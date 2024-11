Přesun byl dobrý krok, cítí Galvas. Jeho gól „své“ Olomouci ale na body nestačil

Osmnáctiletý bek přestoupil k Bílým Tygrům v šestnácti letech z olomoucké Mory, kde do té doby strávil celý hokejový život. Jenže důvěru v extraligových zápasech příliš nedostával, v A týmu kohoutů se představil pouze šestkrát, proto se vydal hledat hokejové štěstí jinam.

A povedlo se. Galvas se ustálil v sestavě Liberce, pravidelně dostává velkou zápasovou minutáž, navíc se v letošní sezoně extraligy prosadil už podruhé. Jeho nedělní trefa ale na bodový zisk nestačila – Olomouc porazila Liberec 5:3.

„Mrzí nás to, protože jsme dokázali srovnat, ale zanedlouho jsme dostali gól na 3:4. Byla to přitom pokrytá situace v rohu, ale bohužel se to blbě odrazilo, špatně jsme zareagovali a Rok Macuh z toho trefil gól,“ popisoval Galvas klíčový moment střetnutí.

Za Olomouc kdysi váleli i Tomášův otec Lukáš a bratr Jakub, který dnes působí ve švédském Malmö. „Doma asi nějaké pochvaly budou, ale raději bych bral vítězství,“ podotkl Galvas v útrobách olomoucké plechárny.

„Určitě je to pro mě speciální pocit, vracet se sem. Tady jsem vyrůstal, takže jsem strašně rád, že jsem dal gól. Snad v tom budu pokračovat,“ přeje si hokejový talent, který má za sebou zápasy na mistrovství světa osmnáctiletých i starty za reprezentační dvacítku.

Přesun do Liberce si tedy jistě musí pochvalovat. „Já to hodnotím pozitivně. Jsem fakt rád, že mi trenéři dávají šance, myslím, že jsem udělal dobrý krok. A teď už je jenom na mně, jak se budu dál posouvat,“ uvědomuje si Galvas. „Určitě mám v Olomouci větší motivaci, přijde tady na mě celá rodina, takže když už váží cestu, tak jim chci něco ukázat. Beru to trošku víc než jakýkoliv jiný zápas,“ připustil obránce.

Liberecký obránce Tomáš Galvas.

„Odehrál dobrý zápas. Odejít bylo rozhodnutí Tomáše i naše, je to tak, jak to je. Já jsem rád, že se mu daří,“ vysekl slova poklony také olomoucký trenér Jan Tomajko. „U nás s ním panuje spokojenost. Je to talentovaný hráč, byť musí nabrat nějaká kila. Myslím, že z něj může být výborný hokejista,“ navázal liberecký trenér Filip Pešán.

Galvas může jeho slova potvrdit už ve středu, to se, trochu netypicky, Liberec znovu střetne s Olomoucí, tentokrát však na severu Čech. „Je to dohrávka, s tím nenadělá nikdo nic. Věděli jsme to dostatečně dlouho,“ řekl Pešán.

„Musíme začít lépe, bruslit od první třetiny, což se nám teď v první části moc nedařilo. Musíme rychleji bruslit, dostávat se do nich, mít lepší nahrávky. Olomouc je známá svým urputným hokejem, těžko se tady proti nim prosazuje,“ ví Galvas. Olomouc doma vyhrála už osmý zápas v řadě, venku ale značně strádá.