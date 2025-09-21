Hádám, že jste musel lidi z klubu překvapit, kolik jste byl ochotný dát za posily.
Hádáte správně a překvapil jsem i sám sebe. Věřil jsem, že pro první... Ne, nultou sezonu udržíme rozpočet níž. Ale jsem spokojený.
Co vás přesvědčilo?
Hokej není jen o penězích. Chci, aby každý chápal, že změnu v Kladně bereme opravdu vážně. Proto musíme přivádět hráče se sportovní kvalitou a lidskými předpoklady.
Konzultují s vámi posily?
Stojím si za názorem, že odborníci jsou Tomáš Plekanec, Jaromír Jágr a Jiří Burger. Se mnou konzultují vybraného hráče ve finální fázi ohledně toho, zda se ještě vejde do rozpočtu.
S Pardubicemi nebo Spartou se měřit nehodláme. Na to nemáme zázemí a v tuhle chvíli ani ambice. Ani si nemyslím, že bychom někdy mohli dosáhnout rozpočtu 400 milionů.