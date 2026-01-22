Tipsport extraliga 2025/26

Tomáš Galvas? Nejlepší ofenzivní bek ligy, říká Polášek. Pozor na něj, varuje i brácha

Michael Havlen
  10:30
Jeho útočné výpady, drzé kličky i góly udivují celou hokejovou extraligu. Mladý liberecký obránce Tomáš Galvas se ze světového šampionátu dvacítek vrátil nejen se stříbrnou medailí, ale také s kupou sebevědomí.
Liberecký obránce Galvas čelí atakům českobudějovického Beránka.

Liberecký obránce Galvas čelí atakům českobudějovického Beránka. | foto: ČTK

V posledních třech zápasech v dresu Liberce dal devatenáctiletý bek hned čtyři góly a k tomu si připsal jednu asistenci. I s jeho velkým přispěním teď Bílí Tygři dotírají na nejvyšší příčky extraligy.

„Podle mě je to nejlepší ofenzivní bek soutěže, i když má tu výhodu, že se tady nehraje moc do těla,“ vysekl Galvasovi poklonu zkušený litvínovský obránce Adam Polášek po prohře svého týmu v Liberci 1:4. „Už před mistrovstvím světa na něm bylo vidět velké sebevědomí. Je hrozně pěkné se na něj dívat, ten kluk mě fakt baví.“

Plzeň před Třincem uhájila pozici. Hradec v nájezdech udolal Spartu

Pár dní před Litvínovem si na Liberci vylámal zuby i Třinec. Galvas se v tomhle zápase blýskl dvěma góly, což se mu v extralize podařilo vůbec poprvé. Nepotěšil tím svého staršího bratra Jakuba, jenž byl v roli soupeře.

„On je úplně jiný než já. Je hodně do ofenzivy a navíc je ve hře bezstarostný,“ potvrdil Jakub, že jeho bratr je muž bez nervů. „Má skvělý pohyb, je třeba si na něj dávat pozor, už v takovém věku dokáže mít na hru velký vliv.“

Tomáš Galvas přišel pod Ještěd v předminulé sezoně. Pár zápasů si zahrál za juniorku, ale rychle se stal pevnou součástí extraligového týmu. S letošní bilancí 16 kanadských bodů ve 23 utkáních dalece předčí své statistiky z minulých sezon a je nejproduktivnějším libereckým obráncem.

V týmu Bílých Tygrů roste po boku Radima Šimka, zkušeného beka ostříleného množstvím zápasů v NHL. „Je to výborný hráč. On víc brání, takže já můžu zase víc jít do útoku,“ podotkl Tomáš Galvas.

Galvas, Sikora a další junioři ze stříbrného MS dostali pozvánku na kemp před ZOH

Nejslavnější soutěž okusil i jeho bratr Jakub. Tomášovo jméno však zatím na draftu NHL nezaznělo. Letos je poslední možnost a bylo by velkým překvapením, kdyby ho zámořští skauti coby historicky nejproduktivnějšího českého beka na juniorském šampionátu konečně nevzali na vědomí. „Věřím, že teď na mistrovství světa dvacítek ukázal, co v něm je a že týmy si toho všimly. Věřím, že mu to do budoucna může pomoct,“ míní Jakub Galvas.

Liberečtí fanoušci proto mají možná posledních pár měsíců na to, aby si umění talentu z hokejového rodu Galvasů ještě užili. V létě už by jim mohl zmizet za oceánem. „Myslím si, že po téhle sezoně bude mít hodně dobře našlápnuto,“ říká litvínovský bek Polášek. „Já mu to přeju, protože je to po hodně dlouhé době, co vidím takový rozdíl v tak mladém hráči. Před tím, co dokáže zahrát, musím jen smeknout.“

V Liberci však Tomáš Galvas zatím musí na trénincích stále plnit i povinnosti plynoucí z pozice jednoho z nejmladších hráčů týmu. „Furt je to na nás, protože nikdo mladší tady není, takže si myslím, že ještě pár let to na nás i bude,“ usmál se útočník Jaromír Pérez, který je o jen rok starší než Galvas.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 43 23 4 6 10 139:96 83
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 43 19 4 8 12 117:89 73
3. HC Oceláři TřinecTřinec 44 19 6 3 16 131:114 72
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 43 18 8 1 16 110:100 71
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 42 20 2 6 14 113:100 70
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 42 20 3 4 15 109:108 70
7. HC Sparta PrahaSparta 42 17 5 4 16 128:110 65
8. HC Kometa BrnoKometa 43 17 4 5 17 117:119 64
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 45 17 4 4 20 119:134 63
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 42 16 5 3 18 114:116 61
11. HC OlomoucOlomouc 44 17 3 2 22 100:126 59
12. Rytíři KladnoKladno 43 14 4 5 20 106:116 55
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 42 14 4 4 20 88:113 54
14. HC Verva LitvínovLitvínov 44 11 3 4 26 94:144 43
