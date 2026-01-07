Tipsport extraliga 2025/26

Rychlost na olympiádě? Nemyslím, že to bude až takový rozdíl, tvrdí Kundrátek

Jiří Seidl
  21:22
Startoval už v Pchjongčchangu 2018 a v Pekingu 2022. Nyní se třinecký obránce Tomáš Kundrátek chystá na své třetí olympijské hry, tentokrát do Milána. Je jedním ze dvou obránců z domácí soutěže, kteří jsou v české nominaci na únorový turnaj nejlepších hokejistů světa. „Ve výsledku je přece jedno, jestli jsou v týmu hráči z extraligy, NHL, švýcarské ligy nebo odjinud,“ řekl mistr světa z Prahy 2024 po výhře nad Karlovými Vary 6:3 v dohrávce 39. kola extraligy.
Obránce třineckých Ocelářů Tomáš Kundrátek.

Obránce třineckých Ocelářů Tomáš Kundrátek. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Třinecký obránce Tomáš Kundrátek ukazuje rozhodčímu, že mu karlovarský Vít...
Třinecký obránce Tomáš Kundrátek se natahuje po puku. Sleduje ho David Musil.
Marko Daňo, Libor Hudáček a Tomáš Kundrátek (zleva) se v utkání s Litvínovem...
Třinecký obránce Tomáš Kundrátek a kladenský útočník Miroslav Forman se...
6 fotografií

Která z dosavadních tří nominací byla pro vás nejpřekvapivější?
Všechny! A všechny byly i stejně emotivní. Moc si toho vážím a hodně se na olympijský turnaj těším.

Kdy jste se dozvěděl, že jste ve výběru?
Po Novém roce, když trenér obvolával hráče. Ale už i před tím jsme spolu telefonicky hovořili.

Je pro vás nynější nominace cennější i tím, že vaši synové jsou už větší a uvidí vás na olympiádě hrát?
Je to tak. Také oni se už moc těší. Přijedou se podívat, takže jsem rád, že hrajeme v Itálii, protože předchozí destinace byly dál a nebyly tak dostupné.

Poměr hráčů ze zámoří a extraligy je podobný jako v Naganu 1998...
To asi jo, ale na tyhle statistiky jsem se nedíval. Každý chce hrát na olympiádě. A trenéři vybrali takto.

Na olympiádu nepojedou z NHL Jiříček či Klapka, Rulík bere Stránského a Kundrátka

Na olympiádu dorazí i hráči z Washington Capitals, za něž jste hrával. Jste s nimi ještě v kontaktu?
Ne, ale vím, že do Milána za Kanadu pojede Tom Wilson, s nímž jsem hrál na farmě a také několik zápasů v NHL. Toho znám. Když se uvidíme, určitě se pozdravíme.

S Kanadou turnaj začínáte. Bylo by pro vás zajímavé Wilsona bránit?
Má v týmu určitou roli a umí dávat góly, umí hrát do těla a je pohyblivý. Všichni to víme, takže si budeme muset dávat pozor, ať ho bude bránit kdokoliv.

Řekl vám trenér Rulík, co od vás čeká?
Ať jsem připravený na cokoliv.

Reprezentační kouč si cení toho, že se vždy dokážete připravit na velké akce. Čím to je?
To netuším. Kdybych to věděl, tak vám to řeknu, ale jak říkám – pro mě je to čest a budu bojovat za svou zem.

Dodala vám nominace sebevědomí i do zápasu proti Karlovým Varům? Hned v úvodní třetině jste zapsal asistenci.
Také. A bylo skvělé, jak mi fanoušci popřáli a zatleskali, že pojedu na olympiádu. Den před utkáním jsem změnil brusle a hokejky, takže to byl další velký impuls. Cítil jsem se pohodlně na nohách a můj pohyb byl lepší než v těch předchozích bruslích. To mi určitě pomohlo.

Třinecký obránce Tomáš Kundrátek ukazuje rozhodčímu, že mu karlovarský Vít Jiskra ujel i s rukavicí.

Ve čtvrtek oznámí nominaci Slováci. Koho v ní čekáte ze svých spoluhráčů?
To je na slovenském trenérovi (Vladimíru Országhovi), ale přál bych to všem, kteří jsou v našem týmu.

Bude náročné přizpůsobit se větší rychlosti, která vás na olympiádě čeká?
Nemyslím si, že to bude až takový rozdíl. Ale uvidíme až tam.

Sezona je vzhledem k olympiádě pořádně našlapaná. Jak snášíte nynější enormní zápasový zápřah?
Aby se vše stihlo, jdou ligové zápasy rychle po sobě, je to skoro takové play off. Někdo to nemá rád, je unavený, jiný to má naopak. Mně to vyhovuje, v tomhle tempu se cítím dobře. Byla tam sice nějaká zranění, ale teď se dívám dopředu.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

39. kolo

Kompletní los

40. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 38 21 3 5 9 120:85 74
2. HC Oceláři TřinecTřinec 39 18 6 1 14 118:96 67
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 38 18 3 6 11 107:75 66
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 38 19 2 2 15 94:96 63
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 37 17 5 1 14 99:87 62
6. HC Sparta PrahaSparta 37 16 4 3 14 114:96 59
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 37 17 1 5 14 94:89 58
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 41 16 4 2 19 109:118 58
9. HC OlomoucOlomouc 40 16 3 2 19 93:115 56
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 38 14 5 3 16 100:103 55
11. HC Kometa BrnoKometa 38 15 2 5 16 100:105 54
12. Rytíři KladnoKladno 39 11 4 5 19 91:113 46
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 37 12 3 3 19 75:100 45
14. HC Verva LitvínovLitvínov 39 11 2 4 22 85:121 41
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

Česko - Švýcarsko 6:2. Nejistý start, pak si junioři zastříleli. V semifinále čeká Kanada

Čeští junioři se radují z gólu na 4:2 ve čtvrtfinále MS proti Švýcarsku.

