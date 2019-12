Fořt prodloužil smlouvu ve Zlíně, v roce 2021 může jít do zahraničí

„Jsem velmi rád, že jsme se s Tomášem domluvili už nyní,“ přiznal generální manažer Beranů Martin Hosták, že udržení stěžejního útočníka mužstva bylo pro něho prioritou. „Tomáš je profesionál. Kromě velkého talentu, který prokázal v minulé sezoně, je perfektním klukem do kabiny, čehož si vážím.“

Sedmadvacetiletý centr odehrál loni svoji životní sezonu v extralize a až do poslední chvíle bojoval o účast na mistrovství světa v Bratislavě.

Na startu letošní sezony ho sice přibrzdilo zranění ramene, Fořt se ale nečekaně rychle vrátil na led a v deseti extraligových zápasech stihl čtyři přesné trefy. „Měl by se stát základním stavebním kamenem i pro příští sezony,“ věří Hosták.

Fořt bude ve Zlíně působit minimálně tuto a příští sezonu. Od ročníku 2021/22 se aktivuje výstupní klauzule do zahraničí, pakliže klub dostane adekvátní nabídku. Jinak Fořt ve Zlíně vydrží až do svých jedenatřiceti let.

„Chtěl jsem dlouhodobou smlouvu a jsem moc rád, že s tím klub sám přišel. Jsem tady spokojen a chtěl bych Beranům pomoct k co nejlepším výsledkům v této i dalších sezonách,“ řekl útočník pro webové stránky klubu.