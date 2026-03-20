Tipsport extraliga 2025/26

Důvěra v kouče workoholika. Hradec se vyhýbá panice, Martinec má vzácnou pozici

Autor:
  9:50
Patří mezi extraligové unikáty. Na jiných adresách se trenéři točí, jeho pozice zůstává stabilní. A to za jakýchkoliv okolností. Jen málokdo je na nejvyšší úrovni v českém hokeji tak úzce spjatý s jedním klubem jako Tomáš Martinec. V Hradci Králové razí názor: Proč měnit něco, co funguje?
Nespokojený trenér Hradce Králové Tomáš Martinec.

Nespokojený trenér Hradce Králové Tomáš Martinec. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Hradecký trenér Tomáš Martinec promlouvá ke svým svěřencům.
Hradecký kouč Tomáš Martinec promlouvá ke svým svěřencům.
Hlavní trenér Hradce Tomáš Martinec na střídačce
Královéhradecký trenér Tomáš Martinec
Od stěhování z Českých Budějovic v roce 2013 pokaždé postoupili alespoň mezi nejlepší osmičku. Před třemi lety dokonce hráli o titul.

Také letos vybojovali v základní části umístění v elitní čtyřce, večer (18.30) zahajují doma čtvrtfinále proti Třinci.

Výborné výsledky sbírají i díky absolutnímu workoholikovi a hokejovému bláznovi na střídačce.

Kouč Hradce před sérií s Třincem: Spousta těžkých okamžiků, snad nás stmelily

„Ale pozor, v dobrém slova smyslu! On tím vším žije, kdyby mohl, na zimáku tráví dvacet hodin denně,“ říká Radek Smoleňák, jenž v Hradci pod Martincem dělal kapitána.

Není běžné, aby kouč setrval na jednom místě tak dlouho. Můžete se okoukat, vztahy v zaměstnání se naruší. Nebo zkrátka dojdete k přesvědčení, že potřebujete změnu.

„Tomáš není přelétavým typem člověka. Když je spokojený, nemá důvod odcházet,“ poví o nejbližším spolupracovníkovi Aleš Kmoníček, generální manažer Mountfieldu. „Známe se tak dlouho, že už jsme zažili snad všechno. Víme, jak ten druhý přemýšlí. Poslední slovo mám já, ale o všem vedeme konstruktivní debaty. Náš vztah je postavený na totální důvěře.“

Hradecký kouč Tomáš Martinec promlouvá ke svým svěřencům.

Dvaapadesátiletý kouč za sebe nechává hovořit výsledky, jinak pozornost moc nevyhledává. „Je to spíš introvert, žádný šoumen, co by dělal nějaké opičky,“ popisuje Smoleňák hrdého klubistu, kterých v hokejovém prostředí moc není.

Nikdy netrénoval jinde, od dorostu postupně vystoupal až k áčku, které vede v sedmé z posledních osmi sezon.

Jen v ročníku 2020/21 vsadil Hradec pouze na Vladimíra Růžičku. Překvapivý krok se nevyplatil. Martinec se mezitím stáhl na pozici šéfa mládeže, ale za rok byl zase zpět.

Alespoň pět sezon v řadě strávili na stejné extraligové adrese v české historii jen čtyři hlavní trenéři: kromě Růžičky (Slavia, 2001–2014) také Alois Hadamczik (Třinec, 1995–2000), Zdeněk Müller (Kladno, 2003–2010) a Václav Varaďa (Třinec, 2017–2022).

Ústecký kouč Vladimír Růžička
Trenér Vítkovic Václav Varaďa během utkání s Kladnem.

Hradecký patriot se k nim brzy připojí. Od roku 2021 patří střídačka jemu. Jen pro zajímavost: Kometa, Sparta, Mladá Boleslav, Vítkovice a Litvínov vystřídaly za tu dobu pět koučů. A největší rival z Pardubic dokonce sedm.

„Za Tomášem je vidět kus práce. Vždycky to může být lepší, ale když se podívám na naše výsledky, přece do toho nebudu chtít zasahovat, to by bylo bláznovství,“ hlásí Kmoníček. „Každý je nahraditelný, ale momentálně si klub bez něj neumím představit.“

Občas má pocit, že si toho respektovaný trenér na sebe bere až příliš. Že by mohl ubrat, část povinností přehodit na kolegy. Martinec je ale na sebe stejně náročný jako na své mužstvo.

