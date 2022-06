Zalobbuje Sedlák v NHL za Hyku? Zavolám mu, směje se pardubická posila

„Jsem trochu smutný, že se mnou Lukáš nakonec v Pardubicích nebude, ale NHL mu moc přeju. Kvality na to pořád má, může nastupovat ve všech lajnách,“ mínil Hyka.

A co kdyby mu za rok nebo dva Sedlák vedle sebe v Americe domluvil místo? „Díky za tip, asi mu zavolám,“ smál se Hyka. „Stát se může cokoliv, ale teď se chci soustředit na Pardubice,“ dodal hned.

V jejich dresu bude přece jen potkávat ještě jednoho starého známého. V Čeljabinsku s Hykou a Sedlákem totiž působil také gólman Roman Will, i on se v květnu upsal Dynamu. „Je to jednodušší, když má člověk kolem sebe dva tři roky stejné hráče. Znáte se, víte o sobě na ledě, to se pak hraje úplně jinak. I když je to samozřejmě spíš případ Lukáše,“ uvažoval Hyka.

I bez Sedláka však zůstává soupiska Pardubic extrémně nadupaná, majitel Petr Dědek se navíc minimálně v závěru přestupního období chystá podepsat ještě jednoho top útočníka. Ambice před výroční sezonou, ve které Dynamo oslaví sto let své existence, jsou jasné. Půjde se po titulu.

„Tlak je veliký ze všech stran, ale když přicházíte do takového klubu, musí to tak být. Ještě navíc, když se slaví výročí. Sezona bude dlouhá, kádr vypadal skvěle už loni a tentokrát posílil ještě víc. Tudíž by měl být lepší,“ porovnával Hyka.

Sám se vrací do extraligy po pětileté pauze, třikrát Mladou Boleslav dovedl do play off a poté na dva roky zamířil do kádru tehdejšího nováčka NHL Vegas Golden Knights.

„V Boleslavi to tehdy byla skvělá éra, jednou se nám povedlo i semifinále. Vracím se do Čech po pěti letech a mám veliká očekávání. Extraliga je kvalitní soutěž a určitě bude tentokrát ještě o mnoho lepší,“ těšil se Hyka.

V posledním roce za Boleslav zaznamenal v 53 zápasech včetně play off 43 bodů za 21+22, vynikal především rychlostí. Jaké jsou pardubické plány?

Tomáš Hyka a Nick Bailen oslavují trefu Traktoru Čeljabinsk.

„Doufám, že rychlý jsem pořád stejně a dál budu takhle bodovat. Možná jsem začal víc nahrávat, ale to záleží na konkrétním zápase. Snad budu jakkoli prospěšný týmu,“ přál si Hyka.

Produktivní byl i za mořem. Na farmě Vegas nastřádal za dvě sezony 104 bodů ve 118 zápasech (34+70), v NHL z toho však bylo nakonec „jen“ 27 zápasů a sedm bodů za 2+5.

„Když člověk pendloval mezi farmou a NHL, tak se od něj hodně čekalo. Většinou se někdo zranil a musel jsem nahradit hráče, který už nahoře hrál dlouho. Občas to bylo náročné na psychiku, ale NHL jsem si vyzkoušel a jsem moc rád, že jsem tu šanci dostal,“ uznal Hyka.