Vary čeká první domácí zápas v poháru. Fanouškům v aréně pomohou barevné lístečky

V Boleslavi se dvakrát trefil Osmík, čtyři body si připsal Vondráček Hokejisté Karlových Varů zvítězili v prvním utkání Poháru Generali České pojišťovny po přestřelce v Mladé Boleslavi 7:5. Do statistik duelu se v dresu Energie zapsal dvěma góly Martin Osmík, čtyři kanadské body si připsal Tomáš Vondráček. Na soutěžní led se v úterní večer vrátilo poprvé od poloviny března, kdy sezonu ukončil koronavirus, i dalších osm extraligových klubů. Vítězství nad Mladou Boleslaví asistent trenéra Tomáš Mariška nepřeceňoval. „Bereme to jako první zápas. Nezáleží teď úplně na tom výsledku, spíše chceme, aby se tam objevovaly herní věci, které se snažíme zapojovat do tréninků. Jsme rádi, že jsme první zápas vyhráli, ale výsledky v tuto chvíli ještě nejsou tak důležité. Bylo to takové trošičku nervózní, ale to asi k prvnímu zápasu patří,“ zhodnotil zápas asistent trenéra Energie.