Rychlý postup Pardubic. Zvlášť na Hané to ale bylo těžké, přiznal Hyka

S tuhým odporem olomouckých Kohoutů Východočeši nicméně dopředu počítali. „Věděli jsme, že to nebude nic jednoduchého. Olomouc hrála urputně a zvlášť na jejím ledě to bylo těžké,“ konstatoval Hyka.

Středeční klání se přitom pro Pardubice zprvu jevilo opravdu snově. Už ve 4. minutě proměnil brejk po nahrávce ve čtvrtfinále fantastického Ciencialy Říčka, jenž se naopak dosud trápil a coby vyhlášený kanonýr skóroval poprvé od 26. prosince.

Na 2:0 dával po čtvrthodině po vysunutí do jízdy od Hyky obránce David Musil, jinak kovaný defenzivní bek, pro nějž to byl v letošním play off rovněž první zásah. A když před půlkou druhé třetiny zvýšil na 3:0 pro hosty z dorážky po parádním Rákosově sólu Mandát, byla Olomouc, čelící i mnoha dalším vyloženým šancím soupeře, zralá na ručník.

Ovšem Dynamo se nechalo extrémně příznivým vývojem ukolébat. „Úplně zbytečně jsme přestali hrát náš hokej, dělali jsme tam hloupé chyby a jedna z nich nás stála gól,“ komentoval Hyka snížení expardubického Nahodila. „Domácí jsme tím dostali do varu, nabídli jsme jim přesilovku. Ale zaplaťpánbůh jsme se pak trošku srovnali a ve třetí třetině už jsme zase předváděli to, co jsme chtěli. A dotáhli to do vítězného konce,“ kvitoval Hyka.

Přesto se Olomouc dostala ve 46. minutě na kontakt; v úplném závěru šel navíc při její power play Říčka „ven“ za sekání a Pardubičtí se i vinou toho slušně zapotili...