Pouť hokejového Hradce extraligou: mrzutý start, tvárnění posil, eso Škorvánek

„Do extraligy přinesl trochu jiný styl. Žádný vyčůraný český hokej, jezdit pod ním musí celá pětka. Hodně bruslení, rychlé otáčení puků, aktivní napadání. Nikdo na tom v takové míře nelpěl jako on,“ zamýšlí se Smoleňák.

S tím se pojí i výběr správných hráčů. I tady má Hradec šťastnou ruku. Klíma. Jergl. Tamáši. Perret. Pavlík. Z loňského léta třeba Radil či Kohout. To všechno jsou jména, která do systému zapadla, i díky nim Mountfield prohání movitější favority.

„Pokud bychom měli větší rozpočet, dovedu si představit, že seženeme i výraznější individuality. Hráče, kteří by byli trochu odlišní, ale zároveň rozdíloví a dodali by nám něco extra,“ přiznává Kmoníček.

Zatím hospodaří s tím, co má k dispozici. Nestěžuje si, pokračuje v nastolené cestě, nepanikaří ani ve chvílích, kdy se nedaří.

Hradecký trenér Tomáš Martinec.

Minulou sezonu zahájil Hradec pěti porážkami z úvodních šesti kol, v tabulce byl poslední. Ideální start neměl ani na podzim. Ale že by se snad Martincova pozice otřásala? Ani náhodou.

„Když vidím, jak pod ním makají hráči, jak funguje kabina, jak společně zvládáme odhalit příčiny... Míra paniky je u nás výrazně menší než v jiných klubech,“ poví s přesvědčením v hlase Kmoníček.

Trenérskou jistotu má smluvně pojištěnou do roku 2028. Tedy prozatím. Pouto mezi Martincem a Hradcem je tak silné, že může vydržet i déle.

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
Kometa
Hradec Kr.
Třinec
Plzeň
Sparta
Liberec
Karlovy Vary

Sparta - Kladno 3:2P. Drama pro Pražany, postup do čtvrtfinále jim vystřelil Chlapík

Sparťanští hokejisté se radují z vítězného gólu Filipa Chlapíka v prodloužení...

O moc vyrovnanější už tato série být nemohla. Maximální počet pěti zápasů, z toho čtyřikrát se hrálo nad rámec základní doby. Vítězství v nečekaně dramatickém předkole play off hokejové extraligy...

Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Kladenská euforie po vítězství nad Spartou v prodloužení.

Už po třetích zápasech předkola extraligového play off vybojovali postup do čtvrtfinále hokejisté Třince a Karlových Varů. Oceláři vyhráli na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, Vary uspěly ve...

Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Hokejista Jakub Voráček byl hostem pořadu Zakázané uvolnění.

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

Gudas postrachem NHL. Po Crosbym vyřadil ze hry další hvězdu soutěže

Auston Matthews z Toronto Maple Leafs dostává v zápase s Anaheim Ducks úder do...

Hokejový obránce Radko Gudas v zámoří opět rozvířil emoce. Poté, co na nedávném olympijském turnaji v Miláně poslal na marodku Kanaďana Sidneyho Crosbyho, ve čtvrtek v zápase NHL na ledě Toronta...

Sparta dál žije. Porazila Kladno a srovnala sérii. Brno proměnilo mečbol, Motor končí

Sparťanský útočník Řepík v doslova krkolomné pozici po souboji s kladenským...

Hokejová extraliga zná dalšího účastníka čtvrtfinále. Je jím mistrovská Kometa, která v pátek vyhrála na ledě Českých Budějovic 3:2 a po výsledku 3:1 na zápasy postupuje mezi nejlepší osmičku...

Nejdřív chyba, pak pět bodů. Jsem rád, že jsem hrubku odčinil, ulevilo se Sedlákovi

Lukáš Sedlák dal druhý hattrick v dresu Pardubic a zařídil Dynamu vedení ve...

Pardubičtí hokejisté měli ve druhém čtvrtfinále s Kometou Brno chvíli namále, když jim v prostřední třetině během necelých tří minut otočila z 0:2 na 3:2 a měla našlápnuto za vyrovnáním série. Jenže...

