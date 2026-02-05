Mít tak fyzičku jako Pogačar! Galvas cílí na mistrovství, o NHL praví: Zájem z ní necítím

Premium

Fotogalerie 35

Tomáš Galvas patří k nejproduktivnějším obráncům extraligy. | foto: ČTK

Jakub Hromada
  12:00
Olympiádu sice bude sledovat jen z pohodlí domova, i tak si ale představí, jak by si asi vedl proti nejlepším hráčům na světě. „Byl by to strašnej fofr,“ pronese Tomáš Galvas, talentovaný hokejový obránce, kometa posledních dní. A taky jedna z nadějí pro budoucnost české reprezentace.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Na přelomu roku se velkou měrou zasloužil o juniorské stříbro na mistrovství světa, parádní formu si přenesl i do extraligy.

Za devět zápasů nasbíral 11 bodů a v lednu suverénně ovládl tradiční anketu redaktorů MF DNES a iDNES.cz hráč měsíce. „Oba tyhle úspěchy řadím skoro stejně vysoko!“ zahlásí, když se dozví výsledek ankety.

Povedený vstup do nového roku mu taky vynesl premiérovou pozvánku do seniorského národního týmu. Kouč Radim Rulík jej ještě s dalšími juniory pozval na předolympijský kemp do Karlových Varů.

„Je úžasné, že jsem vůbec dostal šanci sem jet. Jsou tady ti nejlepší hráči, která Česká republika po Evropě má,“ říká.

Nemrzí vás, že do Milána neodcestujete s nimi?
Kdepak, já k nim vzhlížím. Chtěl bych jednou být na stejné úrovni jako oni. A myslím si, pokud budu pokračovat v dobrých výkonech, že to není nemožné. Aspoň mám nějaký obraz, kam bych se chtěl posouvat, jsou fakt výborní.

Jak se mezi reprezentanty cítíte?
Nejsem tak vyspělý, nemám oproti nim tolik kilo. Ještě jich pár musím nabrat! Ale to pociťuju i obecně v extralize, jsem postavou trochu menší.

V kontaktu s týmy NHL nejsem, ale mluvil jsem s nimi v minulosti už tolikrát, že o mně musí vědět snad všechno.

Tomáš Galvas o draftu do NHL

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 47 24 5 7 11 149:106 89
2. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 47 22 6 4 15 128:117 82
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 47 21 5 8 13 130:97 81
4. Bílí Tygři LiberecLiberec 47 23 2 8 14 129:108 81
5. HC Oceláři TřinecTřinec 47 21 6 3 17 136:120 78
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 47 20 8 2 17 124:110 78
7. HC Sparta PrahaSparta 46 20 5 4 17 143:121 74
8. HC Kometa BrnoKometa 47 18 5 5 19 125:133 69
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 47 17 4 5 21 122:142 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 47 16 5 5 21 126:135 63
11. HC OlomoucOlomouc 47 18 3 2 24 110:138 62
12. Rytíři KladnoKladno 47 15 5 6 21 114:123 61
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 46 15 5 4 22 92:122 59
14. HC Verva LitvínovLitvínov 47 11 3 4 29 100:156 43
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

Vesnice jako mraveniště, na pokoji je zima. Hokejistky si zvykají na Milán. Co hala?

Také čeští sportovci už mají své pokoje v olympijské vesnici.

Řada sportovců do Milána teprve přiletí, to české hokejistky za sebou mají v dějišti olympijských her už dva tréninky. Vedle ledové plochy si zvykají i na podmínky v olympijské vesnici. „Je to fakt...

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

To je snad vtip? Pastrňák se radoval z gólu, rozhodčí ho ale místo oslav vyloučil

David Pastrňák sice překonal v nájezdu Andreje Vasilevského, puk ovšem narazil...

Už to vypadalo, že Boston zběsilé utkání pod širým nebem proti Tampě nakonec vyhraje, když David Pastrňák v prodloužení vstřelil gól. Jenže ten neplatil. Kvůli faulu, kterého se sám český hokejista...

Mít tak fyzičku jako Pogačar! Galvas cílí na mistrovství, o NHL praví: Zájem z ní necítím

Premium
Tomáš Galvas patří k nejproduktivnějším obráncům extraligy.

Olympiádu sice bude sledovat jen z pohodlí domova, i tak si ale představí, jak by si asi vedl proti nejlepším hráčům na světě. „Byl by to strašnej fofr,“ pronese Tomáš Galvas, talentovaný hokejový...

5. února 2026

Malér očekávané jedničky draftu. McKenna čelí obvinění z těžkého ublížení na zdraví

Kanadský talent Gavin McKenna během duelu se Švédskem.

