Rychlost na olympiádě? Nemyslím, že to bude až takový rozdíl, tvrdí Kundrátek

Která z dosavadních tří nominací byla pro vás nejpřekvapivější?
Všechny! A všechny byly i stejně emotivní. Moc si toho vážím a hodně se na olympijský turnaj těším.
Kdy jste se dozvěděl, že jste ve výběru?
Po Novém roce, když trenér obvolával hráče. Ale už i před tím jsme spolu telefonicky hovořili.
Je pro vás nynější nominace cennější i tím, že vaši synové jsou už větší a uvidí vás na olympiádě hrát?
Je to tak. Také oni se už moc těší. Přijedou se podívat, takže jsem rád, že hrajeme v Itálii, protože předchozí destinace byly dál a nebyly tak dostupné.
Poměr hráčů ze zámoří a extraligy je podobný jako v Naganu 1998...
To asi jo, ale na tyhle statistiky jsem se nedíval. Každý chce hrát na olympiádě. A trenéři vybrali takto.
Na olympiádu dorazí i hráči z Washington Capitals, za něž jste hrával. Jste s nimi ještě v kontaktu?
Ne, ale vím, že do Milána za Kanadu pojede Tom Wilson, s nímž jsem hrál na farmě a také několik zápasů v NHL. Toho znám. Když se uvidíme, určitě se pozdravíme.
S Kanadou turnaj začínáte. Bylo by pro vás zajímavé Wilsona bránit?
Má v týmu určitou roli a umí dávat góly, umí hrát do těla a je pohyblivý. Všichni to víme, takže si budeme muset dávat pozor, ať ho bude bránit kdokoliv.
Řekl vám trenér Rulík, co od vás čeká?
Ať jsem připravený na cokoliv.
Reprezentační kouč si cení toho, že se vždy dokážete připravit na velké akce. Čím to je?
To netuším. Kdybych to věděl, tak vám to řeknu, ale jak říkám – pro mě je to čest a budu bojovat za svou zem.
Dodala vám nominace sebevědomí i do zápasu proti Karlovým Varům? Hned v úvodní třetině jste zapsal asistenci.
Také. A bylo skvělé, jak mi fanoušci popřáli a zatleskali, že pojedu na olympiádu. Den před utkáním jsem změnil brusle a hokejky, takže to byl další velký impuls. Cítil jsem se pohodlně na nohách a můj pohyb byl lepší než v těch předchozích bruslích. To mi určitě pomohlo.
Ve čtvrtek oznámí nominaci Slováci. Koho v ní čekáte ze svých spoluhráčů?
To je na slovenském trenérovi (Vladimíru Országhovi), ale přál bych to všem, kteří jsou v našem týmu.
Bude náročné přizpůsobit se větší rychlosti, která vás na olympiádě čeká?
Nemyslím si, že to bude až takový rozdíl. Ale uvidíme až tam.
Sezona je vzhledem k olympiádě pořádně našlapaná. Jak snášíte nynější enormní zápasový zápřah?
Aby se vše stihlo, jdou ligové zápasy rychle po sobě, je to skoro takové play off. Někdo to nemá rád, je unavený, jiný to má naopak. Mně to vyhovuje, v tomhle tempu se cítím dobře. Byla tam sice nějaká zranění, ale teď se dívám dopředu.