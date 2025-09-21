Kolik jsem to utratil? Drastil překvapil sám sebe. Bohatší Kladno myslí i na manželky

Premium

Fotogalerie 7

Nový kladenský majitel Tomáš Drastil | foto: MAFRA

Robert Rampa
  12:00
Vlastní kancelář na zimním stadionu v Kladně nový většinový majitel tamního extraligového hokejového klubu nemá. Když Tomáš Drastil přiletí z amerického Dallasu do Česka, židli si vypůjčí. Tak jako teď přes léto, kdy odkýval nečekaně mnoho posil svým „podřízeným“ ze sportovního úseku – Tomáši Plekancovi, Jiřímu Burgerovi a Jaromíru Jágrovi. Sezonu Rytíři načali jedinou výhrou z pěti zápasů.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Hádám, že jste musel lidi z klubu překvapit, kolik jste byl ochotný dát za posily.
Hádáte správně a překvapil jsem i sám sebe. Věřil jsem, že pro první... Ne, nultou sezonu udržíme rozpočet níž. Ale jsem spokojený.

Co vás přesvědčilo?
Hokej není jen o penězích. Chci, aby každý chápal, že změnu v Kladně bereme opravdu vážně. Proto musíme přivádět hráče se sportovní kvalitou a lidskými předpoklady.

Konzultují s vámi posily?
Stojím si za názorem, že odborníci jsou Tomáš Plekanec, Jaromír Jágr a Jiří Burger. Se mnou konzultují vybraného hráče ve finální fázi ohledně toho, zda se ještě vejde do rozpočtu.

S Pardubicemi nebo Spartou se měřit nehodláme. Na to nemáme zázemí a v tuhle chvíli ani ambice. Ani si nemyslím, že bychom někdy mohli dosáhnout rozpočtu 400 milionů.

Tomáš Drastil

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

6. kolo

Kompletní los

7. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 5 4 0 0 1 18:9 12
2. HC Kometa BrnoKometa 5 4 0 0 1 18:10 12
3. HC Dynamo PardubicePardubice 5 3 0 0 2 17:11 9
4. HC Sparta PrahaSparta 5 3 0 0 2 14:9 9
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 5 3 0 0 2 15:13 9
6. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 0 0 2 10:11 9
7. HC Oceláři TřinecTřinec 5 2 1 0 2 17:12 8
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 5 2 1 0 2 15:13 8
9. HC Škoda PlzeňPlzeň 5 2 0 2 1 12:12 8
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 5 2 0 0 3 14:17 6
11. HC OlomoucOlomouc 5 2 0 0 3 12:18 6
12. Rytíři KladnoKladno 5 1 0 1 3 7:13 4
13. HC Verva LitvínovLitvínov 5 1 0 0 4 7:18 3
14. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 5 0 1 0 4 11:21 2
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Pardubice opět venku prohrály. Brno zůstává stoprocentní, padly Třinec i Sparta

Šesti duely pokračoval v úterý nový extraligový ročník. Čtvrté kolo načala Mladá Boleslav, která doma udolala Třinec 2:1. Pardubice padly na ledě Českých Budějovic a i podruhé v aktuální sezoně venku...

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

Zajíček očaroval Boston. Líbily se betony i výkon: Chytal úžasně, chválil ho trenér

Sotva usedl do kabiny a rozepnul si tašku, stal se z něj hit. Zpoza zipu mu totiž koukaly černožluté betony, tedy přesně v barvách Bostonu. „Jo, vyslechl jsem si spoustu dobrých komentářů!“ pravil...

Míst je málo, zájemců hodně. Kdo se může z extraligy probojovat až na olympiádu?

Volných míst nebude moc. Většinu soupisky obsadí hokejisté z NHL, brankoviště dokonce velmi pravděpodobně kompletně. V boji o únorové olympijské hry v Itálii tak zbude pro české hráče z Evropy...

Kometa vynulovala Spartu, Pardubice zdolaly Boleslav. Poprvé slaví Mora i Rytíři

Třetí kolo hokejové extraligy je minulostí. Zůstal po něm jediný stoprocentní tým - brněnská Kometa. Aktuální mistr přehrál na domácím ledě Spartu 2:0. Další šestibodový tým, Plzeň, v domácí premiéře...

