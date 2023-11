Divíšek hlásí: Lajunen je skvělý, Chlapík to má těžké. Sparta sleduje i Krejčího

Sedmatřicetiletý útočník v létě uzavřel kariéru v NHL, momentálně je bez angažmá. Připravuje se, vyčkává, nechce nikam spěchat. Už dříve avizoval: „Do sezony klidně naskočím až okolo Vánoc.“

O jednoho z nejlepších českých centrů je pochopitelně zájem. V jeho návrat doufají v Olomouci, výraznou posilu by před play off uvítali také v Pardubicích, Třinci či právě na Spartě. A nezapomeňme ani na celky z dalších evropských soutěží.

„Uvidíme, jak všechno dopadne, ale jeho situaci budeme určitě sledovat,“ uvedl v rozhovoru pro klubový web člen představenstva Tomáš Divíšek, který má na starosti sportovní záležitosti.

Nejde jen o Krejčího. Pražané se na hráčském trhu rozhlíží i jinde, ale nehodlají bláznit. Na každém postu mají kvalitní hráče, výraznější zásahy zatím nejsou potřeba.

„Věříme týmu, jaký jsme si vybrali. Když se někomu nedaří naplnit bodové nebo herní očekávání v prvních deseti zápasech, nic to pro nás neznamená. Víme, co v hráčích je,“ prohlásil Divíšek.

Jeho slova lze použít třeba na příkladu Joshe Kestnera, který měl plnit roli kanonýra, ale v první čtvrtině základní části se prosadil jen dvakrát: „Bylo to zklamání pro všechny včetně něj. My mu ale věříme.“

Útočník Sparty Josh Kestner v prodloužení překonává třineckého brankáře Ondřeje Kacetla.

Zlepšení naznačil americký útočník už v nedělním domácím utkání s Třincem. Mezi střelce se zapsal dvakrát, po samostatném úniku v prodloužení přisoudil Spartě bod navíc.

S Janim Lajunenem jsou naopak Pražané spokojení od úvodních kol. Mistr světa z roku 2011 posbíral deset bodů (3+7), navíc má skvělá čísla na vhazování (56,52 %). „Zatím je vynikající! Plní přesně to, proč jsme ho brali,“ pochvaloval si Divíšek.

Líbí se mu i výkony Vojtěcha Mozíka, u dalšího obránce Aarona Irvinga doufá ve větší produktivitu. Zároveň vyzdvihl přínos Ondřeje Najmana, který plní defenzivní úkoly a do zápasů nastupuje i s nepříjemným zraněním v obličeji.

A co nejzvučnější předsezonní akvizice Filip Chlapík? „Má to těžké, protože byl hned po příchodu lehce zraněný a nemocný. U něj doufáme jen v to, že bude zdravý, jinak o něj nemám strach. Určitě se do toho dostane,“ věří Divíšek.

Několik zápasů vynechal i Vladimír Sobotka. Úterní duel v Pardubicích nedohrál David Vitouch, podle původních zpráv bude absentovat delší dobu. I proto sáhla Sparta po Mužíkovi, jenž strávil poslední roky ve Švédsku.

„Typově nám do kádru skvěle zapadá. Je to urostlý mladý hráč, který má ve svých dvaadvaceti letech za sebou pět sezon v náročných severských ligách. Očekáváme od něj důraz v předbrankovém prostoru i mimo něj,“ řekl Divíšek.

HC Sparta Praha @HCSpartaPraha ✒️ Kádr Sparty doplňuje dvaadvacetiletý útočník RADEK MUŽÍK, který se po pěti letech vrací ze severských soutěží. Vítej ve Spartě!

📲 Více informací: https://t.co/WZOzcpcyEo https://t.co/dcZRR27B4S oblíbit odpovědět

Dosavadní průběh ročníku jej těší, Spartě se pod novým koučem Pavlem Grossem daří. I když nebyla v některých utkáních lepším mužstvem, dokázala zvítězit. Zdobí jí především nejlepší oslabení v lize (91,53 %).

„Něco takového jsem dlouho neviděl. Máme i vynikající gólmany, podle mě nejsilnější dvojici v lize. Naopak přesilovky musíme zlepšit, měli bychom se pohybovat na jiných číslech,“ poznamenal bývalý útočník.

Na vedoucí Pardubice ztrácí Pražané osm bodů, na druhý Litvínov sedm. Před reprezentační pauzou vyzvou ještě Kladno a Plzeň, pak je čeká náročný program. Hned sedm z osmi zápasů totiž odehrají venku.