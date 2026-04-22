Tipsport extraliga 2025/26

Třinec snížil z ofsajdu, Pardubice si však výzvu nevzaly. A nakonec zápas prohrály

  21:59
Hned bylo jasné, že šlo o těsnou situaci. Potvrdily to i první opakované záběry, avšak hokejisté Pardubic si trenérskou výzvu nevzali. A tentokrát nejspíše měli. Třinecký obránce Tomáš Kundrátek totiž snižoval v závěru třetího finále na 3:4 z ofsajdu. Oceláři nakonec ztrátu dohnali a v prodloužení o jejich výhře rozhodl Marko Daňo.
Pardubický trenér Filip Pešán během třetího finálového utkání extraligy. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Pardubický Jiří Smejkal cloní výhled třineckému brankáři Ondřeji Kacetlovi.
Pardubický John Ludvig a Richard Nedomlel z Třince v debatě s rozhodčím.
Marian Adámek a Patrik Hrehorčák se přetlačují před třineckou bránou s...
Třinecký obránce Martin Marinčin se snaží ujet pardubickému Miloši Kelemenovi.
Michal Kovařčík projížděl středem kluziště až do útočného pásma, kousek za modrou čárou nahrál na mantinel na rychle jedoucího Kundrátka, jenž celou akci parádním bekhendovým zakončením dokonal.

Komentátoři Robert Záruba a Martin Hosták se v televizním vysílání ihned k přechodu do obranného pásma Dynama vraceli, upozorňovali, že by se pardubický kouč Filip Pešán mohl přihlásit o přezkoumání u videa.

Jenže tak neučinil.

A jak pak Česká televize o přestávce před prodloužením ukázala, o ofsajd se skutečně jednalo.

„Tohle se dalo reklamovat a Pardubice by pravděpodobně dosáhly odvolání třetího gólu Třince,“ říkal Záruba, avšak dodával: „Pardubice neměly tyto záběry k dispozici, ty by se objevily až při opakování celého momentu pro videorozhodčí. Byl by to od nich risk, který nechtěly podstoupit.“

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

„Hodně těsná, hodně sporná situace. Ze všech dostupných záběrů, které jsme viděli v přenosu, to prostě nešlo rozeznat, takže se vůbec nedivím, že si Pardubice výzvu nevzaly,“ přidal zase Hosták.

Kundrátek snižoval tři minuty před koncem základní hrací doby, o zhruba minutu později pak vyrovnal Andrej Nestrašil, jenž poslal zápas do prodloužení.

A v něm Třinec získal první vítězství v sérii. V čase 75:51 rozhodl po krásné přihrávce Mariana Adámka slovenský útočník Marko Daňo.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
2:1
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Pardubice - Třinec 4:2. Východočeši ve finále odskakují, výhru dirigoval Červenka

Pardubičtí hráči slaví gól ve druhém finále proti Třinci.

Také druhé finále hokejové extraligy zvládly vítězně Pardubice, Třinec tentokrát přetlačily výsledkem 4:2. Triumf dvěma trefami a jednou asistencí dirigoval Roman Červenka. Série bude za stavu 2:0...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

22. dubna 2026  17:30,  aktualizováno  21:53

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Olomoucký trenér Jan Tomajko

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hraje se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj probíhá od 22. dubna do 2. května a jde o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

21. dubna 2026  10:29,  aktualizováno  22. 4. 21:02

Jihlava - Litvínov 4:2. Domácí odmítli konec, prvním vítězstvím prodlužují sérii

Jihlavští hokejisté slaví gól v utkání s Litvínovem.

Hokejisté Jihlavy porazili ve čtvrtém utkání baráže o extraligu Litvínov 4:2, stav série hrané na čtyři vítězství snížili na 1:3 a udrželi se ve hře o postup do nejvyšší soutěže. Výraznou zásluhu na...

22. dubna 2026,  aktualizováno  20:14

Řípa. Gól. Osmnáctka začala MS cennou výhrou, v prodloužení udolala Američany

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Čeští hokejisté do 18 let na úvod mistrovství světa v Bratislavě přehráli výběr Spojených států 3:2 v prodloužení. V čase 64:48 dokonal obrat z 1:2 Dominik Řípa. Svěřenci kouče Jana Tomajka vedli...

22. dubna 2026  19:25

Kuriózní gól. Brankář Buffala si nadával, inkasoval po obloučku z poloviny hřiště

Ukko-Pekka Luukkonen, gólman Buffala, se rozcvičuje před duelem s Ottawou.

Nestačil se divit. Brankář Buffala Ukko-Pekka Luukkonen zažil v hokejové NHL nešťastný večer, když pustil za záda nahození bostonského útočníka Morgana Geekieho z poloviny hřiště. Kromě toho...

22. dubna 2026  16:27

Hadamczik vyzývá extraligu ke změnám, ta tvrdí: Jednání vyhrocuje, my jsme otevření

Prezident svazu Alois Hadamczik vystupuje na tiskové konferenci, kritizuje...

Téma, které se řeší už několik let, na konci sezony opět ožívá. Jak s hokejovou baráží? Měl by se systém případného postupu a sestupu mezi dvěma nejvyššími soutěžemi změnit? Prezident svazu Alois...

22. dubna 2026  16:02

Chcete utřít slzy? Tampa vyhrotila ostrou sérii, Slafkovský dostal lekci při bitce

Rozhodčí se snaží uklidnit hromadnou potyčku hokejistů Tampy a Montrealu.

Dva vyrovnané zápasy, které vyvrcholily až prodloužení. Výrazné individuální výkony. A také spousta emocí. Souboj mezi Tampou a Montrealem zatím patří k ozdobám letošního play off hokejové NHL. „Jo,...

22. dubna 2026  14:02

Maskot MS v hokeji 2026: kdo je kravička Cooly a přehled minulých postaviček

Kravička Cooly už se těšila na šampionát v roce 2020, jenže ten zhatil covid....

K hokejovým šampionátům neodmyslitelně patří maskoti, kteří dokážou výrazně oživit atmosféru zápasů. Na mistrovství světa ve Švýcarsku se vrací kravička Cooly. V následujícím textu se dozvíte, co...

22. dubna 2026  13:59

Expertům jsme zavřeli hubu! Nahodilova žula v emocích povolila: Byl jsem dojatý

Lukáš Nahodil z Olomouce se raduje z gólu.

Už jenom ty statistiky zaujmou. Ostatně 725 odehraných zápasů v hokejové extralize mluví samo za sebe. Lukáš Nahodil se stal bezesporu jednou z ikon olomouckých kohoutů. A taky oblíbencem fandů,...

22. dubna 2026  13:30

Covidový skandál vyvolal ve švýcarském nároďáku rozepře. Josi žádá koučův návrat

Švýcarský trenér Patrick Fischer promlouvá ke svým svěřencům.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Odvoláním trenéra Patricka Fischera krátce před domácím mistrovství světa ještě skandál z olympijských her v Pekingu 2022 neskončil. Za kouče, který zfalšoval covidový certifikát, se postavil hvězdný...

22. dubna 2026  13:29

