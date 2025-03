Bouchnul jsem do puku a lidi začali křičet, smál se Marcinko po vítězné trefě

Třinec mimochodem i ve třetím utkání ztratil vedení, tentokrát ho to ale mrzet nemuselo. A postaral se o to práv Marcinko, v čase 55:42.

Byl jste tísněný protivníkem. Měl jste vůbec čas zamířit?

Většinou, když mířím, tak je to na nic... (smích). Kundrc (nahrávající Tomáš Kundrátek) akci výborně podpořil, když šel za branku, viděli jsme se. Tam nebylo co vymýšlet. V takové situaci je potřeba pálit a snažit se poslat puk na branku, co nejrychleji zakončit a jakýmkoliv způsobem.

Utkání jste rozhodli chvilku poté, co soupeř vyrovnal. Přitom jste spíš měli být hlavami dole.

Snažili jsme se hned dostat k nim do pásma. Jsem rád, že jsme nezačali nějak vymýšlet, nad ničím jsme nepřemýšleli a šli rovnou k nim.

Ukázal jste, že to pořád v předbrankovém prostoru umíte.

Jo, jsem tu od toho, abych pomohl týmu jako každý hráč. Chlapci, kteří blokují střely, mají modřiny a teď se ledují, to jsou také velmi důležité věci. Lidé je možná tolik nevidí, ale každá pozitivní věc nám může pomoci.

Zdálo se, že utkání bylo přece jen klidnější než ta předchozí dvě v Praze. Souhlasíte?

Záleží, jak se to vezme. Pro vás to možná tak vypadalo, ale my na ledě máme jiný pohled. Nevím. Těžko se mi to hodnotí. Každopádně první dvě třetiny jsme hráli výborný hokej, snažili jsme se tlačit do brány a být pozorní v obraně. Samozřejmě tam byly i chybičky, ale byli jsme rádi, že vedeme. Úvod třetí třetiny nám nevyšel, hra se trochu vyrovnala, snažili jsme se udržet vedení, ale hosté vyrovnali. Naštěstí jsme stav zlomili na naši stranu.

Filip Chlapík (vlevo) ze Sparty se snaží vyhnout třineckému Tomáši Marcinkovi.

V závěru Sparta hrála 159 vteřin bez brankáře, přičemž v poslední vteřině Jani Lajunen dorážel puk do odkryté branky. Jak jste to viděl ze střídačky?

Zvýšil se mi tlak, ale byly to nervy a klobouk dolů před Kácou (brankář Ondřej Kacetl), jak to tam ubojoval a i ti chlapci, co byli na ledě, protože měli velmi dlouhé střídání. Sparta je kvalitní tým, my víme o jejich síle. Byly to nervy až do konce, ale máme bod.

Měli jste tři přesilovky a Sparta dvě. Jak vy, tak soupeř jste je odehráli špatně. Je to tím, že se už dobře znáte?

Nebyl jsem tady celou sezonu, ale vím, že zápasů mezi Třincem a Spartou bylo už strašně moc. Týmy se opravdu dobře znají a je to play off série, kde hrajete skoro každý den a navzájem víte o spoustě věcí. Snažíte se myslet na detaily.

Třinečtí hokejisté slaví gól Tomáše Marcinka ve třetím čtvrtfinálovém utkání se Spartou.

Ukázali jste sparťanům, že to s vámi jako favorité nebudou mít jednoduché?

My pochopitelně chceme vyhrát každý zápas. O tom je play off, chceme být úspěšní, to je to hlavní. Nesnažíme se někomu něco dokazovat, jen sami sobě a lidem, kteří jsou tady a fandí nám, regionu a klubu jako takovému.

Loni jste tady nebyl, ale nynější stav 1:2 je určitě lepší než ten loňský, kdy Oceláři v semifinále prohrávali se Spartou už 0:3 na zápasy.

Jak se to vezme. Víme, jak loňská série skončila... (4:3 pro Oceláře – pozn. red.) Taky je to cesta. Věřím, že i teď to může být podobné jako minulý rok ve smyslu, že budeme opět úspěšní, ale tak daleko nemyslím. Mám v hlavě jen zítřejší zápas.

Co jste vnímal loni, když jste sledoval obrat Třince?

Bojovnost, to je v krvi tohoto týmu a klubu. Odhodlání, nikdo se tady nikdy nevzdává a bojuje jeden za druhého. O tom je play off, o tom je třinecký tým a klub, každý zápas a každé střídání to musíme potvrzovat.