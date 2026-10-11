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Tipsport extraliga 2026/27

„Člověk už se raduje...“ Kometu zmrazila výzva, opět hrála bez dua Pospíšil a Svozil

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  20:43
Adam Měchura z Plzně se raduje z vítězného gólu v prodloužení proti Kometě Brno...

Adam Měchura z Plzně se raduje z vítězného gólu v prodloužení proti Kometě Brno v 10. kole Tipsport extraligy. (11. října 2026) | foto: ČTK

Michal Kunc z Komety Brno kreje puk před napadajícím Alešem Čechem v zápase 10....
Plzeňští hokejisté slaví gól Adama Měchury do sítě brněnské Komety v 10. kole...
Kouč a majitel Komety Brno Libor Zábranský v zápase 10. kola extraligy mezi...
Luke Witkowski z Brna bojuje o kotouč s Adamem Měchurou v zápase 10. kola...
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Kometa slavila v neděli vítězství předčasně. Gól Arttu Ilomäkiho 48 vteřin po začátku prodloužení pro těsný ofsajd nemohl platit, to souhra plzeňských přesně dvě minuty do konce přidaného času už trenérskou výzvou napadnout nešla. Adam Měchura dokonal obrat, který sám nastartoval a za výhru 2:1 v prodloužení hosté připsali bod navíc. Brno navíc opět nastoupilo bez dua Svozil a Pospíšil.

„Člověk už se raduje z výhry a pak přijde tohle. Je to těžké skousnout, přepnout zpátky. Mysleli jsme si, že je zápas ukončený, a najednou z toho byl maličký ofsajd,“ popsal útočník Komety Jakub Brabenec zlomový moment utkání.

Adam Měchura z Plzně se raduje z vítězného gólu v prodloužení proti Kometě Brno v 10. kole Tipsport extraligy. (11. října 2026)
Michal Kunc z Komety Brno kreje puk před napadajícím Alešem Čechem v zápase 10. kola extraligy mezi Kometou Brno a Plzní. (11. října 2026)
Plzeňští hokejisté slaví gól Adama Měchury do sítě brněnské Komety v 10. kole Tipsport.extraligy. (11. října 2026)
Kouč a majitel Komety Brno Libor Zábranský v zápase 10. kola extraligy mezi Kometou Brno a Plzní. (11. října 2026)
6 fotografií

Plzeňští uspěli s trenérskou výzvou kvůli ofsajdu finského střelce. Rozhodnutí sudích tak dokonale zmrazilo slavící tribuny. O necelou minutu a půl později se na druhé straně prosadil Měchura a svým druhým gólem večera rozhodl.

I když brněnští trenéři rychle stahovali své hráče zpět na střídačku, protože i z jejich videoštábu dostali informaci o neplatnosti branky, vrátit tým do zápasového rytmu už se jim nepodařilo.

„Dostali jsme docela rychlou reakci od videokoučů, že tam byl ofsajd, takže jsme byli poměrně v klidu. Děkujeme videotrenérům, že nám takhle pomáhají,“ ocenil plzeňský střelec.

Plzeňští hokejisté slaví gól Adama Měchury do sítě brněnské Komety v 10. kole Tipsport.extraligy. (11. října 2026)

Reakce videokoučů Plzně byla podle asistenta trenéra Václava Pletky blesková. „Zaplať pánbůh, že videotrenéři odhalili ten ofsajd. Už nás takhle zachránili několikrát,“ podotkl, že kontrola možnosti využít trenérské výzvy už se stala rutinou.

Kometa přitom měla zápas dobře rozehraný. V první třetině využil její první přesilovku Hynek Zohorna a domácí dlouho drželi těsný náskok. Plzeň ale ve třetí části přidala, ve 49. minutě Měchura tvrdou střelou potrestal nepovedené vyhození Brňanů a srovnal. V prodloužení pak hosté dokonali obrat.

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„Od půlky zápasu jsme zaostávali v soubojích, Plzeň je vyhrávala. To byla i příčina vyrovnávacího gólu,“ uznal asistent domácího trenéra Kamil Pokorný. Výkon obou brankářů přitom ocenil, v prodloužení podle něj rozhodovaly centimetry.

Brabenec připustil, že Kometa nepředvedla výkon, jaký si představovala. Zároveň připomněl, že v posledních čtyřech zápasech hráli Brňané potřetí prodloužení. „Většinu těch zápasů jsme mohli v klidu vyhrát. To si musíme pohlídat a zaměřit se na to,“ dodal nejmladší střelec v historii Komety.

Svozil trénuje s týmem, Pospíšil je zraněný

Spekulace o možných přestupech útočníka Kristiána Pospíšila i obránce Stanislava Svozila se zatím nenaplňují, přesto i proti Plzni Kometa nastoupila bez této dvojice. „Svozil je u týmu a trénuje. Máme s ním nějaký plán a uvidíme, jak se to do konce týdne vyvine,“ naznačil brzké rozřešení Pokorný.

U Pospíšila byl pak ještě zdrženlivější. „Jeho absence je ze zdravotních důvodů,“ odmítl přiblížit aktuální situaci okolo slovenského bouřliváka.

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1. HC Oceláři TřinecTřinec 10 9 0 1 0 49:23 28
2. HC Dynamo PardubicePardubice 11 8 1 0 2 47:31 26
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 9 6 0 0 3 22:16 18
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 10 3 3 1 3 25:22 16
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 10 4 2 0 4 28:26 16
6. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 10 5 0 1 4 27:31 16
7. Rytíři KladnoKladno 10 3 2 2 3 29:32 15
8. HC Sparta PrahaSparta 10 4 0 2 4 31:28 14
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 10 4 0 2 4 29:29 14
10. HC Verva LitvínovLitvínov 10 3 1 1 5 24:28 12
11. HC Kometa BrnoKometa 9 2 2 1 4 25:28 11
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 1 1 6 23:36 9
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 9 2 0 1 6 21:32 7
14. HC OlomoucOlomouc 10 1 1 0 8 18:36 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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