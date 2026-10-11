„Člověk už se raduje z výhry a pak přijde tohle. Je to těžké skousnout, přepnout zpátky. Mysleli jsme si, že je zápas ukončený, a najednou z toho byl maličký ofsajd,“ popsal útočník Komety Jakub Brabenec zlomový moment utkání.
Plzeňští uspěli s trenérskou výzvou kvůli ofsajdu finského střelce. Rozhodnutí sudích tak dokonale zmrazilo slavící tribuny. O necelou minutu a půl později se na druhé straně prosadil Měchura a svým druhým gólem večera rozhodl.
I když brněnští trenéři rychle stahovali své hráče zpět na střídačku, protože i z jejich videoštábu dostali informaci o neplatnosti branky, vrátit tým do zápasového rytmu už se jim nepodařilo.
„Dostali jsme docela rychlou reakci od videokoučů, že tam byl ofsajd, takže jsme byli poměrně v klidu. Děkujeme videotrenérům, že nám takhle pomáhají,“ ocenil plzeňský střelec.
Reakce videokoučů Plzně byla podle asistenta trenéra Václava Pletky blesková. „Zaplať pánbůh, že videotrenéři odhalili ten ofsajd. Už nás takhle zachránili několikrát,“ podotkl, že kontrola možnosti využít trenérské výzvy už se stala rutinou.
Kometa přitom měla zápas dobře rozehraný. V první třetině využil její první přesilovku Hynek Zohorna a domácí dlouho drželi těsný náskok. Plzeň ale ve třetí části přidala, ve 49. minutě Měchura tvrdou střelou potrestal nepovedené vyhození Brňanů a srovnal. V prodloužení pak hosté dokonali obrat.
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„Od půlky zápasu jsme zaostávali v soubojích, Plzeň je vyhrávala. To byla i příčina vyrovnávacího gólu,“ uznal asistent domácího trenéra Kamil Pokorný. Výkon obou brankářů přitom ocenil, v prodloužení podle něj rozhodovaly centimetry.
Brabenec připustil, že Kometa nepředvedla výkon, jaký si představovala. Zároveň připomněl, že v posledních čtyřech zápasech hráli Brňané potřetí prodloužení. „Většinu těch zápasů jsme mohli v klidu vyhrát. To si musíme pohlídat a zaměřit se na to,“ dodal nejmladší střelec v historii Komety.
Svozil trénuje s týmem, Pospíšil je zraněný
Spekulace o možných přestupech útočníka Kristiána Pospíšila i obránce Stanislava Svozila se zatím nenaplňují, přesto i proti Plzni Kometa nastoupila bez této dvojice. „Svozil je u týmu a trénuje. Máme s ním nějaký plán a uvidíme, jak se to do konce týdne vyvine,“ naznačil brzké rozřešení Pokorný.
U Pospíšila byl pak ještě zdrženlivější. „Jeho absence je ze zdravotních důvodů,“ odmítl přiblížit aktuální situaci okolo slovenského bouřliváka.