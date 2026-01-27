Každý nemůže být takový kaskadér jako já. Cibulka o své odvážné hře, NHL i zranění

Touhle dobou jste mohl pomalu balit kufry na olympiádu do Itálie, ale hry budete sledovat jen jako fanoušek. Jak moc jste věřil, že byste mohl být nominován?
Před sezonou jsem se k tomu neupínal. Když se člověk takhle na něco soustředí, většinou se to nepovede. Než jsem odjel na první reprezentační turnaj, věřil jsem, že mám šanci. I trenéři mi to tak říkali. Nejsem hloupý, vím, kolik máme obránců v zámoří a že na olympiádu pojedou i kluci z Evropy. Těšil jsem se, měl jsem čistou hlavu, ale v prvním zápase jsem se zranil. Ke sportu to zkrátka patří. V tu chvíli jsem byl smutný, ale hokej je z dlouhodobého hlediska férový. Věřím, že se mi to vrátí.
Byl jste z toho dlouho zklamaný, že jste přišel o šanci se o turnaj poprat?
Přesně to mě zklamalo, že jsem neměl šanci zabojovat o olympiádu. Kdybych věděl, že jsem odehrál dva turnaje, udělal pro to všechno a nevyšlo to, tak to beru líp. Takhle naděje skončily smolně zraněním hned v prvním zápase. Pak jsem se soustředil, abych byl co nejdřív zpátky a mohl pomáhat klubu.
Zadní stehenní sval jste si zranil v polovině listopadu proti Švédsku. Věděl jste hned, že je po olympijském snu?
Ano, to bylo celkem jasné. Zažil jsem nepříjemné chvilky hned poté v šatně, kdy mi fyzioterapeut s doktorem říkali, že je sval asi natržený. Ještě jsem pak zadoufal, že pokud bych se rychle uzdravil, mohl bych dostat příležitost v prosincovém turnaji národního týmu. Ale konkurence je velká, takže jiní dostali šanci, aby se ukázali.
Velké téma posledních dnů je komunikace národního týmu s hráči. Jaké s ní máte zkušenosti vy?
Nemám s národním týmem žádný špatný zážitek. Je mi 21 let, dostal jsem šanci a jsem za ni rád. Ale i po mém zranění mi trenér obránců Marek Židlický psal, jak jsem na tom. Loni při vyřazení z týmu před mistrovstvím světa jsem mluvil se všemi trenéry.
Když nevyšla olympiáda, toužíte po účasti na světovém šampionátu?
Bylo by to krásné. Navíc poslední kemp před mistrovstvím je v Budějovicích, tak by bylo skvělé si zahrát za reprezentaci doma na zimáku, kde jsem vyrůstal. Přišli by se podívat příbuzní, celá rodina. Ale neupínám se k tomu, čeká nás ještě zbytek základní části a play off za Motor. Až s týmem skončíme, tak bych se chtěl zapojit do kempů a zabojovat o mistrovství světa.
Letos může být právě kvůli olympijským hrám zájem hráčů z NHL menší.
Myslím, že moc hráčů z NHL nepřijede. Budou toho mít i s olympiádou hrozně moc. Uvidíme, jak to bude. Není rozhodující, jestli něčí extraligový tým vypadne v prvním kole play off nebo v semifinále. Když projdete celý kemp, má to také své výhody. Loni jsem na kempu strávil asi čtyři týdny a bylo to skvělé. Po celé sezoně je to zase něco jiného.
Co bude s vámi v příští sezoně? Smlouvu máte ještě v Motoru, kde kontrakt můžete díky opci ještě o další ročník prodloužit.
Uvidíme, jak dopadne letošní sezona. Netajím se tím, že je pro mě cíl vrátit se do zámoří a zabojovat o NHL. Kdyby se naskytla šance to znovu zkusit, jdu do toho. Následně by se řešilo, jestli bych hrál za oceánem, nebo by mě klub ještě nechal rok v Česku. To je teď předčasné. Když to nevyjde, tak mám smlouvu v Budějovicích, kterou chci dodržet. Mám tady skvělou pozici, jsem často na ledě, a to i v důležitých situacích. Nemám si tu na co stěžovat.
Je ve hře třeba ještě jiná cesta? Třeba přes Skandinávii.
V hokeji nikdy nevíte. Švédsko mě vždy lákalo, fascinoval mě jejich hokej a bruslení. Rád jsem proti nim hrál. Pokud by to nevyšlo přímo do zámoří, tak bych rád zkusil i švédskou ligu.
Když se v hokeji rozhodujete nad budoucností, kdo je váš největší rádce?
Hlavně agent Aleš Volek. Řešíme spolu všechno. On dělá rozbory, je v kontaktu s dalšími manažery a ví, jaké se mnou týmy mají případně plány. Řeším to vždy i s rodiči. Můj taťka (bývalý kondiční trenér Motoru) se zná s Vencou Prospalem nebo Radkem Dvořákem. Probírám to i s Rendou Vydareným nebo Radkem Dudou. Rád si vyslechnu od víc lidí, jaký mají názor. Beru si od každého něco, nakonec je to stejně na mně. Jsem ještě mladý, mohu se rozhodovat celkem svobodně. Myslím, že jsem zatím vždy volil správně.
