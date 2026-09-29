Jak jste si kemp s Penguins užil?
Poznal jsem, jaká je úroveň té nejvyšší soutěže. Nabral jsem další zkušenosti, které mi můžou pomoct v kariéře. Snad jsem se zase o kousek posunul. Bylo skvělé, že jsem mohl být i na hlavním kempu a zatrénovat si s Crosbym. Potkat jeho i další osobnosti bylo úžasné.
Popovídali jste si s ním?
Pár slov jsme prohodili. Přišel mi jako správný lídr. S mladými hráči se snažil komunikovat a pomáhat jim. Mně třeba říkal, že mám dávat tvrdší přihrávky a snažit se všechno cpát do brány. Hlavně mi ale poradil v posilovně, kde mi ukazoval nějaké cviky. Něco jsem se od něj přiučil, je to úžasný hráč.
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Odehrál jste také jeden zápas v hlavním kempu. Jaký jste z něj měl pocit?
Je to zase něco úplně jiného. Předtím jsem hrál na rookie kempu, kde jsem nastupoval proti stejně starým hráčům. NHL je o úroveň výš a na úzkém hřišti to bylo hodně těžké. Jsou tam šikovní hráči, a když jim dáte prostor, je to v síti. Bohužel v posledním zápase jsem dostal pár gólů, takže mám na čem pracovat.
Dostal jste od trenérů Pittsburghu nějakou zpětnou vazbu?
Je to pořád dokola – že musím zesílit. To je asi to nejdůležitější a dál na tom musím pracovat. Chci věřit, že se mnou byli spokojení a že mi někdy dají šanci.
Nebyla možnost, že byste zůstal v Americe a hrál třeba AHL?
Oni mě na farmu vůbec dávat nechtěli. Nedokážu říct proč. Já bych se tomu vůbec nebránil, aspoň bych si zvykl na úzké hřiště. Oni to ale měli nastavené tak, že v Liberci dostanu hodně prostoru, znám zdejší prostředí, a že mi působení tady vůbec neuškodí.
Ale byl byste radši, kdybyste v Pittsburghu zůstal, ne?
Můj sen je hrát NHL a to se nemění. Samozřejmě bych byl rád, kdybych tam zůstal. To by byla nejlepší možná varianta. Beru to tak, že příští rok zase přijde šance, aspoň v to doufám. Mám rok na to, abych se zase trochu posunul, a příští rok tam přijel o něco lepší.
Do Liberce jste se vrátil v pátek a už v neděli jste nastoupil proti Třinci. Jak jste návrat prožíval?
Jsem strašně rád, že můžu hrát v tak výborné organizaci. Bohužel jsme ale dole v extraligové tabulce. Musíme se zvednout a zlepšit naše výkony.
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Byl jste během pobytu v zámoří v kontaktu se spoluhráči?
S některými ano, ale ne moc často. Já moc neodepisuju, a navíc tam byl velký časový posun. Myslím, že mi to všichni přáli, jak vedení, tak spoluhráči. Jsem rád, že jsem zase tady a můžu se dál zlepšovat.
Jak náročné bylo utkání s Třincem?
Bylo to nesmírně těžké. Hráli jsme proti soupeři, který vede tabulku. Když ale nedáme gól, nemůžeme vyhrát.
Vy sám jste měl několik dobrých šancí. Jak moc vás mrzí, že se žádná neujala?
Vždycky si myslím, že jsem výborný, ale bohužel jsem gól nedal. Příště musím týmu pomoct víc, snad to vyjde.
Gól dal naopak váš bratr Jakub za Třinec...
S bráchou je mezi námi samozřejmě strašná rivalita. Proti Třinci se mi většinou dařilo, tentokrát jsme prohráli. Jsem strašně zklamaný, ale aspoň někdo z naší rodiny může být šťastný.