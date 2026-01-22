V posledních třech zápasech v dresu Liberce dal devatenáctiletý bek hned čtyři góly a k tomu si připsal jednu asistenci. I s jeho velkým přispěním teď Bílí Tygři dotírají na nejvyšší příčky extraligy.
„Podle mě je to nejlepší ofenzivní bek soutěže, i když má tu výhodu, že se tady nehraje moc do těla,“ vysekl Galvasovi poklonu zkušený litvínovský obránce Adam Polášek po prohře svého týmu v Liberci 1:4. „Už před mistrovstvím světa na něm bylo vidět velké sebevědomí. Je hrozně pěkné se na něj dívat, ten kluk mě fakt baví.“
Pár dní před Litvínovem si na Liberci vylámal zuby i Třinec. Galvas se v tomhle zápase blýskl dvěma góly, což se mu v extralize podařilo vůbec poprvé. Nepotěšil tím svého staršího bratra Jakuba, jenž byl v roli soupeře.
„On je úplně jiný než já. Je hodně do ofenzivy a navíc je ve hře bezstarostný,“ potvrdil Jakub, že jeho bratr je muž bez nervů. „Má skvělý pohyb, je třeba si na něj dávat pozor, už v takovém věku dokáže mít na hru velký vliv.“
Tomáš Galvas přišel pod Ještěd v předminulé sezoně. Pár zápasů si zahrál za juniorku, ale rychle se stal pevnou součástí extraligového týmu. S letošní bilancí 16 kanadských bodů ve 23 utkáních dalece předčí své statistiky z minulých sezon a je nejproduktivnějším libereckým obráncem.
V týmu Bílých Tygrů roste po boku Radima Šimka, zkušeného beka ostříleného množstvím zápasů v NHL. „Je to výborný hráč. On víc brání, takže já můžu zase víc jít do útoku,“ podotkl Tomáš Galvas.
Nejslavnější soutěž okusil i jeho bratr Jakub. Tomášovo jméno však zatím na draftu NHL nezaznělo. Letos je poslední možnost a bylo by velkým překvapením, kdyby ho zámořští skauti coby historicky nejproduktivnějšího českého beka na juniorském šampionátu konečně nevzali na vědomí. „Věřím, že teď na mistrovství světa dvacítek ukázal, co v něm je a že týmy si toho všimly. Věřím, že mu to do budoucna může pomoct,“ míní Jakub Galvas.
Liberečtí fanoušci proto mají možná posledních pár měsíců na to, aby si umění talentu z hokejového rodu Galvasů ještě užili. V létě už by jim mohl zmizet za oceánem. „Myslím si, že po téhle sezoně bude mít hodně dobře našlápnuto,“ říká litvínovský bek Polášek. „Já mu to přeju, protože je to po hodně dlouhé době, co vidím takový rozdíl v tak mladém hráči. Před tím, co dokáže zahrát, musím jen smeknout.“
V Liberci však Tomáš Galvas zatím musí na trénincích stále plnit i povinnosti plynoucí z pozice jednoho z nejmladších hráčů týmu. „Furt je to na nás, protože nikdo mladší tady není, takže si myslím, že ještě pár let to na nás i bude,“ usmál se útočník Jaromír Pérez, který je o jen rok starší než Galvas.