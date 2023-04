Každý v našem týmu už tohle zažil, říká pardubický útočník Hyka

Východočeši umí skutečně Třinec dostat pod ohromný tlak, za žádnou cenu se však nesmí opakovat desetiminutový výpadek z pondělní druhé třetiny. Zatlačit totiž dokážou i Oceláři, kteří ve zmíněném úseku dali tři góly a otočili zápas.

Třinec - Pardubice Středa 17.00 online

„Prohráli jsme si ho sami. Po gólu na 1:0 jsme úplně přestali hrát, Třinec šel do vedení a my už pak na něj nenašli recept. Zbytečně jsme se báli cokoli udělat. Deset minut rozhodlo,“ mrzelo Hyku.

A nejen to. Lví podíl na neúspěchu Dynama mají také přesilovky. Oba soupeři sice v pondělí využili po jedné z nich, především v podání Pardubic byly ale všechny ostatní početní výhody více než děsivé.

Hokejisté Pardubic čelí vyřazení.

„K tomu si musíme sednout, přesilovky je rozhodně potřeba hrát lépe,“ uvědomoval si Hyka.

Trochu kyselý byl, když přišla řeč na neodpískaný faul v závěru pátého střetnutí na Roberta Říčku, jinak si ale z nepříznivého stavu série hlavu nedělal.

„Když jsou na ledě čtyři rozhodčí, a ani jeden faul nevidí, tak je to těžké, ale stalo se. Na druhou stranu jsem pak špatně přihrál a Třinec to dovezl do prázdné (4:2). Každý hráč v našem týmu už tohle zažil. Máme tak zkušené mužstvo, že se z takové prohry můžeme jen poučit. Musíme na pondělní zápas zapomenout a jít hrát další. Nalomení do Třince určitě neodjíždíme,“ odmítl Hyka.