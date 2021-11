Hanousek nemohl Zlín odmítnout. Cítí důvěru trenérů

Ani si pořádně nestihl vychutnat vítězství a už si v karlovarské kabině balil věci, aby o den později zamířil do Zlína, na jehož porážce se podílel asistencí. „Sešlo se to rychle. Dozvěděl jsem to po zápase a ráno jsem jel autem na opačný konec republiky,“ shrnul obránce Tomáš Hanousek nečekaný transfer k odpadlíkovi hokejové extraligy.