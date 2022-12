Třinecký útočník Marcinko: Přes svátky jsme se snažili udržet v kondici

Bylo hodně důležité, že jste na začátku třetí třetiny při vašem vyloučení nedostali gól, byť jste jasně vedli 6:1?

Nikdy nevíte, co se může stát, co který okamžik s utkáním udělá. Samozřejmě nemyslíte úplně na nejhorší, ale chlapci to naštěstí zvládli.

A vy jste zvládli třetí část hry, která vám v předešlých střetnutích nevycházela, že?

Po tom oslabení jsme hráli naši hru. Měli jsme další šance, což je dobře. Tak se buduje charakter týmu. Stále jsme se snažili navýšit skóre. Nezáleželo na tom, kolik to je. K tomu jsme pořád byli pozorní v obraně.

Čtyři góly jste dali v přesilovce. Opět jste potvrdili, že jste v nich v lize nejlepší?

Takové porovnání nemám moc rád, i když na konci sezony chceme být nejlepší. Minulé zápasy nám ale přesilovky nešly, pouštěli jsme soupeře do nájezdů na našeho gólmana. V některých přesilovkách jsme ani nevystřelili. Dnes jsme hráli jednoduše a pokoušeli se okamžitě atakovat bránu.

Byli jste na utkání tak skvěle připraveni, anebo vás nakopl první gól, který ve 13. minutě potvrdilo až video?

Oba faktory hrály roli. Snažili jsme se být nachystaní co nejlépe, pochopitelně jsme měli nějaký program, nechci říct, že vánoční, ale volno tam bylo. Snažili jsme se však udržet v kondici a přes svátky se nepřejídat. Dopadlo to dobře. Jsme profesionálové.