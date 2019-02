Liberecký Filippi: Nechtěli jsme pustit Třinec do šestibodového trháku

„Myslel jsem na to, že kdybych dal gól, tak bych to trochu pojistil. Rozhodně jsem nejel s tím, že si jedu pro hattrick,“ řekl Filippi po úterní domácí výhře 4:3, na které se nakonec podílel dvěma trefami. „Mohl jsem dodat týmu klid, což nevyšlo. Budu muset ty nájezdy asi trénovat trochu víc.“

Díky vítězství v dohrávce 30. kola extraligy se Liberec v tabulce na lídra z Třince dotáhl, oba týmy nyní mají 72 bodů. „Před zápasem jsem to v hlavě trochu měl. Říkali jsme si, že by bylo dobré se na ně dotáhnout a nepustit je do šestibodového trháku. Těžko by se to dohánělo. Sezona se ale bude rozhodovat až později,“ konstatoval útočník, který se do Liberce vrátil na podzim z ruského Chabarovsku.

Když hokejisté Liberce po dvou trefách Filippiho ve druhé třetině vedli nad Třincem už 3:0, virtuálně se dostali v tabulce díky lepšímu skóre na první místo extraligy. To ovšem netrvalo dlouho, protože hosté v závěrečné části během tří minut dokázali vyrovnat.

„Začali jsme kupit chyby. Góly Ocelářů padly, i s notnou dávkou štěstí, kvůli tomu, že nevzdali zápas. Ten se pak začal otáčet v jejich prospěch,“ řekl trenér Filip Pešán. „Pro nás bylo plus, že jsme nepřestali hrát. Měli jsme tam nájezd a velkou šanci Ordoše, jenž vybojoval přesilovou hru, která nakonec rozhodla.“

Autorem vítězného gólu byl v čase 58:07 Hudáček. „Všichni jsme podle mě věřili až do poslední chvíle, že tu rozhodující branku dáme. Šli jsme tomu naproti a vrátilo se nám to,“ řekl útočník Filippi. „Myslím, že jsme si tři body zasloužili za první dvě třetiny. Nedali jsme jim moc šancí a hráli to, co jsme chtěli. V závěru jsme dokázali najít cestu, jak vyhrát, což nás ohromně těší. Nebylo to nějak krásné, ale máme tři body.“

V pátek čeká hokejisty Liberce další zápas se soupeřem z popředí tabulky, představí se na ledě Vítkovic.