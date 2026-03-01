Tipsport extraliga 2025/26

Liberec prodloužil smlouvu s Galvasem. Jednoznačná priorita, zní z klubu

Autor: ,
  17:03
Hokejový obránce Tomáš Galvas podepsal novou smlouvu v extraligovém Liberci. Dvacetiletý trojnásobný medailista z mistrovství světa juniorů má nyní kontrakt s Bílými Tygry do května 2028. Severočeši o tom informovali v tiskové zprávě.
Tomáš Galvas patří k nejproduktivnějším obráncům extraligy.

Tomáš Galvas patří k nejproduktivnějším obráncům extraligy. | foto: ČTK

Tomáš Galvas i v útlém věku platí za oporu Liberce.
Tomáš Galvas rozehrává v utkání proti Vítkovicím.
Tomáš Galvas táhne produktivitu Liberce.
Liberecký Tomáš Galvas v utkání s Kometou.
12 fotografií

„Prodloužit Tomášův kontrakt pro nás bylo jednoznačnou prioritou. Chtěl bych poděkovat jak jemu, tak i agentuře, která ho zastupuje, za důvěru v náš klub, díky které jsme dokázali najít společnou cestu,“ uvedl sportovní ředitel Michal Birner.

Galvas přišel do Liberce v září 2023 z Olomouce a už v 17 letech si vybojoval místo v extraligovém kádru. V nejvyšší seniorské soutěži debutoval již v předešlé sezoně v dresu Hanáků.

Mít tak fyzičku jako Pogačar! Galvas cílí na mistrovství, o NHL praví: Zájem z ní necítím

„Tomáš je naprosto unikátní hráč, který však zdaleka není na svém vrcholu. Má ještě velký prostor pro zlepšení jak na ledě, tak i mimo něj. Jsme přesvědčeni, že u nás bude nadále rozvíjet svůj obrovský potenciál tak, aby si splnil svůj sen a probojoval se do NHL,“ řekl Birner.

Galvas, jenž byl letos zařazen do All star týmu MS juniorů, na kterém Česku pomohl k zisku stříbrné medaile, měl před nedělním extraligovým kolem na svém kontě 30 zápasů s bilancí osmi branek a 15 asistencí.

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 50 26 6 7 11 161:112 97
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 49 22 5 8 14 132:100 84
3. Bílí Tygři LiberecLiberec 49 23 3 9 14 135:114 84
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 49 22 8 2 17 132:112 84
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 50 22 6 5 17 133:127 83
6. HC Sparta PrahaSparta 49 22 6 4 17 151:124 82
7. HC Oceláři TřinecTřinec 49 22 6 3 18 140:126 81
8. HC Kometa BrnoKometa 50 19 5 5 21 134:142 72
9. Rytíři KladnoKladno 50 17 5 6 22 123:130 67
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 49 17 5 6 21 134:142 67
11. HC Vítkovice RideraVítkovice 49 17 5 5 22 127:150 66
12. HC OlomoucOlomouc 49 18 3 3 25 114:145 63
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 49 15 6 5 23 101:132 62
14. HC Verva LitvínovLitvínov 49 11 3 4 31 103:164 43
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Zlatí američtí hokejisté se svými medailemi ze zimních olympijských her v...

Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...

Dojemné gesto Američanů. Slavili s dresem zesnulého kamaráda, na led vzali jeho děti

Dylan Larkin drží syna Johnnyho Gaudreaua Johnnyho juniora.

Už před olympiádou hlásili: „Budeme bojovat i za Johnnyho!“ Učinili tak už na loňském mistrovství světa a také turnaj v Miláně skončil stejně úspěšně. Američtí hokejisté zvládli těsné finále s...

Kanadští hokejisté si po finále postěžovali: Prodloužení 3 na 3 není hokej, ale zločin

Rozhodující gól v prodloužení dal Jack Hughes, Američani si tak připsali další...

Víte, co mají společného finále mužského a ženského turnaje v Miláně? Ano, svedla dohromady zámořské hokejové velmoci. Ale nejen to, v obou případech rozseklo souboj Kanady se Spojenými státy...

Měli jsme starý tým, ale co čekat? Nahoře si myslí, že to dělají dobře, štve Tlustého

Nový asistent trenéra Kladna Jiří Tlustý.

Uzavřel bizarní sázku, že půjde naboso z letiště domů, když čeští hokejisté porazí Kanadu ve čtvrtfinále olympijských her. Jiří Tlustý ale zázrak nečekal. V dalším díle podcastu Prodloužení kritizuje...

ONLINE: Kladno otočilo s Kometou, Sparta ztrácí v Hradci. Třinec opět vede v derby

Sledujeme online
David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

Poslední tři kola zbývají ze základní části hokejové extraligy. To 50. zahájila výhra Kladna 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po prodloužení. Důležitý souboj o nejlepší...