Čeští hokejisté do 20 let si popáté za sebou zahrají o medaile. Ve čtvrtfinále juniorského šampionátu proti Švýcarsku nejdříve bojovali s obranným valem soupeře, nakonec však čtyřgólovou druhou...

Rychlost na olympiádě? Nemyslím, že to bude až takový rozdíl, tvrdí Kundrátek

Obránce třineckých Ocelářů Tomáš Kundrátek.

Startoval už v Pchjongčchangu 2018 a v Pekingu 2022. Nyní se třinecký obránce Tomáš Kundrátek chystá na své třetí olympijské hry, tentokrát do Milána. Je jedním ze dvou obránců z domácí soutěže,...

7. ledna 2026  21:22

Třinec i přes závěrečný tlak porazil Karlovy Vary a posunul se na druhé místo extraligy

Hokejisté Třince se radují z prvního gólu, který vstřelil Marko Daňo (druhý...

Hokejisté Třince porazili v dohrávce 39. extraligového kola Karlovy Vary 6:3. Oceláři vyhráli i pátý zápas pod novým trenérem Borisem Žabkou a posunuli se na druhé místo o bod před Plzeň. Na vedoucí...

7. ledna 2026  16:50,  aktualizováno  20:26

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

7. ledna 2026  20:16

Jsou jako roboti! Kanadský junior si rýpl do hráčů NHL, teď se omlouvá

Kanadský obránce Zayne Parekh (19) dává během juniorského šampionátu hokejistů...

Na svém posledním světovém šampionátu do dvaceti let zářil. Vytvořil nový kanadský rekord v počtu bodů mezi obránci. Ukázal, proč už v Calgary dostává šanci nastupovat v NHL. Zayne Parekh se ale...

7. ledna 2026  18:11

Útočník Rytířů o Plekancovi: Když hráč neplní plán, dozví se to u pohovoru

Hokejisté Kladna se radují z gólu na ledě Litvínova.

Silné si podali, konkurentovi rozdali. Pod Tomášem Plekancem narazili hokejoví Rytíři poprvé a v nejméně vhodnou chvíli. Třízápasovou vítěznou šňůru nového kouče uťali v Litvínově v bitvě ohrožených....

7. ledna 2026  17:30

Slováci vezmou na olympiádu i hokejisty z Ruska. Má jít o Gernáta a Lišku

Slovenský kapitán Martin Gernát nakonec na mistrovství světa nenastoupí.

Zatím nejde o definitivní zprávu, ovšem v Rusku mluví jako o hotové věci. Slováci mají vzít na olympiádu minimálně dva hokejisty z KHL, konkrétně Martina Gernáta z Jaroslavle a Adama Lišku z...

7. ledna 2026  16:34

V Naganu slavil, do Milána tým ladil. Bez Haška bychom nevyhráli, vzpomíná Šlégr

Manažer hokejové reprezentace Jiří Šlégr na tiskové konferenci Českého hokeje k...

Sám si zahrál na olympiádě v roce 1992 i 1998, byť daleko větší stopu v něm zanechala až druhá akce, kdy s národním týmem získal památné zlato. I s touto zkušeností, o téměř tři desítky let později...

7. ledna 2026  13:50

Pastrňák opět úřadoval. V české tabulce střelců už je druhý, může atakovat i Jágra

David Pastrňák slaví se spoluhráči z Bostonu branku.

Dál potvrzuje status jednoho z nejlepších hokejistů na světě. V noci David Pastrňák dvakrát skóroval na ledě Seattlu (4:7) a zase poskočil v historických tabulkách o kus výše. Stal se druhým...

7. ledna 2026  12:13

Třetí Čech v dějinách NHL míří na stovku. Blesk ze Žďáru má slušně našlápnuto

Premium
Martin Nečas v zápase s Carolinou.

Pouze dva Češi v přepestrých dějinách NHL dosáhli na sto bodů v sezoně. Jaromíru Jágrovi se senzační počin podařil pětkrát, Davidu Pastrňákovi zatím třikrát. Letos by se k nim mohl přidat třetí...

7. ledna 2026

Lotyšská trefa. Krastenbergs nominaci na OH oslavil gólem. „Roste mi sebevědomí“

Olomoucký Krastenbergs se gólem a asistencí podílel na skalpu Brna.

Z plechárny na olympiádu. Lotyšský útočník hokejové Olomouce Renars Krastenbergs se v úterý dozvěděl, že bude svoji zemi reprezentovat na letošních zimních olympijských hrách. A pokud měl důvodů k...

7. ledna 2026  11:33

Co dál s Augustou? Vrátí se do extraligy, od nové sezony by měl převzít Spartu

Hlavní trenér hokejové dvacítky Patrik Augusta.

O odchodu hovořil už před turnajem, po prohraném finále juniorského šampionátu se Švédskem (2:4) se loučil. Patrik Augusta by se měl v brzké době vrátit na klubovou scénu, zpět do extraligy. Kam...

7. ledna 2026  10:33

Pevná víra ve zlaté hochy. Rulík nominoval do Milána s myšlenkami na Prahu

Čeští hokejisté bojují o postup do finále mistrovství světa proti Švédsku....

S některými jmény možná chvíli žongloval. Jo, ne, jo, ne... Z konečné nominace Radima Rulíka, který vybral pětadvacet hokejistů pro olympijské hry, ale ve výsledku cítíte především jistotu....

7. ledna 2026  9:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.