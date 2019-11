Věděl jsem, že dám dva góly, tvrdil třinecký obránce Kundrátek

A kdybyste to měl rozvést?

Nedali jsme gól při hře v pěti proti pěti, což je škoda. Trefili jsme ke konci břevno, tam nechybělo moc, tak dva nebo tři centimetry, ale nespadlo nám to, bohužel. Musíme příští zápas hrát lépe, jít do brány a doufat, že nám to tam spadne.

Chyběl vám důraz před brankou?

Šli jsme do brány jako každý zápas, útočníci tam dělali skvělou práci, bohužel se nám to neodrazilo na hůl a nepadlo nám to tam. Škoda.

Pomyslel jste na hattrick?

Já jsem už před zápasem říkal, že dám dva góly a přihrávku... Škoda té nahrávky na konci, že to tam nepadlo.

Co vás vedlo k přesvědčení, že právě proti Spartě budete tak produktivní?

Prostě jsem cítil, že je dneska můj den. Budu se o to snažit v dalším zápase.