Víte, co musíte zlepšit, abyste v zámoří tentokrát už prorazil?
Teď hraji proti určité kvalitě hráčů na větších kluzištích, v zámoří je to všechno jinak. Ale snažím se pořád hrát hokej, který si myslím, že mě zdobí. I v Americe bych hrál stejně. Tenhle styl mě dostal i do národního týmu. Když mě někdo bude chtít, tak kvůli tomu, jak hraju. Nechci nic měnit.
Slýcháte často, že se na vás na ledě hezky kouká?
Jo. Lidem se líbí můj pohyb, bruslení. Rád riskuji, tak je jasné, že někdo je z toho nervózní, asi včetně trenérů. Ale k hokeji podle mě patří i takové lehké divadlo, aby to fanoušky bavilo. Kdo si nehraje, nic nezkazí. Zápasy by končily 0:0, což nikoho nebaví. Já se takovými momenty dostanu do zápasu, mám to rád. Cítím takový ten správný adrenalin.
Pokud byste měl jen posouvat puky po mantinelu, nebyl byste to vy?
Někdy jsou zápasy, kdy to je potřeba. Ale pokud odehraji špatné utkání a není v mé hře nic, co bych chtěl hrát, tak nejsem spokojený. Mám na sebe vysoké nároky, až kolikrát přehnané. Dobrý zápas je u mě ten, kdy udělám něco navíc a pomohu tím týmu.
I defenzivní obránci jsou v týmu potřeba, ale to zkrátka není váš styl.
Každý nemůže být takový kaskadér jako já. Zodpovědní beci jsou také hrozně důležití a bývá jich většina. Já se svým stylem vlastně někoho takového k sobě potřebuji. V týmu to musí ladit.
S riskantním stylem přirozeně puk někdy ztratíte nebo někomu „namažete“. Jak reagují trenéři?
Nikdo mě nebrzdí, nenadává mi. S trenéry v Budějovicích jsme tu už druhou sezonu a vědí, že takový jsem. Každý udělá někdy chybu, ale snažím se to týmu případně vynahradit něčím jiným, co naopak pomůže. Důležité je také načasování, na to musím myslet.
Kolikrát zariskujete i jako poslední hráč a za vámi je jen brankář. Nepřipouštíte si to?
Gólmani Milan Klouček s Honzou Strmeněm už mě mnohokrát zachránili. Když člověk tvoří hru, přirozeně někdy udělá chybu. Fanoušky to v tu chvíli může naštvat, je to hodně vidět. Ale mě to neodradí. Snažím se daný moment hodit za hlavu a napravit ho něčím jiným. Nejsem takový, že něco zkazím a budu do konce utkání vyklepaný, že bych udělal další chybu.
Počet českých obránců v NHL delší dobu klesá. Můžete vy a další talenty s podobným stylem tento trend zastavit?
Doufám, že jo. Snad i mladí kluci se dívají na takové beky a budou se od nich učit. V týmu pak nemůžete mít všechny obránce kreativní, ale je to nejlepší cesta, jak zaujmout. Myslím, že kolem mého ročníku máme řadu šikovných beků, kteří se mohou prosadit v NHL.
Závěrem ještě k týmové sezoně v Budějovicích. Jaká zatím podle vás je?
Po špatné přípravě jsme měli skvělý start, který nikdo nečekal. Byli jsme chvíli i první. Ale od druhé čtvrtiny je to pořád jako na houpačce – výhra, prohra, dvě výhry, dvě prohry. Všem by se lépe dýchalo, kdybychom měli stabilnější výsledky. Ale ve sportu to tak někdy bývá. Třeba díky tomu budeme na play off lépe připravení a psychicky odolnější.
Poslední dobou se Motor drží kolem desátého místa. Dílčí cíl do zbytku základní části je zkusit poskočit na osmé a lepší místo, abyste začínali předkolo doma?
Určitě. Tabulku sledujeme, ale spíš koukáme nahoru. Chceme se posunout výš a zabojovat o to, abychom předkolo začínali doma. Soutěž je ale hodně vyrovnaná.
Éra Milana Gulaše je pryč, letos tým hodně stojí na cizincích Olesenovi s Lantošim či Harrisem. Čím může být Motor v závěru sezony nebezpečný?
Naše síla je hlavně v útoku. Máme hráče, kteří se dobře pohybují s pukem. Gólmani nás drží. Občas nám chybí větší přímočarost a až moc hrajeme někde v rozích. Potřebujeme víc „špinavých gólů“, které jsou v play off častější. Myslím, že máme kvalitní tým plný zkušených a šikovných hráčů. I když nám chybí velcí lídři, jako byli Milan Gulaš, Lukáš Pech nebo Tomáš Zohorna. Měli ohromný respekt, každý je bral. Ale naučili jsme se s tím pracovat.
Co všechno se musí sejít, abyste v play off překvapili?
Faktorů úspěchu je vždy celá řada. Hlavní je zdraví, to nás letos hodně trápí. Moc zápasů jsme neodehráli v plné síle. Snad načasujeme formu a budeme i mentálně připravení na play off. Každý si musí najít svoji pozici, čím bude platný pro tým. Když si to všechno sedne, můžeme být nebezpeční.