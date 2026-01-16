První gól prý nebyl jeho, druhý dal v cizí helmě. Talent Galvas proti Třinci řádil

„Bylo to fantastické. Skoro celou dobu jsme měli zápas pod kontrolou. Za tři body jsme moc rádi a snad takhle budeme pokračovat,“ řekl devatenáctiletý bek, kterého si snad letos už konečně všimli skauti z NHL. „Jestli mi v poslední době roste sebevědomí? Myslím si, že ne, hraju pořád stejně.“
Jak důležitá byla při vašich gólech souhra celé pětky?
Hodně. Všichni to jsou výborní hráči, hlavně můj kolega z obrany Radim Šimek, který mi pomáhá. On víc brání, takže já můžu zase víc jít do útoku. Spoluhráči už jsou na mě zvyklí. Čekají, co udělám, a vědí, že mě občas musí zastoupit.
Nemyslel jste po dvou gólech na hattrick?
Myslím, že první gól nebyl můj. Adam Musil říkal, že to tečoval dresem, takže jsem to občas přehrával, protože jsem si myslel, že jsem dal jen jeden gól a na hattrick jsem neútočil.
Druhý gól jste dal v helmě spoluhráče Zachara, jak se to stalo?
Předtím jsem byl v lehké šarvátce, tam mi trochu urvali poutko u helmy, takže Zachy mi rychle půjčil svoji. Šel jsem na to a dal jsem gól. Helma mi byla trošku velká, takže jsem moc neviděl, ale bránu jsem trefil.
Hecoval jste se s bratrem Jakubem, který hraje za Třinec?
Samozřejmě jsme se den předem hecovali. Věřil jsem, že vyhrajeme. Těší mě, že jsem bráchu překonal. Nevím, jestli jsem lepší, ale myslím, že k tomu mám dobře nakročeno.
Co říkáte na to, že jste s dalšími juniory dostal nominaci na olympijský kemp?
Je to paráda, že dostaneme šanci i my mladší kluci. Zatrénuju si, víc bych v tom neviděl. Myslím, že do Milána už mě nevezmou, ani kdybych předváděl fantastické výkony.
Prožíváte skvělé období. Může to být ještě lepší?
Občas to moc překombinuju. Musím se víc tlačit do branky a víckrát střílet. Je potřeba, abych to častěji vzal na sebe.
Podle reprezentačního trenéra byste mohl zabojovat o mistrovství světa. Co vy na to?
Je to dobrá zpráva, ale to je až za dlouho. Musím pokračovat v těchto výkonech a pak bych snad mohl dostat šanci.
Pořád se o vás mluví, nestoupne to člověku do hlavy?
Snažím se to brát s pokorou, ale samozřejmě vidím, že se o mně píší nějaké články.
Jak vidíte současný Liberec?
Myslím, že hrajeme energický hokej a snažíme se napadat. Jsme rychlý tým a často dostáváme soupeře pod tlak.
Je vaším cílem posun do první čtyřky?
Myslím, že jsme na dosah. Já mám jen ty nejvyšší cíle, takže jestli mám mluvit za sebe, tak tu čtyřku vidím před sebou. Tam bych určitě chtěl být.