Kolik jsem to utratil? Drastil překvapil sám sebe. Bohatší Kladno myslí i na manželky

Premium

Vlastní kancelář na zimním stadionu v Kladně nový většinový majitel tamního extraligového hokejového klubu nemá. Když Tomáš Drastil přiletí z amerického Dallasu do Česka, židli si vypůjčí. Tak jako...

21. září 2025

Přípravné zápasy NHL otevřela výhra Dallasu, radoval se i Faksa

V sobotu se odehrál první z celkových 104 přípravných zápasů před startem nové sezony hokejové NHL. Dallas s Radkem Faksou v sestavě porazil 2:1 po nájezdech St. Louis, za které bojoval pro změnu...

21. září 2025  7:27,  aktualizováno  7:42

Hokejisté Litoměřic zničili sedmi góly Jihlavu, první ligu vedou o čtyři body

Litoměřice v první hokejové lize deklasovaly Jihlavu 7:0 a zůstaly i po 4. kole stoprocentní. Tabulku druhé nejvyšší soutěže vede Stadion s čtyřbodovým náskokem před čtveřicí Slavia, Chomutov, Kolín...

20. září 2025  22:45,  aktualizováno  22:47

Kanaďan Shore po prvních trefách za Spartu: Je to skvělý pocit, ale hlavní je výhra

Na první gól v hokejové extralize čekal do pátého zápasu, ale když už se trefil, tak netroškařil. Kanadský útočník Devin Shore podpořil páteční triumf Sparty v Litvínově 5:1 dvěma zásahy a daleko...

20. září 2025  13:35

Nejhezčí gól sezony? Lauko brilantní fintou uhranul extraligu: Konečně mi to vyšlo

Už v předchozích zápasech byl hodně vidět, ale teď jako by chtěl ještě víc ukázat: Milá extraligo, jsem tady! „Zkouším to často,“ usmíval se Jakub Lauko, když mluvil o hokejové fintě zvané Michigan....

20. září 2025  11:03

Šťastný Pytlík šokoval Kometu: Gól ve třech proti pěti? To jsem v životě neviděl!

Z hokejistů Liberce jsou na začátku sezony v extralize machři na zápasy s posledními finalisty. Po vicemistrovi z Pardubic, kterého zdolali doma, setnuli Bílí Tygři v pátek i brněnského šampiona, a...

20. září 2025  10:27

V Třinci se tleskalo soupeři. Moc fajn přivítání, poděkoval fanouškům Jeřábek

Jakub Jeřábek byl v Třinci tři sezony. Má s ním dva tituly, leč od tohoto extraligového ročníku je hráčem Plzně. Do Werk Arény proto v pátek dorazil jako soupeř. Byť se dočkal vřelého přivítání,...

20. září 2025  9:30

V zámoří odstartovaly kempy NHL, v plánu je 104 přípravných zápasů

Po letní přestávce se probouzí k životu nejlepší hokejová liga světa NHL. Přípravné kempy jsou již v běhu a od soboty jsou na programu také první přípravné duely. Během 15 dní se odehraje celkově 104...

20. září 2025  9:13

Polášek: Zase laxnost a neochota podřídit se týmu. Je mi trapně vůči fanouškům

Ani bouchnutí do stolu zatím nezabralo. I když si hokejisté Litvínova vyříkávali bídný start do hokejové extraligy, přišel další krach. Se Spartou rupli 1:5 a na domácím ledě jsou dál bez bodu a v...

19. září 2025  22:04

Vítkovičtí trefovali proti Boleslavi hlavně tyčky. A trenéry mrzel slabý výkon

Tyčka. tyčka, tyčka a další tyčka. Hokejisté Vítkovic v 5. kole extraligy trefovali především brankovou konstrukci. I proto doma podlehli 2:4 Mladé Boleslavi. „Pověstné štěstíčko jsme neměli. Ale...

19. září 2025  21:28

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

A teď být hladovější i venku. Jak Flynn změnil formaci a sestřelil Plzeň

Hudáček nahrával a Flynn pálil. Souhra hráčů v nově složeném druhém útoku rozhodla v pátém kole extraligy o výhře hokejistů Třince nad Plzní 2:1 v prodloužení. „Hudy je famózní hráč. Věděl jsem, že...

19. září 2025  21:05

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

19. září 2025  20:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.