Galvas dorovnal extraligový počin staršího bratra. Hokej řešíme každý den, říká

Geny rodinného klanu Galvasů by bylo záhodno zamrazit a uchovat pro další generace. Dnes šestačtyřicetiletý Lukáš Galvas už má kariéru za sebou, jako aktivní hráč stihl více než 1 050 startů v české extralize. Nastupoval za Vítkovice, Zlín, Třinec, Karlovy Vary a Olomouc. Čtyřikrát získal extraligové stříbro, dvakrát se radoval z bronzu. Proto teď pozornost směřuje k jeho synům Jakubovi a Tomášovi. A zejména tomu druhému, mladšímu věští experti zářivou kariéru.

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20. Tomáš Galvas. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Zatímco táta Lukáš dělal první hokejové i životní krůčky na Ostravsku, synové už jsou čistě produktem olomoucké líhně. Jak Jakub, tak Tomáš patří mezi zdejší odchovance, bohužel pro místní Moru ani jeden z nich momentálně nehájí kohoutí barvy.

Devatenáctiletý Tomáš už hraje třetí sezonu za liberecké Bílé Tygry, kteří si ho vyzobli právě z Hané. A v úterý večer se olomoucký rodák zapsal do historických tabulek. V zápase proti Českým Budějovicím prožil druhý tříbodový mač v letošním ročníku.

Sbírá medaile a lepí školu. Galvas o úspěšném šampionátu i odchodu z Olomouce

V samostatné české extralize jako teprve historicky druhý obránce juniorského věku zvládl v kariéře alespoň dvě sezony se ziskem minimálně deseti kanadských bodů. To vše před dovršením dvaceti let.

Můžete hádat, kdo tuto metu zdolal jako první.

Ano, o sedm let starší bratr Jakub.

„Je to super! S bráchou se sice o takových rekordech nebavíme, ale jinak jsme neustále v kontaktu. Hokej řešíme každý den a pořád se hecujeme. Jsem rád, že jsem ho v tomto dorovnal a snad ho alespoň v bodech i překonám,“ podotýká nejmladší z Galvasů a přiznal, že staršího bratra bere jako velkou motivaci.

Tomáš Galvas zakládá útočnou akci Liberce.

Aby také ne, vždyť Jakub si vyzkoušel i slavnou NHL. Po konci v Chicagu se od ročníku 2023/24 na dva roky usadil v nejvyšší švédské soutěži, od nové sezony se vrátil po sedmi letech v zahraničí zpátky do rodné vlasti. Aktuálně obléká dres Třince.

„Brácha byl draftovaný a zahrál si šest zápasů v NHL. To se mně zatím nepodařilo. Věřím ale, že na to mám a třeba mi to taky jednou vyjde,“ přeje si Tomáš.

Odchod z Mory? Dobrý krok

Do zahraničí má minimálně nakročeno. Ač je mu teprve devatenáct, už se mu na krku houpají dvě medaile z mistrovství světa juniorů.

To táta Lukáš sice v zahraničí nikdy nehrál, zato se může pyšnit milníkem, o kterém si ostatní hokejisté mohou nechat jen zdát – v extralize si zahrál nejprve proti a pak i po boku svého syna Jakuba, což je unikátní situace napříč elitními hokejovými soutěžemi po celém světě.

Stalo se tak v sezoně 2017/2018, kdy se oba obránci potkali kde jinde než v Olomouci.

„Kuba mě od narození viděl hrávat. Brával jsem ho na led a pak sám začal hrát. Najednou mu bylo sedmnáct, nakukoval z juniorky do áčka, že by v něm mohl hrát. A pak to přišlo a my stáli na ledě proti sobě (starší za Třinec, mladší za Olomouc). A pak další léto se to sešlo tak, že jsme hráli spolu,“ svěřil se Lukáš Galvas v rozhovoru pro iDNES.cz.

Přesun byl dobrý krok, cítí Galvas. Jeho gól „své“ Olomouci ale na body nestačil

Tomáše už během aktivní kariéry nestihl. „Je potřeba, aby mladí nás pardály vytlačili. Ať hraje mladší generace,“ konstatoval pyšný táta.

