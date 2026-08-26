Asi mají přetlak na farmě. Pittsburský plán zní jasně: Galvas zůstává v Liberci

„Už bych měl něco předvádět. Budou se ode mě očekávat nějaké výkony,“ uvědomuje si obrovský talent českého hokeje.
Jako vyhlášený flegmatik si s tím ale moc hlavu neláme. „Asi budu sledovaný, ale snažím se to neřešit,“ usmívá se dvacetiletý bek. „Teď je období tréninků, ale mě osobně spíš baví samozřejmě zápasy, takže už budu rád, až to začne.“
Letošní sezona pro vás bude jiná v tom, že už jste draftovaný hráč, který patří Pittsburghu. Jak moc vás to ovlivní?
To nevím. Pro mě to bude úplně stejná sezona jako minulý rok. Jenom už mám podepsanou smlouvu, ale jinak to bude asi jako doteď.
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Michal Birner, sportovní ředitel: „To, že u nás Tomáš ještě rok zůstane, je ideální řešení pro všechny strany. Jednu věc musím malinko uvést na pravou míru. Tomáš teď odletí na kemp, a když se dostane do týmu NHL, tak bude v NHL, což by pro něj byl snový scénář. I když šance není bůhvíjak velká, nějaká existuje. A když se do NHL nedostane, bude tady u nás. Má ještě obrovský prostor na to, aby se posunul dál. Možná ani on sám si v tuhle chvíli neuvědomuje, jak velký potenciál v něm je.“
Jiří Kudrna, trenér: „Tomáš je pořád mladý hráč, pořád se má kam posouvat. Letos je to první rok, kdy nebude odjíždět na mistrovství světa dvacítek, budeme ho mít k dispozici celou sezonu. Má možnost mít u nás další kompletní seniorskou sezonu se spoustou kvalitních zápasů. Jsem rád, že zůstává a pořád se bude rozvíjet. Budeme usilovat o to, abychom ho dostali ve výkonnosti zase o level výš.“
Radim Šimek, kapitán týmu: „Podepsat smlouvu v NHL je na té cestě asi to nejjednodušší, co může být. To nejtěžší na Tomáše teprve čeká. Doufám, že si to uvědomuje, zapracuje na svých nedostatcích a jednou si tu NHL zahraje.“
Bude pro vás užitečné tady zůstat ten další rok, nebo už byste raději byl za mořem?
To zatím nevím. Uvidíme až po sezoně, jestli to budu hodnotit pozitivně, nebo ne.
Neberete to jako ideální scénář, že tady ještě rok zůstáváte?
Jo, třeba to tak bude. Neříkám, že to je špatně. Třeba je to pro mě výborné, když tady ještě jeden rok zůstanu.
Jak se rodila dohoda o tom, jestli už jít do zámoří teď, nebo ještě rok zůstat v Liberci?
Jak jsem se bavil se skauty z Pittsburghu, tak mi říkali, že když mě draftovali, bylo v plánu, že tady ještě rok zůstanu. Asi tam mají přetlak na farmě, nevím. Samozřejmě bych chtěl hrát hned v NHL, ale většinou se přes tu farmu musí projít.
A co vám bylo z jejich strany řečeno? Abyste ještě dozrál v české extralize?
Asi abych byl ještě víc dynamický. Takové ty tři první kroky, abych měl dynamické. A samozřejmě potřebuju zesílit. Pořád stejné věci, na kterých musím pracovat.
Budete pod velkým drobnohledem Pittsburghu?
Asi sledovaný budu, ale snažím se to neřešit a hrát svůj hokej co nejlíp. Když do toho dám maximum, vždycky budu dobrý.
V Pittsburghu jste se měl potkat se Sidneym Crosbym. Podařilo se to?
Ne, nakonec jsem ho nepotkal. Měl jsem takové lehčí zranění, takže jsem tam nebyl úplně dlouho. Měl jsem tam být ještě o týden déle, takže nevím, jestli tam nakonec byl, ale já jsem musel odjet dřív.
Nemrzí vás to?
Třeba se to podaří teď. V září do Pittsburghu ještě pojedu, takže ho třeba uvidím.
Co budete v září v zámoří dělat?
Je tam nějaký rookie camp. Je i turnaj prospektů a potom uvidím, jestli mě tam ještě nechají možná na chvíli na ten hlavní kemp. To ještě nevím.
Takže přijdete o start sezony v Česku?
Jo. Na začátek Ligy mistrů, který hrajeme doma, tady určitě nebudu. A možná zmeškám i pár extraligových zápasů.
Když se vrátíte k poslední sezoně, jaká pro vás byla?
Strašně mi pomohla v tom, že jsem vůbec byl draftovaný a mohl podepsat v Pittsburghu. Byla to průlomová sezona, na kterou bych chtěl teď navázat.
Co v té sezoně řadíte nejvýš?
Samozřejmě stříbro z dvacítek. To se jen tak nezapomene. Budu si to pamatovat do konce života.
Měl jste hodně napilno, stihl jste si po sezoně vůbec odpočinout?
Měl jsem asi deset dní volna po mistrovství světa, potom dva tři týdny suché přípravy. Pak jsem jel hned na development camp, kde jsem se lehce zranil. Potom jsem jel naštěstí na dovolenou, protože jsem byl zraněný a stejně jsem nemohl trénovat. Bylo to takové hektické.
A jak na tom jste na prahu nové sezony?
Teď už se asi druhý týden cítím hodně dobře. I v prvním přáteláku se mi hrálo dobře, takže doufám, že to naladím na sezonu. Myslím, že budu ve výborné kondici a předvedu ještě lepší výkony než minulý rok.
Už máte za sebou určité extraligové zkušenosti. Jak moc vám to pomůže v novém ročníku v Liberci?
Už to bude moje čtvrtá sezona, takže už se asi nepovažuju úplně za mladého hráče v týmu. Už bych měl něco předvádět, budou se ode mě očekávat nějaké výkony. Samozřejmě chceme postoupit co nejdál.
A co to znamená konkrétně?
Moje osobní ambice jsou hlavně vždycky vyhrávat, takže ty nejvyšší. A myslím, že klubově je to nastavené stejně. Určitě jsme tady od toho, abychom všichni podávali co nejlepší výkony a dostali se co nejdál.
Budete jako ofenzivní obránce hledět i na osobní statistiky? Říkáte, že chcete vyhrávat, ale chcete dávat i góly?
Myslím si, že to je moje hra, abych dělal body, takže určitě se na to budu koukat. Myslím si, že v tomhle můžu týmu pomoct.