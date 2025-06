„Je to pro mě nová výzva, posun dál sportovním prostředím, ve kterém se celý život pohybuji. Majitel Komety Libor Zábranský se sportovním manažerem Tomášem Vincourem mě oslovili, jestli bych jim nepomohl s kondiční částí tréninku,“ těší se 43letý brněnský bojovník na životní změnu. „Ale zase tak zásadní není, pořád je to profesionální sport. Kondiční přípravu mám vystudovanou, věnuji se jí a baví mě, takže jsem po takové příležitosti pochopitelně sáhl,“ dodává ikona českého bojového sportu.

Když loni na podzim, jak jinak než v Brně, uzavíral své působení v kruzích populární MMA organizace Oktagon, padala ocenění jako postojářská legenda, šampion ze staré školy či King of the Ring, tedy král ringu. I když reflektory na osmistěnné boxerské pódium ve vyprodaných halách vyhledávat nepotřebuje, Hrona stejně najdete od rána do večera v „gymu“.

101 výher si Tomáš Hron připsal v ringu napříč organizacemi

„Moje aktivní sportovní kariéra je uzavřená tak napůl. Samozřejmě pořád ve mně žije bojovník. I když se naplno věnuji tréninku ostatních, tak sám cvičím desetkrát týdně, protože já bez toho prostě nemůžu být! Ráno vstanu, jdu na trénink a stejně jsem na devátou v tělocvičně. Je to zkrátka závislost. Mí kolegové říkají, že jsem nemocný, ale já to mám prostě rád. V tuto chvíli žádný zápas naplánovaný nemám, nabídky leží na stole, i ze zahraničí, ale v tuhle chvíli by to připadalo v úvahu až na podzim,“ zajiskří mu oči při zmínce souboje.

Mám kluky pod kontrolou

Nyní místo rukavic bere do ruky desky s tabulkami a stopky. Hokejová příprava šestnáctky komeťáků, kteří jsou přes léto v Brně a nemají individuální přípravu, je právě v plném proudu. „Kluci makají, pracují skvěle, takže je pro mě snazší přejít od bojových sportů. Jen si zkrátka člověk někdy musí připomenout, že pracuje s hokejisty, ne se zápasníky,“ upozorňuje sám sebe.

MAKÁME, PÁNOVÉ. Tomáš Hron cepuje hokejisty Komety Brno.

„Odlišnosti jsou samozřejmě v přípravě. Udělal jsem si nějakou periodizaci, protože oproti boxu je to pochopitelně hodně jiné. Zaměříte se více na nohy, na plyometrické cviky, tedy na pohyby pro výbušnost. Celá příprava má začátek v objemových prvcích, což budeme postupně umenšovat. Ale zase se zvýší intenzita,“ rozebírá plány.

10 titulů světové úrovně vybojoval v muay thai a kickboxu.

Aby do hokejistů necpal zápasnickou přípravu, zašel za zkušenějšími kolegy. „Znám se s Hankou Bubníkovou, která zde vedla kondiční přípravu před Martinem Iterským. Učila mě na fakultě. Všechno jsem ale primárně konzultoval s děkanem brněnské Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity doktorem Janem Cackem i s dalšími kolegy. Nejde, abych přišel a řekl, že tu všechno převrátím. Hráči jsou na něco zvyklí a já nechci zbourat to dobré. Mám své vize a tréninkové plány, ale to musí člověk implementovat postupně,“ přemítá Hron.

Aby měl přechod do nové práce plynulejší, tahá do ní trochu té staré. „Zařadil jsem muay thai a prvky boxerské přípravy. Ono jim to pozvedne jak morálku, tak fyzičku. Taky díky tomu vypadnou ze zimáků, změní prostředí a to je někdy přece fajn. I já jsem vlastně taková podobná změna, že neposlouchají pořád jen trenéra. Je to snad oživení,“ hlásí.

Chválí ho i hlavní kouč týmu Kamil Pokorný. „Kluky pod Tomášovým dohledem sledujeme na denní bázi, mají dvoufázové tréninky třikrát týdně a musím říct, že zatím je příprava vedená velmi dobře. Má samozřejmě jiné cviky, jiné detaily, ale vyznává i běhání. Pak je tam ta skrytá kondice, která hráče baví, čímž myslím právě box. Sáhnou si na dno a přitom jsou v pohodě,“ rozebírá práci nového parťáka.

Tomáš Hron, kondiční trenér Komety Brno.

Stanou se ale hned od příští sezony z takřka bezchybných hokejových obranářů urostlí bijci? „Tréninky s boxem jsou pod kontrolou. Nenechám je mlátit do hlavy, bouchají do pytlů nebo si jdou po tělech. Samozřejmě je hlídám, aby se nám nezranili. V pěstních soubojích se průprava projevit může, já je ale hlavně vedu k tomu, aby byli fyzicky připravení, nejsou tu od toho, aby někoho mlátili. Nikdy jsem takový nebyl, ale když už na ně někdo vybafne, tak ať si to nenechají líbit,“ míní kariérní držitel deseti světových titulů s vynikajícím skóre 101 vítězství ku 28 porážkám napříč organizacemi.

Jeho angažmá kvituje i bek Libor Zábranský mladší. „Je to super. Když bylo v létě volnější období, tak jsme k Tomášovi už dřív chodili boxovat s Michalem Gulašim a Tomášem Vincourem. Na ledě tyhle finty asi tolik nevyužiju, tady v Česku se to moc nerve, ale bitky patří k hokeji a pro diváky to je zpestření, tak kdyby náhodou,“ usmívá se řízný brněnský obránce.

Přehnaným respektem netrpí

V týdnu vzal Hron svých šestnáct statečných na Schodovou ulici u Lužánek, aby získal další potřebná data. Ta už ke kondiční přípravě patří nesmazatelně. „Teď jsme měli testy, máme výsledky a musím je teprve detailně prostudovat. Zajímají mě data z maximálního objemu kyslíku a z fakulty máme testy rychlosti změny směru a odrazů. Musím kouknout na to, kdo co potřebuje zlepšit, a podle toho postupovat. Vedl jsem v minulosti Tomáše Vincoura, Pavel Zubíček z Komety ke mně chodil nebo Radek Dlouhý. Takže něco málo jsem i v minulosti s hokejisty udělal jak v kondici, tak v boxu. Vím tedy, do čeho jdu,“ ujišťuje.

Tomáš Hron, kondiční trenér Komety Brno.

A proč se mu vlastně říká Chřestýš? Hron má jeden byt plný šupinatých plazů, včetně několika kousků, od nichž získal přezdívku. Jeho záliba má i svůj speciální příběh. Hrona totiž jeden z exemplářů skutečně uštkl, jenže tvrďák místo vyhledání lékařské pomoci odjel na trénink, jelikož šlo o mladého hada z méně jedovatých poddruhů.

I díky nevšednímu koníčku, jenž vyžaduje perfektní zodpovědnost a práci pod tlakem, se nebojí skočit do přípravy hokejového týmu po hlavě, byť jde o úřadující šampiony. „Necítím tlak z toho, že mám v rukách aktuální mistry, cítím naopak hrdost. I kdybych došel k týmu, který skončil třetí nebo osmý, kluci budou pořád profíci a můj cíl bude stejný – připravit je co nejlépe,“ odmítá zbytečný respekt.