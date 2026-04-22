Třinec snížil z ofsajdu, Pardubice si však výzvu nevzaly. A nakonec zápas prohrály

Michal Kovařčík projížděl středem kluziště až do útočného pásma, kousek za modrou čárou nahrál na mantinel na rychle jedoucího Kundrátka, jenž celou akci parádním bekhendovým zakončením dokonal.
Komentátoři Robert Záruba a Martin Hosták se v televizním vysílání ihned k přechodu do obranného pásma Dynama vraceli, upozorňovali, že by se pardubický kouč Filip Pešán mohl přihlásit o přezkoumání u videa.
Jenže tak neučinil.
A jak pak Česká televize o přestávce před prodloužením ukázala, o ofsajd se skutečně jednalo.
„Tohle se dalo reklamovat a Pardubice by pravděpodobně dosáhly odvolání třetího gólu Třince,“ říkal Záruba, avšak dodával: „Pardubice neměly tyto záběry k dispozici, ty by se objevily až při opakování celého momentu pro videorozhodčí. Byl by to od nich risk, který nechtěly podstoupit.“
Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo
„Hodně těsná, hodně sporná situace. Ze všech dostupných záběrů, které jsme viděli v přenosu, to prostě nešlo rozeznat, takže se vůbec nedivím, že si Pardubice výzvu nevzaly,“ přidal zase Hosták.
Kundrátek snižoval tři minuty před koncem základní hrací doby, o zhruba minutu později pak vyrovnal Andrej Nestrašil, jenž poslal zápas do prodloužení.
A v něm Třinec získal první vítězství v sérii. V čase 75:51 rozhodl po krásné přihrávce Mariana Adámka slovenský útočník Marko Daňo.