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Rulíka jsem bral bez diskuse, líčí Drastil. Extraligu vyzývá: Řiďme ji profesionálně!

Robert Rampa
  15:00

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Nový kladenský majitel Tomáš Drastil | foto: MAFRA

Po letech trápení se na Kladno vrátilo extraligové play off, kde Rytíři málem zaskočili Spartu. S novým trenérem Radimem Rulíkem toho lze dokázat ještě víc, ví i majitel klubu Tomáš Drastil.

Na jaký výsledek tým cílí?
Eddie Tralmaks sezonu nezačne v Kladně, ale v zámoří, takže Tomáš Plekanec chce tým ještě doplnit. Od samého počátku máme nejvyšší ambice. Se vším respektem chceme pomalými kroky směřovat výš a výš a jednou až k titulu. Tomáš má spolu s trenérem Radimem Rulíkem jasnou vizi a já se je snažím maximálně podpořit rozpočtem. V současné době je nicméně trh orientován hodně ve prospěch hráčů.

Vysvětlíte to?
V posledních letech se úroveň extraligy neskutečně zvedla. S příchodem silných majitelů se posunula hranice finančních možností a je to dobře pro diváka i ligu. Navíc potřebujeme konkurovat ostatním soutěžím, takže musíme sami reagovat. Hráči pak mají naprosto rozumně a legitimně vyšší představy. Ale některé částky, za které chtějí přicházet, ve mně trochu vyvolávají úsměv.

Co mi přijde naprosto neuvěřitelné, je to, že svaz už má na stole smlouvu o smlouvě budoucí, která se týká části marketingových práv svazu na extraligu.

Tomáš Drastilmajitel Rytířů Kladno

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Karlovy Vary
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Sparta
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Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
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Kometa
Plzeň
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Sparta
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Sparta
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