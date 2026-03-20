Od stěhování z Českých Budějovic v roce 2013 pokaždé postoupili alespoň mezi nejlepší osmičku. Před třemi lety dokonce hráli o titul.
Také letos vybojovali v základní části umístění v elitní čtyřce, večer (18.30) zahajují doma čtvrtfinále proti Třinci.
Výborné výsledky sbírají i díky absolutnímu workoholikovi a hokejovému bláznovi na střídačce.
|
„Ale pozor, v dobrém slova smyslu! On tím vším žije, kdyby mohl, na zimáku tráví dvacet hodin denně,“ říká Radek Smoleňák, jenž v Hradci pod Martincem dělal kapitána.
Není běžné, aby kouč setrval na jednom místě tak dlouho. Můžete se okoukat, vztahy v zaměstnání se naruší. Nebo zkrátka dojdete k přesvědčení, že potřebujete změnu.
„Tomáš není přelétavým typem člověka. Když je spokojený, nemá důvod odcházet,“ poví o nejbližším spolupracovníkovi Aleš Kmoníček, generální manažer Mountfieldu. „Známe se tak dlouho, že už jsme zažili snad všechno. Víme, jak ten druhý přemýšlí. Poslední slovo mám já, ale o všem vedeme konstruktivní debaty. Náš vztah je postavený na totální důvěře.“
Dvaapadesátiletý kouč za sebe nechává hovořit výsledky, jinak pozornost moc nevyhledává. „Je to spíš introvert, žádný šoumen, co by dělal nějaké opičky,“ popisuje Smoleňák hrdého klubistu, kterých v hokejovém prostředí moc není.
Nikdy netrénoval jinde, od dorostu postupně vystoupal až k áčku, které vede v sedmé z posledních osmi sezon.
Jen v ročníku 2020/21 vsadil Hradec pouze na Vladimíra Růžičku. Překvapivý krok se nevyplatil. Martinec se mezitím stáhl na pozici šéfa mládeže, ale za rok byl zase zpět.
Alespoň pět sezon v řadě strávili na stejné extraligové adrese v české historii jen čtyři hlavní trenéři: kromě Růžičky (Slavia, 2001–2014) také Alois Hadamczik (Třinec, 1995–2000), Zdeněk Müller (Kladno, 2003–2010) a Václav Varaďa (Třinec, 2017–2022).
Hradecký patriot se k nim brzy připojí. Od roku 2021 patří střídačka jemu. Jen pro zajímavost: Kometa, Sparta, Mladá Boleslav, Vítkovice a Litvínov vystřídaly za tu dobu pět koučů. A největší rival z Pardubic dokonce sedm.
„Za Tomášem je vidět kus práce. Vždycky to může být lepší, ale když se podívám na naše výsledky, přece do toho nebudu chtít zasahovat, to by bylo bláznovství,“ hlásí Kmoníček. „Každý je nahraditelný, ale momentálně si klub bez něj neumím představit.“
Občas má pocit, že si toho respektovaný trenér na sebe bere až příliš. Že by mohl ubrat, část povinností přehodit na kolegy. Martinec je ale na sebe stejně náročný jako na své mužstvo.
|
„Do extraligy přinesl trochu jiný styl. Žádný vyčůraný český hokej, jezdit pod ním musí celá pětka. Hodně bruslení, rychlé otáčení puků, aktivní napadání. Nikdo na tom v takové míře nelpěl jako on,“ zamýšlí se Smoleňák.
S tím se pojí i výběr správných hráčů. I tady má Hradec šťastnou ruku. Klíma. Jergl. Tamáši. Perret. Pavlík. Z loňského léta třeba Radil či Kohout. To všechno jsou jména, která do systému zapadla, i díky nim Mountfield prohání movitější favority.
„Pokud bychom měli větší rozpočet, dovedu si představit, že seženeme i výraznější individuality. Hráče, kteří by byli trochu odlišní, ale zároveň rozdíloví a dodali by nám něco extra,“ přiznává Kmoníček.
Zatím hospodaří s tím, co má k dispozici. Nestěžuje si, pokračuje v nastolené cestě, nepanikaří ani ve chvílích, kdy se nedaří.
Minulou sezonu zahájil Hradec pěti porážkami z úvodních šesti kol, v tabulce byl poslední. Ideální start neměl ani na podzim. Ale že by se snad Martincova pozice otřásala? Ani náhodou.
„Když vidím, jak pod ním makají hráči, jak funguje kabina, jak společně zvládáme odhalit příčiny... Míra paniky je u nás výrazně menší než v jiných klubech,“ poví s přesvědčením v hlase Kmoníček.
Trenérskou jistotu má smluvně pojištěnou do roku 2028. Tedy prozatím. Pouto mezi Martincem a Hradcem je tak silné, že může vydržet i déle.