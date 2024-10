Zavřel jsem oči a vystřelil, popsal obránce Kundrátek vítěznou trefu

Dal gól a na dva nahrál, k tomu trefil tyč. Kundrátek byl v utkání s Bílými Tygry nejproduktivnější z třineckých hokejistů.

Vedli jste 3:0, ale najednou to bylo 3:3. Co se stalo?

Nevím... Ale na konci druhé třetiny přišel rychlý protiútok hostů a dostali jsme gól. Pak tam byl smolný vlastňák a oslabení. Určitě by se to nemělo stávat, obzvlášť teď, kdy potřebujeme vyhrávat. A chceme vyhrávat. Jsem rád, že se k nám přiklonilo štěstí.

Štěstí... Vítězný gól jste dal přesnou dělovkou. Hned jste věděl, že budete střílet?

Měl jsem trochu pocit, že mě Kura (Kurovský) viděl. Zůstal jsem stát, zavřel oči a vystřelil. Z gólu mám radost, ale ještě větší ze tří bodů.

Váš gól ale rozhodl.

Určitě nám pomohl a jak říkám, jsem za něj rád, ale důležité jsou tři body a jedeme dál. Musíme se připravit na další zápas, teď jich je hodně za sebou.

Tříbrankový náskok jste ztratili individuálními chybami, anebo to byl celkový výpadek?

Na to se musíme podívat, shrneme si to. Po každém gólu, víme, co bylo špatně, ale nemělo by se to stávat.

Po prohře v Kladně jste ale nutně potřebovali vyhrát, že?

My chceme hrát každý zápas naplno a zodpovědně. A každý vyhrát. S tím jsme šli i do tohoto zápasu.

Třinečtí hokejisté slaví branku proti Liberci.

Proti Liberci jste nasbíral tři kanadské body. Jak je to pro vás, pro obránce důležité?

Tady má každý hráč svou roli. Pro nás je důležité vyhrávat, je úplně jedno, jestli někdo bude mít padesát bodů, někdo deset a někdo jeden. My potřebujeme každého hráče a víme, co v našem týmu je.

Přesto, sezonu rozjíždíte podobně jako tu minulou pomaleji. Z osmi utkání máte jen tři výhry.

Jaký byl start minulý rok si nepamatuji, ale je to tak, jak to je. Je to v naší kabině, víme, co v nás je a musíme to ze sebe dostat.