Na jaký výsledek tým cílí?
Eddie Tralmaks sezonu nezačne v Kladně, ale v zámoří, takže Tomáš Plekanec chce tým ještě doplnit. Od samého počátku máme nejvyšší ambice. Se vším respektem chceme pomalými kroky směřovat výš a výš a jednou až k titulu. Tomáš má spolu s trenérem Radimem Rulíkem jasnou vizi a já se je snažím maximálně podpořit rozpočtem. V současné době je nicméně trh orientován hodně ve prospěch hráčů.
Vysvětlíte to?
V posledních letech se úroveň extraligy neskutečně zvedla. S příchodem silných majitelů se posunula hranice finančních možností a je to dobře pro diváka i ligu. Navíc potřebujeme konkurovat ostatním soutěžím, takže musíme sami reagovat. Hráči pak mají naprosto rozumně a legitimně vyšší představy. Ale některé částky, za které chtějí přicházet, ve mně trochu vyvolávají úsměv.
Co mi přijde naprosto neuvěřitelné, je to, že svaz už má na stole smlouvu o smlouvě budoucí, která se týká části marketingových práv svazu na extraligu.