Jakub to vzal z Olomouce rovnou do finského Jukuritu, tehdy byl o rok starší, než je Tomáš nyní. Mladší bratr se rozhodl pro mezikrok v Liberci. Ačkoliv na Hané okusil extraligu, olomoučtí trenéři raději upřednostňovali starší a urostlejší obránce. Pro kreativního a bruslivého talenta nebylo v sestavě místo, čehož využili Bílí Tygři.

A Tomáš nelituje. „Určitě to byl dobrý krok. V Liberci se daleko víc trénuje. Je tu větší prostor být na bruslích, v Olomouci je to složité s ledem, je tam jenom jedna plocha a musíte se střídat s dalšími týmy a oddíly. I zázemí je v Liberci úplně na jiné úrovni, navíc se mi trenéři hodně věnují, takže jsem spokojený,“ prozradil Tomáš Galvas.

„Odejít bylo rozhodnutí Tomáše i naše, je to tak, jak to je. Já jsem rád, že se mu daří,“ řekl po jeho odchodu v roce 2023 tehdejší trenér Mory Jan Tomajko.

Český obránce Tomáš Galvas uhýbá Bejrabysu Orazovovi z Kazachstánu.
Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Dnes Tomáš v Liberci stráví na ledě v průměru na zápas téměř sedmnáct minut. V září jej vyřadilo zranění, jinak nastupuje do každého utkání a má místo v první přesilovkové formaci.

„Mám především radost, že dostávám v početní výhodě důvěru a že vůbec přesilovky mohu hrát s tak výtečnými hráči. Jsme rádi, že se nám v tom daří, a že si přesilovkami pomáháme,“ pochvaluje si nejmladší Galvas.

V úterý jedním gólem a dvěma asistencemi řídil výhru Liberce 5:2 nad Budějovicemi, čímž se v letošní sezoně dostal už na bilanci 2+9. „Jsem velmi spokojený. Snažím se týmu pomáhat, co to jde. A myslím si, že v ofenzivě jsem prospěšný a můžu mančaftu něco dát. Moje body jsou však jen vyústěním výborného týmového výkonu,“ řekl.

V minulé sezoně odehrál za Liberec 47 zápasů, ve kterých zaznamenal jedenáct kanadských bodů. Gól dal i „své“ Olomouci.

Bude i Jakub synův kolega?

A na závěr ještě odbočka ke staršímu bratru Jakubovi. Už v pátek (17.00) nastoupí ve Werk Areně za Třinec proti Kohoutům. „Už je to dlouho, co v Olomouci nejsem,“ usmál se Jakub.

Švédská liga podle něj nabízí více „top“ týmů, než je tomu v Česku. Proč se tedy z Malmö vracel? „Nějak se vše seběhlo, ale dlouho jsem nevěděl, jak to bude. Řešili jsme to až v květnu. Volal jsem si s trenéry, kteří měli nějaké argumenty, abych sem šel, mluvil jsem s panem Peterkem (sportovní ředitel Třince).“

„Časem ve mně uzrálo, že to je dobrá příležitost. Roli hrály i rodinné věci, už mám syna. Zároveň mi seděl zdejší tým, kabina, všichni jsou zase hladoví po titulu. Ty ambice jsou tady pořád nejvyšší. To mi v Malmö trošku chybělo,“ pověděl.

Třeba si po vzoru otce i Jakub stihne zahrát se svým synem. Podobně jako táta s početím potomka neotálel. „To nevím, jestli stihnu! Syn má skoro rok a půl, takže uvidíme, jestli ho hokej bude bavit. Nebudu ho do něj nutit, ale samozřejmě ukážu mu ho, provedu ho,“ pravil Jakub.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 28 13 4 1 10 86:69 48
2. HC Dynamo PardubicePardubice 25 12 2 3 8 76:57 43
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 25 12 2 3 8 67:49 43
4. HC Oceláři TřinecTřinec 25 12 3 1 9 73:63 43
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 26 13 0 4 9 67:62 43
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 25 11 4 1 9 67:53 42
7. HC Kometa BrnoKometa 25 12 1 3 9 69:65 41
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 26 11 3 2 10 69:73 41
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 26 10 3 2 11 75:73 38
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 25 11 1 2 11 61:68 37
11. HC OlomoucOlomouc 26 11 1 2 12 55:69 37
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 26 9 3 2 12 53:59 35
13. Rytíři KladnoKladno 26 7 3 4 12 63:81 31
14. HC Verva LitvínovLitvínov 26 4 2 2 18 45:85 18
