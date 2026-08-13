Filippi po zdravotní pauze: Vyčkávání bylo dlouhé, nemůžu se dočkat

„Samozřejmě pro mě bylo vyčkávání dlouhé. Během pauzy jsem si ale prošel důkladnou rehabilitací, dal vše do pořádku a momentálně už doufám jen v to dobré,“ řekl Filippi v rozhovoru pro klubový web.
Dlouhá absence pro něj nebyla první v jeho bohaté kariéře. I proto si přeje, aby tentokrát šlo na dlouhou dobu o poslední nucenou přestávku. „Není to poprvé, co se beze mě musel tým na nějakou dobu obejít. Ale doufám, že tentokrát už to bylo naposledy,“ dodal.
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V minulém extraligovém ročníku odehrál historicky nejproduktivnější hokejista Bílých Tygrů pouhých dvacet utkání. Nejdřív ho trápilo koleno, potom záda. Kvůli vyhřezlé ploténce musel nakonec na operaci a sezona pro něj předčasně skončila.
Po návratu do plného zatížení se podle svých slov cítí dobře a těší se především na zápasy. „Já osobně raději hraju než trénuju,“ usmál se čtyřiatřicetiletý centr.
Zatím naskočil do jednoho přípravného utkání, v němž Liberec přehrál Mladou Boleslav doma 3:1. U úterní drtivé výhry 6:0 v odvetě na ledě soupeře už nebyl.
Do nové sezony půjde Liberec s kádrem, který se oproti minulému ročníku příliš nezměnil. Jednou z nejvýraznějších novinek je návrat Jakuba Rychlovského ze zámoří. S Filippim už v minulosti úspěšně spolupracoval a obnovení jejich spojení se nabízí i tentokrát. „Vůbec bych se takové spolupráci nebránil. Určitě se ale budou sestavy různě obměňovat. Vše necháme na trenérovi a uvidíme, jak to poskládá,“ řekl Filippi.
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Tygry navíc letos vedle extraligy čeká také Liga mistrů. A opora týmu zdůrazňuje, že evropskou soutěž rozhodně nehodlají brát jen jako doplněk přípravy. „Nejsem toho názoru, že by Liga mistrů byla jen součástí tréninku. Rozhodně neplánujeme ta utkání jen lehkomyslně odehrát. Chceme postoupit co nejdál.“
Po dlouhých měsících bez hokeje se tak zkušený forvard do dalšího ročníku dívá především s nedočkavostí. „Hodně se těším. Brzy to vypukne a já se nemůžu dočkat.“
Ve čtvrtek od 17 hodin hrají Bílí Tygři třetí zápas přípravného období. Na svém ledě přivítají celek Kladna.