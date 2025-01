Muž, co navazuje na Jágry. Drastil o Kladnu: Bude čest mít Jaromíra v týmu

„Cílem mým i Jaromíra je, aby došlo k posílení finančního zázemí a aby Rytíři znovu po dlouhé době hráli o titul. Věřím, že ho získáme,“ uvedl muž, který je menšinovým vlastníkem fotbalové Vysočiny Jihlava a donátorem mládežnického hokeje ve Slaném.

O kolik v Kladně navýšíte rozpočet?

Musí se zvyšovat postupně. Není možné přijít a říct, my ho zvedneme o 100 procent na příští sezonu a o 200 procent na další. Peníze vám umožní koupit hráče, ale nezajistí vám výhru. Je potřeba odvádět stoprocentní výkon v každém zápase. O tom Jaromír může mluvit hodiny. Jsme si vědomí, že rozpočet se bude zvedat. A věříme tomu, že bude dostačující na to, abychom v následujících sezonách sestavili úspěšný tým, který navrátí titul do Kladna. Uběhlo už 45 let od posledního a naše ambice je opravdu nejvyšší. Titul je sen každého majitele.

Máte už představu o kádru?

Sportovní ředitel je aktivní v průběhu celé současné sezony, posily byly a jsou v plánu. Nicméně jednou ze zvláštností českého hokeje je, že máte rozběhnutou sezonu a během ní můžou hráči podepisovat smlouvy s jinými kluby už na další ročník. Mě osobně to velmi překvapuje, protože to nevnáší úplně dobré světlo do kabiny a nastavení hlav hráčů. Já jen doufám, že bude letošní sezona pro Rytíře úspěšná. A že budeme schopní tým doplnit. Řešíme dlouhodobý výhled, a ten znamená tvrdou práci, skauting, investice do hráčů. A alchymie, aby si tým sedl a byl vítězný, je teprve před námi.

Budete hodně aktivní?

Bylo by smutné, kdybych nebyl, na druhou stranu moje osobní ambice jsou trošku jinde. Podnikám v zahraničí a dlouhodobě tam žiji. Věřím managementu, který představíme po sezoně. Jsem si jistý, že nebude potřeba, abych se účastnil všech jednání v extralize a mediálních vystoupení. Jsem člověk, který chce být trošku v pozadí, nestojím o publicitu, ale určitě nezůstaneme někde v rohu.

Budou ve vedení klubu figurovat slavné postavy kladenského hokeje?

Velmi bych si přál, aby se do managementu postavil některý z bývalých hráčů, protože jsou mezi nimi lidé, kteří toho dokázali opravdu hodně. Jestli je někdo, s kým úzce některé detaily a názory sdílím, s kým se bavím, tak je to František Kaberle starší. Velmi si ho vážím, je to člověk, který miluje kladenský hokej a klub.

Stojíte o to, aby Jágr pokračoval jako hráč?

Jaromír je nejúspěšnějším hokejistou České republiky a pro Rytíře Kladno bude vždycky čest mít ho v týmu. Jsem velmi rád, že se rozhodl zůstat společníkem. Období, během kterého byl klub spjatý s rodinou Jágrů, tedy nekončí.

Tomáš Drastil 44 let, podnikatel Figuruje jako společník v řadě firem, v současnosti podniká v zahraničí, především ve Spojených státech. Právě v severní Americe hraje jeho syn Šimon nejvyšší dorosteneckou hokejovou soutěž za Dallas Stars Elite. Úzce propojený se sportem je také sám Drastil starší. Společnost TGM Fotbal, jejíž je jediným akcionářem, v roce 2019 koupila čtyřicetiprocentní podíl v akciové společnosti vlastnící fotbalový klub Vysočina Jihlava, kde byl od května 2019 do listopadu 2020 předsedou představenstva. Sponzoruje klub ve Slaném, dominantně mládež. V Kladně už dříve s byznysovým kolegou Jozefem Kucharzykem, se kterým vlastní leteckou přepravní společnost, založil hokejový tým Flyers.

