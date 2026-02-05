Na přelomu roku se velkou měrou zasloužil o juniorské stříbro na mistrovství světa, parádní formu si přenesl i do extraligy.
Za devět zápasů nasbíral 11 bodů a v lednu suverénně ovládl tradiční anketu redaktorů MF DNES a iDNES.cz hráč měsíce. „Oba tyhle úspěchy řadím skoro stejně vysoko!“ zahlásí, když se dozví výsledek ankety.
Povedený vstup do nového roku mu taky vynesl premiérovou pozvánku do seniorského národního týmu. Kouč Radim Rulík jej ještě s dalšími juniory pozval na předolympijský kemp do Karlových Varů.
„Je úžasné, že jsem vůbec dostal šanci sem jet. Jsou tady ti nejlepší hráči, která Česká republika po Evropě má,“ říká.
Nemrzí vás, že do Milána neodcestujete s nimi?
Kdepak, já k nim vzhlížím. Chtěl bych jednou být na stejné úrovni jako oni. A myslím si, pokud budu pokračovat v dobrých výkonech, že to není nemožné. Aspoň mám nějaký obraz, kam bych se chtěl posouvat, jsou fakt výborní.
Jak se mezi reprezentanty cítíte?
Nejsem tak vyspělý, nemám oproti nim tolik kilo. Ještě jich pár musím nabrat! Ale to pociťuju i obecně v extralize, jsem postavou trochu menší.
V kontaktu s týmy NHL nejsem, ale mluvil jsem s nimi v minulosti už tolikrát, že o mně musí vědět snad všechno.