20. března 2026  9:57

Důvěra v kouče workoholika. Hradec se vyhýbá panice, Martinec má vzácnou pozici

Nespokojený trenér Hradce Králové Tomáš Martinec.

Patří mezi extraligové unikáty. Na jiných adresách se trenéři točí, jeho pozice zůstává stabilní. A to za jakýchkoliv okolností. Jen málokdo je na nejvyšší úrovni v českém hokeji tak úzce spjatý...

20. března 2026  9:50

Po faulu od Gudase musel na operaci. Matthews se bude léčit dvanáct týdnů

Auston Matthews z Toronto Maple Leafs klečí na ledě v zápase s Anaheim Ducks, v...

Kapitán hokejistů Toronta Auston Matthews podstoupil operaci postranního vazu v koleni, které mu poranil český obránce Radko Gudas z Anaheimu v zápase NHL v minulém týdnu. Američan, jenž s...

20. března 2026  9:44

Třinec před čtvrtfinále s Hradcem: zlepšit produktivitu a pozor na protiútoky

Hráči Třince slaví gól proti Olomouci v předkole play off.

Potřetí v historii se hokejoví Oceláři Třinec v extraligovém play off střetnou s Hradcem Králové. Předchozí dvě série, ve finále 2023 a v semifinále 2018, vždy vyhráli 4:2 na zápasy. To už je ale...

20. března 2026  9:13

Kde se odehraje MS v hokeji 2026? Stadiony v Curychu a Fribourgu

Swiss Life Arena v Curychu, jeden z hlavních stadionů mistrovství světa.

Hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku (15. - 31. května) se blíží. O špičkové zázemí a skvělou atmosféru se podělí moderní arény v Curychu a Fribourgu. Jak oba stadiony vypadají a co divákům...

20. března 2026

Pastrňák se Zachou podpořili kanonádu Bostonu, Vejmelka vychytal Vegas

Brankář Utahu Karel Vejmelka slaví výhru nad Vegas v utkání NHL.

Hokejisté Bostonu v boji o play off NHL roznesli na domácím ledě 6:1 Winnipeg i díky dvěma bodům českých útočníků Davida Pastrňáka a Pavla Zachy (oba 1+1). Dařilo se rovněž brankáři Karlu Vejmelkovi,...

20. března 2026  7:11,  aktualizováno  8:18

Házeli jsme si sami klacky pod nohy, zlobil se Flek po osmigólovém přídělu

Pardubický Roman Červenka překonává brněnského gólmana Aleše Stezku.

Druhý výprask na cizím ledě a se stejnými chybami. Kometa se oproti prvnímu duelu nepoučila. Pardubice ji ve druhém utkání čtvrtfinále hokejové extraligy smázly 8:4, pět branek vstřelily z...

19. března 2026  23:14

Litoměřice uspěly v Jihlavě, Kolín přehrál Zlín. V semifinále první ligy srovnáno

Litoměřičtí hokejisté Jakub Tůma, Jan Bernovský a Jan Eberle slaví gól.

Semifinálové série v první hokejové lize jsou po dvou zápasech vyrovnané. Litoměřice druhý duel v Jihlavě vyhrály jednoznačně 5:1, Kolín doma na úvodní porážku od Zlína odpověděl výhrou 4:1....

19. března 2026  22:10

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

19. března 2026  17:45,  aktualizováno  21:35

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

19. března 2026  21:28

Musí se stát určité věci. Účast Rusů na Světovém poháru je nejistá, zní i kritika

Ruští hokejisté oslavují Burdasovův gól proti Česku na mistrovství světa.

Po odhalení pořadatelských měst se do debat o hokejovém Světovém poháru opět vrátilo diskutované téma. Zúčastní se dalšího turnaje nejlepších hráčů na světě i Rusové? Situace je zatím nejasná....

19. března 2026  17:01

Je to mnohem větší zábava. Zacha si libuje v bojích o play off, v Bostonu dozrál v lídra

Pavel Zacha slaví třetí branku v utkání.

V NHL hraje už jedenáctou sezonu. Blíží se k metě 700 odehraných zápasů, ovšem teprve letos slavil premiérový hattrick. Radost z třígólového zápasu si navíc v krátké době zopakoval. Pavel Zacha...

19. března 2026  16:36