1. března 2026  18:07

Liberec prodloužil smlouvu s Galvasem. Jednoznačná priorita, zní z klubu

Tomáš Galvas patří k nejproduktivnějším obráncům extraligy.

Hokejový obránce Tomáš Galvas podepsal novou smlouvu v extraligovém Liberci. Dvacetiletý trojnásobný medailista z mistrovství světa juniorů má nyní kontrakt s Bílými Tygry do května 2028. Severočeši...

1. března 2026  17:03

Pivo a zabijačka. Uměli jsme dát tým do kupy, vzpomíná Lašák na Liberec

Ján Lašák při slavnostním ceremoniálu v Liberci k vyvěšení jeho dresu pod strop...

Před deseti lety pomohl hokejistům Liberce k zatím jedinému extraligovému titulu. Teď se brankář Ján Lašák pod Ještěd vrátil, aby přijal poctu nejvyšší – vyvěšení svého dresu pod strop liberecké...

1. března 2026  10:30

Vladař vychytal Pastrňáka, slavil také Dobeš. Nečas asistoval u obratu

Brankář Dan Vladař z Philadelphie

Bohatý sobotní program hokejové NHL otevřely předehrávané duely. Z českého pohledu byl nejatraktivnější souboj Philadelphie s Bostonem, ve kterém zazářil brankář Dan Vladař. Na výhře Flyers 3:1 se...

1. března 2026,  aktualizováno  9:17

Piráti v záchranářské extázi. Ujetá sezona a lůzři slaví! ulevilo se majiteli

Chomutovští hokejisté díky vítězství 3:0 nad Jihlavou v posledním zápase...

Hokejoví Piráti si v sobotu užili velkolepý mejdan, jako kdyby vyhráli titul. Čtyři, tři, dva, jedna… záchrana! odpočítali fanoušci poslední sekundy, které spustily gejzír radosti a úlevy. Chomutov v...

1. března 2026

Slavia vyhrála základní část první ligy, Sokolov v posledním klání přišel o postup

PRŮLOMOVÁ SEZONA? Hokejisté Slavie oslavují v Edenu vítězství, stadion se jim...

Slavia Praha navzdory porážce v Táboře 2:3 vyhrála základní část první hokejové ligy. Kolín totiž v závěrečném 52. kole prohrál ve Vsetíně 1:3 a zůstal s jednobodovou ztrátou druhý. Poslední hrací...

28. února 2026  21:16

Moc absencí? Plníme to, po čem český hokej volá, hlásí po kanonádě Horáček

Brněnský brankář Aleš Stezka.

Po neúspěchu v Pardubicích si v pátek hokejisté Komety spravili chuť a na domácí půdě rozstříleli Třinec 5:1. Ocelářům se tak zase o kousek vzdálila možnost vyhnout se předkolu play off. „Neodehráli...

28. února 2026  17:15

Dílčí cíl splněn. I díky ponaučení a rozvaze. Co dovedlo Pardubice k prvenství?

Hráči Pardubic se radují z demolice Brna.

Ačkoliv základní část ještě pokračuje, o jejím vítězi už je rozhodnuto. Tři kola před koncem si Pohár Jaroslava Pouzara zajistili hokejisté Pardubic. Co dovedlo velkého favorita k prvnímu dílčímu...

28. února 2026

Fanoušek Taclík: Litvínov extraligu udrží, Jihlava si bude muset počkat

Herec Marek Taclík, patron Vlasatého zápasu

I když má hokejový Litvínov už dlouho smutnou jistotu, že spadne do baráže o záchranu extraligy, vyhlášený komik a velký fanoušek Vervy Marek Taclík věří, že to pro jeho klub dopadne vesele. „Těším...

28. února 2026  13:15

Kladenský lid versus Jágr aneb historky o kotelně, nočních šichtách i rozhodčích

Jaromír Jágr a lidé spjatí s kladenským hokejem.

Proč se Jaromír Jágr po prohraných zápasech schovával v kotelně? Jak se v chodbě choval k rozhodčím? V jakou nekřesťanskou noční hodinu ho viděli trénovat? Hokejový génius před pár dny zvěstoval svůj...

28. února 2026  10:30

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Pardubice ovládly základní část extraligy. Neměli jsme žádné výkyvy, těší Smejkala

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

První úkol: splněno! Pardubické Dynamo, kandidát na extraligový titul, má po výhře 4:1 v Litvínově už tři kola před koncem jistý triumf v základní části a Pohár Jaroslava Pouzara. A jako bonus účast...

28. února 2026  9:15

Dostál s Vejmelkou vychytali výhry, Hertl slavil 600. bod kariéry NHL

Lukáš Dostál blokuje střelu Jonathana Toewse.

V pátečních zápasech hokejové NHL se dařilo českým gólmanům. Lukáš Dostál si připsal výhru i ve druhém startu po olympijském turnaji poté, co jeho Anaheim přetlačil 5:4 po prodloužení Winnipeg....

28. února 2026  7:12,  aktualizováno  8:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.