Kdy bude majetkový převod dokončen?

Každý vstup nového majitele vyžaduje určitý čas na to, aby se předalo všechno dobré, co v klubu bylo. Proces štěpení společnosti Rytíři Kladno jsme začali, pokračuje a bude završen do konce března. V českém hokeji je bohužel během sezony vstup jakéhokoliv nového majitele velmi komplikovaný, chtěli jsme ale v předstihu informovat fanoušky, město, hráče. Následující měsíce budou patřit k tomu, aby se úspěšně dohrála sezona a došlo k postupnému nastavení změny fungování klubu.

A napravíte i vztahy s městem? Loni klubu ukončilo smlouvu o pronájmu stadionu, zároveň A-týmu pozastavilo pětimilionovou dotaci.

Město Kladno je důležitým partnerem. Byl jsem s ním v kontaktu a rád bych se v nejbližších dnech setkal se zástupci města a domluvil se detailněji na možnostech obnovení smlouvy, která byla městem vypovězena.

Jak chcete zvedat kladenskou mládež, kdysi chloubu?

Mládež je základ, na kterém můžete v áčku a profesionálním hokeji stavět. Kladno opravdu vždy patřilo mezi nejlepší kluby v republice a dařilo se tady vychovávat úspěšné hokejisty, kteří dosáhli na nejvyšší hokejové stupínky. Práce s mládeží je v současné chvíli v Kladně v nějakém stavu, který bohužel negeneruje tolik úspěšných hokejistů jako kdysi. S mým týmem začneme na mládeži pracovat intenzivně. Středočeský region potřebujeme změnit a posunout výchovu na vyšší úroveň.

Jak?

Je to diskuze na několik hodin. Chceme rozvíjet spolupráci deštníkového efektu v rámci regionu, kdy menší kluby musí spolupracovat s větším klubem a obráceně větší klub s menšími. Talentovaní hráči by měli mít možnost někam posunout sami sebe. Byl bych rád, aby lídrem regionu bylo Kladno. Aby poskytovalo servis a vzdělávání trenérům, aby byli motivováni, velmi aktivní ve vyhledávání hráčů a v dennodenní práci s nimi. Sport je velmi důležitý; ne každý dosáhne na stupínek profesionálního hokejisty, ale sport zoceluje, posiluje a učí pracovat děti v týmu s respektem k trenérům a spoluhráčům. Ač to zní jako klišé, chceme navázat na to, co funguje, a rozvinout, co vidíme v zahraničí. A to, co chce svaz přenést na jednotlivé majitele a kluby v České republice. Práce s mládeží je pro nás klíčová.

V médiích se objevilo, že ne všichni vaši partneři v podnikání o vás mluvili v nejlepším. Co o tom soudíte?

Podnikání přináší úspěchy i neúspěchy jako sport a hokej. Ne každý zápas se podaří vyhrát. Ne každý zápas skončí emočně pro všechny strany stejně. To je moje odpověď k tomu, co můžou obchodní partneři a konkurence cítit k mé osobě.

Když žijete v cizině, budete shánět sponzory třeba v Německu, kde je Jaromír Jágr nesmírně populární?

Jágr na německého novináře, který dotaz položil: Tohle zjistím až na konci kariéry? Kde jsme mohli být! Kde jste byl před čtrnácti lety? Kdybyste nám to řekl, sháněli bychom partnery jinde! (smích)

Drastil: Jedině že bychom po sezoně vyrazili na tour po Německu. (úsměv) Každého sponzora Rytíři přivítají a budu rád, když se najde partner, který by se podílel na naší cestě. S každým dalším partnerem bude jednat management, ale i já s Jaromírem. A když to budou velké nadnárodní německé skupiny, budeme rádi.

Mimochodem, jaká je vaše sportovní minulost?

Kdyby byla moje aktivní minulost sportovce významná, tak se mě neptáte, tím bych odpověděl. (úsměv)