Čachotský: Baráž chceme vrátit zpět do Jihlavy, porveme se o to

Vítězstvím 7:2 se navíc favorizovaní Rytíři v sérii dostali do vedení 3:1 na zápasy a dnes večer mají ideální možnost baráž rozhodnout: při prvním mečbolu totiž hrají v Chomutově, kde v této sezoně našli útočiště při rekonstrukci vlastní haly.

ONLINE: Kladno vs. Jihlava podrobná reportáž od 18:00

„Bude to těžké. Ale každý zápas začíná za stavu 0:0 a šance jsou padesát na padesát,“ říká jihlavský útočník Tomáš Čachotský. „Prostě se tam o to porveme. A uvidíme.“

Jak složitě se kouše porážka v domácím barážovém utkání, když zápas končí výsledkem 2:7?

Strašně nás to mrzí, už jen kvůli tomu, jaká tady byla atmosféra a co lidé předvedli. Bylo to neskutečné, takže je strašná škoda, jak to dopadlo. Bohužel, vyžrali jsme si to až do konce.

Co páteční čtvrté barážové utkání rozhodlo?

Asi ta dlouhá přesilovka Kladna. Dostali jsme v ní dva góly. Tam se soupeř dostal více méně na koně. I když jsme potom ještě zápas zdramatizovali (snížením na 2:3 – pozn. red.), přidali čtvrtý gól a poté byli furt o jeden krok napřed.

Za bodnutím koncem hokejky byl na pět minut a do konce utkání vyloučen brankář Maxim Žukov. Jak jste viděl situaci, která tomuto trestu předcházela?

Právě, že vůbec. Seděl jsem na střídačce, byl tam chumel před brankou a najednou kladenský hráč ležel na ledě. Vůbec netuším, co se tam stalo.

Vyloučení gólmana do konce zápasu není zrovna obvyklé. Vy máte za sebou dlouhou kariéru, vybaví se vám, jestli už jsi někdy něco podobného zažil?

Ty jo, to si teď nevzpomenu. Nevím, fakt ne.

Každopádně zkrat Maxe Žukova vás nemusí stát pouze už zmiňovaný čtvrtý zápas, ale ve finále možná i celou baráž...

Nikdo mu neřekl ani slovo. Bohužel, stalo se. Max sám z toho není úplně šťastný. On nás drží celé play off, no a teď se mu stane tohle. Hlavně doufám, že v příštím zápase bude moc nastoupit. A že nám zase pomůže a my vrátíme sérii zpět do Jihlavy.

Myslíš, že si svůj trest už odpykal a nebude muset stát?

To já právě vůbec nevím. Doufám, že bude moct chytat. Ale netuším, jak to je.

Kdyby nebyl k dispozici, bylo by to asi hodně velké oslabení.

Áda Wolf je taky dobrý gólman. Tak nám to když tak vychytá on.

Právě Adam Wolf se coby náhradník v pátek dostal do hodně složité situace. Po dvou měsících bez zápasového zatížení šel nerozchytaný do branky.

Bylo to pro něj strašně těžké. Myslím si, že pár šancí soupeře chytil a určitě se nemá za co stydět. Odvedl svoji práci, my jsme mu potom už moc nepomohli.

Hokejisté Jihlavy slaví svou branku v barážovém střetnutí s Kladnem.

Nakonec puk ze sítě lovil hned šestkrát. Budete ho teď muset trochu povzbudit?

Myslím, že i on ví, že to pro něj bylo těžké. Strašně dlouho nechytal, pak naskočil do rozjetého vlaku... Takže věřím, že to zvládne. V kabině mu určitě nic říkat nebudeme.

Nyní jste v situaci, že už v baráži nesmíte zaváhat. Navíc vás čeká zápas na ledě soupeře. Věříte, že ještě máte reálnou šanci Kladnu cestu za záchranou v extralize výrazněji zkomplikovat?

Jistěže tomu věřím. Kdybych tomu nevěřil, tak do Chomutova ani jezdit nemusím. Strašně moc bych chtěl ještě jednou zažít tak skvělou atmosféru na našem zimáku.

I přes divokou porážku vám fanoušci ještě půl hodiny po zápase tleskali a děkovali. To je asi nezapomenutelné.

Je to neskutečné. Naposledy jsem to zažil při baráži, kdy jsme postupovali do extraligy (rok 2017 – pozn. red.). Klobouk dolů před lidmi, strašně moc jim za to děkujeme.