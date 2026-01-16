Tipsport extraliga 2025/26

První gól prý nebyl jeho, druhý dal v cizí helmě. Talent Galvas proti Třinci řádil

Michael Havlen
  22:09
Nedávno zazářil na hokejovém mistrovství světa dvacítek, odkud si s českým národním týmem přivezl stříbro a dostal se do All-Star týmu turnaje. Skvělou produktivitu si talentovaný liberecký obránce Tomáš Galvas přenesl i do extraligy. V zápase 42. kola dvěma góly výrazně pomohl Bílým Tygrům k domácí výhře 5:3 nad Třincem.
Tomáš Galvas | foto: ČTK

„Bylo to fantastické. Skoro celou dobu jsme měli zápas pod kontrolou. Za tři body jsme moc rádi a snad takhle budeme pokračovat,“ řekl devatenáctiletý bek, kterého si snad letos už konečně všimli skauti z NHL. „Jestli mi v poslední době roste sebevědomí? Myslím si, že ne, hraju pořád stejně.“

Gólová radost libereckých hokejistů v utkání s Třincem.

Jak důležitá byla při vašich gólech souhra celé pětky?
Hodně. Všichni to jsou výborní hráči, hlavně můj kolega z obrany Radim Šimek, který mi pomáhá. On víc brání, takže já můžu zase víc jít do útoku. Spoluhráči už jsou na mě zvyklí. Čekají, co udělám, a vědí, že mě občas musí zastoupit.

Nemyslel jste po dvou gólech na hattrick?
Myslím, že první gól nebyl můj. Adam Musil říkal, že to tečoval dresem, takže jsem to občas přehrával, protože jsem si myslel, že jsem dal jen jeden gól a na hattrick jsem neútočil.

Černý pátek nejlepšího tria. Parádní série Pardubic zhasla v Boleslavi

Druhý gól jste dal v helmě spoluhráče Zachara, jak se to stalo?
Předtím jsem byl v lehké šarvátce, tam mi trochu urvali poutko u helmy, takže Zachy mi rychle půjčil svoji. Šel jsem na to a dal jsem gól. Helma mi byla trošku velká, takže jsem moc neviděl, ale bránu jsem trefil.

Hecoval jste se s bratrem Jakubem, který hraje za Třinec?
Samozřejmě jsme se den předem hecovali. Věřil jsem, že vyhrajeme. Těší mě, že jsem bráchu překonal. Nevím, jestli jsem lepší, ale myslím, že k tomu mám dobře nakročeno.

Co říkáte na to, že jste s dalšími juniory dostal nominaci na olympijský kemp?
Je to paráda, že dostaneme šanci i my mladší kluci. Zatrénuju si, víc bych v tom neviděl. Myslím, že do Milána už mě nevezmou, ani kdybych předváděl fantastické výkony.

Prožíváte skvělé období. Může to být ještě lepší?
Občas to moc překombinuju. Musím se víc tlačit do branky a víckrát střílet. Je potřeba, abych to častěji vzal na sebe.

Galvas, objev pro NHL: Brácha mi závidí stříbro, já jemu zlato. Už ho strašně chci

Podle reprezentačního trenéra byste mohl zabojovat o mistrovství světa. Co vy na to?
Je to dobrá zpráva, ale to je až za dlouho. Musím pokračovat v těchto výkonech a pak bych snad mohl dostat šanci.

Pořád se o vás mluví, nestoupne to člověku do hlavy?
Snažím se to brát s pokorou, ale samozřejmě vidím, že se o mně píší nějaké články.

Jak vidíte současný Liberec?
Myslím, že hrajeme energický hokej a snažíme se napadat. Jsme rychlý tým a často dostáváme soupeře pod tlak.

Je vaším cílem posun do první čtyřky?
Myslím, že jsme na dosah. Já mám jen ty nejvyšší cíle, takže jestli mám mluvit za sebe, tak tu čtyřku vidím před sebou. Tam bych určitě chtěl být.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 41 21 4 6 10 127:94 77
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 41 19 3 7 12 113:85 70
3. HC Oceláři TřinecTřinec 42 19 6 1 16 127:108 70
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 41 20 3 3 15 106:104 69
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 41 19 2 6 14 109:99 67
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 41 18 6 1 16 105:97 67
7. HC Sparta PrahaSparta 40 17 4 3 16 123:105 62
8. HC Kometa BrnoKometa 41 17 3 5 16 113:110 62
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 44 17 4 3 20 117:131 62
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 41 16 5 3 17 113:111 61
11. HC OlomoucOlomouc 43 17 3 2 21 100:124 59
12. Rytíři KladnoKladno 42 13 4 5 20 104:116 52
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 41 14 3 4 20 84:110 52
14. HC Verva LitvínovLitvínov 43 11 3 4 25 93:140 43