Je to další kanadský supertalent, v mnoha expertních žebříčcích figuruje na pozici jedničky pro nadcházející draft do hokejové NHL. Teď si ale Gavin McKenna zadělal na pořádný průšvih. V americké...

5. února 2026  11:08

Američan klidně zaplatí 90 dolarů za ženský hokej. Chodí plné stadiony. Proč?

Ivo Mocek je trenér ženských hokejistek a dovednostní kouč. Dlouhodobě žije v...

Ve Spojených státech a Kanadě berou ženský hokej naprosto vážně. Nevěříte? Chodí na něj tisíce fanoušků ochotných zaplatit jen za vstupné desítky i stovky dolarů. O tom, i o poměrech za mořem nebo...

5. února 2026

Vejmelka byl hvězdou zápasu, Pastrňák v posledním startu asistoval

David Pastrňák v dresu Boston Bruins

Předposlední hrací den hokejové NHL před olympijskou přestávkou bylo na programu deset duelů. Z českých hráčů v poli se díky asistenci jako jediný prosadil David Pastrňák z Bostonu. Jeho spoluhráč...

5. února 2026  7:13,  aktualizováno  8:27

Ruská hvězda mění v NHL dres. Opora Rangers Panarin se stěhuje do Los Angeles

Arťom Panarin z New York Rangers střílí na bránu Washington Capitals, brání ho...

Ruský hokejový útočník Artěmij Panarin bude v NHL nově hrát za Los Angeles, které jej získalo z New Yorku Rangers. Opačným směrem putují nadějné křídlo Liam Greentree a podmíněná volba ve třetím kole...

4. února 2026  22:09

Ahoj Kide, teda Side. Simon vzpomíná na setkání s Crosbym i šampionát v Praze

Plzeňský útočník Dominik Simon vyváží puk z vlastního pásma.

V roli benjamínka národního týmu zažil domácí mistrovství světa, odehrál přes 250 zápasů v NHL a dnes Dominik Simon obléká dres extraligové Plzně. Jak vzpomíná na sezony v Pittsburghu a setkání se...

4. února 2026  15:15

Dostál s Vladařem v NHL slavili výhry, Palát asistoval za Islanders

Lukáš Dostál v bráně Anaheim Ducks

Po úterních zápasech zbývají v NHL do olympijské přestávky jen dva hrací dny. Některé týmy už mají dohráno. Jedním z nich je Anaheim, který do pauzy i díky zákrokům Lukáše Dostála vstoupil výhrou 4:2...

4. února 2026  7:19,  aktualizováno  8:22

Plekanec o povstání Rytířů: Majitel Drastil si za investice zasloužil lepší výsledky

Nový kouč Rytířů Tomáš Plekanec.

Hokejisté Kladna už nejsou barážoví abonenti. Podruhé v řadě své „předplatné“ v záchranářské hře o extraligu zrušili. Letos jim pomohla i trenérská rošáda, místo Davida Čermáka se ujal taktovky nad...

4. února 2026  6:29

Nezkrotný příběh o ženském hokeji. Vypráví Češka, kterou chtějí v Kanadě

Premium
Generální manažerka ženské hokejové reprezentace Tereza Sadilová

Možná vás tím rozhovorem zaskočí. Darem řeči už ohromila jiné osobnosti, velká jména. Nepřizná to, ale kdyby chtěla, napíše známým za moře a otevřou jí dveře i v NHL. Jí, 27leté Češce. Však Terezu...

4. února 2026

Jak Češi těžili z bizarního turnaje. Hokejový bronz z letních OH získali se skóre 1:31

TÝM „TĚCH PRVNÍCH“. Československá sestava, která na letní olympiádě v roce...

Někdy k velké radosti stačí málo. Třeba i jeden gól v celém turnaji. Československo to dokonale poznalo před 106 lety, kdy se tuzemský hokej dočkal historicky první olympijské medaile. A hned při...

3. února 2026  18:01

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Stane se Hronek kapitánem Vancouveru? V zámoří se diví: Vždyť s nikým nemluví

Čský obránce Filip Hronek střílí v utkání proti Pittsburghu.

Zahajují restart. Postupně dávají sbohem oporám, tvoří nové mužstvo. S přestavěným jádrem, obměněnou kulturou v kabině i odlišnými lídry. Na kom by výsledky Vancouveru, aktuálně nejhoršího týmu NHL,...

3. února 2026  16:10

Pastrňák přiletí do dějiště OH dříve, chystá se i na zahájení. Bude vlajkonošem?

Na pozadí českých vlajek slaví David Pastrňák srovnání se Spojenými státy.

Začátku olympijského turnaje už se nemůže dočkat. Původně měl do Milána přiletět v neděli s dalšími hráči z NHL, nakonec bude na místě už v pátek. David Pastrňák, tahoun hokejové reprezentace a jedna...

3. února 2026  15:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.