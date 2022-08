Určitě už padne více gólů, slibuje pardubický obránce Dvořák před Libercem

„Určitě už padne víc gólů. Oba týmy jsou hodně ofenzivní, takže podle mě je na co se těšit,“ řekl.

Nasvědčuje tomu i fakt, že při poslední konfrontaci Dynama s Libercem se červené světlo za brankou rozsvítilo hned sedmkrát. Minulý čtvrtek Východočeši zvítězili pod Ještědem 4:3 po nájezdech.

„Tentokrát to bude podobné jako v Liberci. Jdou proti sobě dva kvalitní mančafty jak v obraně, tak v útoku. Uvidíme, jak se to rozehraje, ale pro nás by bylo dobré vedení udržet trochu déle než minule,“ uvažoval Dvořák.

V osmé minutě jeho tým vedl 2:0, Liberec však ve druhé části vyrovnal a těsně za polovinou zápasu dokonce otočil na 3:2. Do nájezdů zápas poslal až minutu před druhou pauzou Lukáš Radil, jenž v utkání dal dva góly. V přípravě pak celkem tři ve čtyřech utkáních.

„Snad to není zavádějící. Rychlost a nějaká herní vyspělost bude v sezoně mnohem větší, ale rád bych nastavený trend udržel,“ přál si Lukáš Radil v rozhovoru pro web pardubického Dynama.

Poprvé se trefil na Dolomiten Cupu proti německému Augsburgu (2:0), suverénně nejvíc mu ale s novými parťáky v první pětce Tomášem Hykou a Tomášem Zohornou sedla právě partie v Liberci. První gól dal už po sedmi vteřinách hry.

„Byla obrovská mlha, ale místy utkání kvalitu mělo. Byly tam hezké akce. S turnajem v Itálii je to těžké porovnávat. Byl rychlejší, hodně se bruslilo, ale nedokážu posoudit, jestli to byly lepší zápasy než na Letních hokejových hrách,“ mínil Radil. Ještě před večerním domácím utkáním s Libercem Dynamo čeká jiná akce. Dopoledne na tiskové konferenci představí akce spojené s výroční sezonou.