli na střídačku Mountfieldu po kratší pauze vrátil, bude to jeho šestá sezona.

„Zatím se vůbec necítím opotřebovaně nebo nasycený hokejem,“ říká třiapadesátiltý kouč, jenž si během oněch šesti sezon na své konto připsal nejeden úspěch.

Ty největší? Finále extraligového play off, prvenství v základní části, finále Ligy mistrů.

Jaký je recept na dlouhověkost na tak exponované pozici?
Moc si vážím podpory Aleše Kmoníčka i vedení klubu, ale vždy je to o hráčích. Myslím si, že máme charakterní a pracovité hráče, na každý den v práci se těším.

Zahajujete sezonu následující po dvou, v nichž jste sice skončili druzí a čtvrtí, ale v obou jste nezačali dobře. Nestraší vás to trochu?
Nedíváme se na to, jak jsme začali uplynulou sezonu nebo tu před ní. Příčiny a důvody, proč to tak proběhlo, podle mě byly objektivní, hlavně zdravotní. Nyní se potýkáme jen s drobnostmi, které nás snad nebudou limitovat v tom, abychom začali v co nejsilnější sestavě.

Jaký to bude extraligový ročník?
Je to tak asi vždycky, ale letos obzvlášť to bude boj o každý bod. Každý tým bude muset být stoprocentně nachystaný na každý zápas, aby si dal šanci bodovat. Komu začátek uteče, může se dostat do určitých problémů. To nechceme

V posledních letech se snažíte prosadit náročným, bruslivým hokejem, jak to přijali noví hráči?
Všechno je odvislé od finančních možností klubu, takže jsme cílili na hráče, kteří jsou pro Hradec finančně dostupní. Na prvním místě je u nás vždy charakter hráče, pak typologie, ctižádost se dál posouvat a motivace pomoci týmu.

Chceme trápit bohatší kluby, plánuje manažer hradeckých hokejistů

Povedlo se to letos? Jste spokojeni s těmi, kteří do týmu přišli?
Jsme spokojeni a věřím, že i když někteří neměli v minulých letech moc vydařené sezony, že u nás znovu ožijí, výkonnostně se posunou a pomohou nám. Přivedli jsme Patrika Zdráhala, který v minulosti střílel hodně gólů a má potenciál je dávat opět. Robert Kousal také nebyl v posledních sezonách příliš produktivní, ale já věřím, že ještě nepatří do starého železa. Viliam Čacho se dostává zpět po těžkém zranění, uvidíme, jak to půjde s ním. Věřím, že noví hráči nám pomůžou i s produktivitou, se kterou máme každoročně problémy.

Zmínil jste Roberta Kousala, po loňském příchodu Lukáše Radila dalšího borce z Pardubic. To bývá hodně třaskavé téma zvlášť pro některé fanoušky...
Robert je ale zkušený hokejista, který toho má hodně za sebou. Věřím, že do našeho týmu zapadne, pomůže nejen zkušenostmi, ale i produktivitou. A pod tlakem jsme všichni, každý hráč i my trenéři. Chceme být úspěšní a už to samo o sobě vytváří tlak na výkon a úspěch.

V čem vidíte jeho přednosti?
Znám Roberta dlouho, je to charakterově výborný kluk do party, zapadl k nám a má obrovské zkušenosti, které jinak v kabině moc nemáme. V Pardubicích už nedostával tolik prostoru, ale většinu kariéry mu zdraví sloužilo a já věřím, že může hrát klidně dvě tři sezony a že bude pro nás důležitý.

Co Patrik Zdráhal, který svého času patřil k nadstandardním extraligovým hokejistům?
Bavili jsme se teď i před tím, než jsme ho podepsali, Patrik se těší a já věřím, že mu to u nás bude vyhovovat. Je to skvělý bruslař a umí střílet góly. Možná hrála roli i psychika, ale určitě dostane podporu.

Pro novou sezonu nemůžete do obrany počítat s Tommim Kivistöm, který z rodinných důvodů tým opustil. Nahradil ho Anders Koch, co říci k němu?
Charakterově dobrý a ctižádostivý hráč, který se chtěl posunout do lepší soutěže. Má zkušenosti z národního týmu, není to žádný nováček. Typologicky je sice trochu jiný obránce než Tommi, ale skvěle se pohybuje – výborný bruslař s kvalitní rozehrávkou. Není sice tak důrazný, ale o to přínosnější bude do ofenzivy. Z možností, které byly na trhu, jsme rádi, že se podařilo Anderse přivést. Přestože v přípravě utrpěl zranění a mnoho neodehrál, věřím, že do Pardubic bude připraven.

Vyvíjel jste tlak na vedení, aby vám přivedlo ještě nějaké hráče?
Každou chvíli! (směje se) Bavíme se o tom obden, tým máme úzký a v případě nějakého zranění není moc možností někam sáhnout. Samozřejmě máme mladé kluky, které chceme postupně zapojovat, ale rádi bychom ještě posílili, což však není na pořadu dne. Ale budeme naléhat dál.

Máte nějaké vytipované?
Ano, rádi bychom přivedli ještě minimálně jednoho útočníka a jednoho obránce.

Nespokojený trenér Hradce Králové Tomáš Martinec.

Pojďme k brankářům, loňskou jedničkou byl Stanislav Škorvánek, bude jí i letos poté, co přišel Tomáš Vomáčka?
Stano držel tým celý rok. Ve většině týmů je brankář strašně důležitý, letos jsme k němu přivedli Tomáše Vomáčku, perspektivního gólmana, našeho odchovance. Tomáš je ctižádostivý a perspektivní, věřím, že zátěž budeme moct rozložit na oba.

Co mladí? Vidíte někoho podobného, jako byl Adam Novotný, který do prvního týmu naskočil v patnácti letech?
Máme velkou motivaci vychovat další takové kluky, myslím si, že někteří by v budoucnu mohli o smlouvu do týmu NHL bojovat. Momentálně se s námi v přípravě a na trénincích protáčeli Ondra Tariška, Honza Vyvial, Dominik Pavlík, Štěpán Černý a Kuba Jón – jsou to kluci, kteří jsou talentovaní, a je otázka, jak moc budou pracovití, aby se zlepšovali.

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2. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
3. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
12. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
14. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 1 0 0 0 1 0:2 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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