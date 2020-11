Debakly a divočina? Pěkné a nepředvídatelné, líbí se šéfovi extraligy

V hlavě měl už po druhém rozjezdu ligy především přání, aby rychlý sled zápasů a chybějící trénink neměly následky na zdraví hráčů. Jenže zatím do sebe vše dokonale zapadá a hokejový fanoušek tak sleduje extraligu, jaká už dlouho nebyla.



Hezké akce, živelné bitky, atraktivní zápasy a nepředvídatelná forma mužstev. Ředitel extraligy Josef Řezníček má před sebou jen jediný cíl - přivést příznivce zpátky na zimní stadion. Aby si novou tvář ligy mohli užívat zase naživo.



Nejdivočejší duely od restartu extraligy 5. kolo - 7.11.

Sparta - Pardubice 7:1 15. kolo - 9.11.

K. Vary - Třinec 2:7

Zlín - Sparta 4:6 17. kolo - 13.11.

Vítkovice - Sparta 5:4 13. kolo - 17.11.

Třinec - Budějovice 6:3 19. kolo - 20.11.

Zlín - Boleslav 3:7

Vítkovice - Budějovice 0:7 20. kolo - 22.11.

Pardubice - Třinec 7:6pp

Sparta - Olomouc 7:1



Po restartu se ze všech stran mluvilo o nerozehranosti hráčů. Vidíme přesný opak - moc pěkný hokej, spoustu divokých výsledků a debaklů. Jak se vám na to dívá?

Výsledky jsou někdy jako na houpačce, až překvapivé. Těžko se mi přemýšlí nad tím, čemu velké výkyvy přičítat. Nejspíš nevyrovnanému poměru sil po restartu soutěže. Ale ta nepředvídatelnost je na sportu přece krásná.

Nečekané výsledky připomínají NHL, kde každý může porazit každého. Lze je přičítat jen různému stupni fáze přípravy mužstev, z níž naskočila zpátky do extraligy?

Promítá se do nich spousta aspektů za současného psychického rozpoložení. Různá jednání o výši platů, restrikcích, testování. Hráči najeli na zcela jiný režim, než jsou zvyklí, a někdo ho snáší lépe, jiný hůř. Zápasy mají obrovské tempo na úkor přesnosti. Je dobře vidět, že hokejisté byli obrovsky natěšení. Některým možná docházejí síly a nejspíš se to podepisuje na krkolomných výsledcích nahoru a dolů. I trocha podcenění. Zřejmě i psychický stav. Roli v nevyrovnaných duelech může hrát velká řada věcí.

Co nejvíce?

Celá sezona, je totiž absolutně specifická. Hráči jsou vytržení ze svého komfortního prostředí. I když se nedá tvrdit, že bychom velké zvraty neviděli za normálních okolností, protože jsme pořád ve sportu.

To bychom mohli pokračovat napříč sporty, které dostaly svolení v covidové době pořádat zápasy. Podobně atraktivní výsledky nabízí i fotbalová liga. Má dlouhá pauza dopady ve všech sportovních odvětvích?

Určitě ano. Hokej a fotbal jsou jasné příklady, ale bude to platit v dalších soutěžích. Denní návyky sportovců jsou úplně někde jinde. Příprava i režim se zcela otočily. Dnes možná všichni přemýšlejí i jiným směrem. Každý vidí, že ve světě se něco děje, a peněz není nikde nazbyt.



Dokážu si představit, že víc než výsledky jste měl v hlavě bezpečnost a zdraví hráčů.

Po restartu ligy moje myšlenky mířily přesně tam. Když jsme znovu začínali, ptali jsme se na názor klubů. Ujistily nás, že jim stačí týden na trénink, což se nám úplně nepovedlo. Po uvolnění jsme už během pěti šesti dní startovali soutěž. Krátká příprava je nebezpečná hlavně proto, že když jdete do zápasu, nenakážete hráčům, aby hráli opatrně s ohledem na případné zranění. Vždycky se počítá s tím, že jdou do soubojů naplno. A nejhorší bylo, že některé kluby využívaly možnost trénovat venku. Hokejistu nikdy nepřipravíte běháním po lese, protože mu pak scházejí návyky, které získají jedině na bruslích.

Měl jste obavu, že hráči nebudou mít za sebou dostatečný trénink?

V létě se různými způsoby udržují, ale tentokrát to bylo jiné. Psychika má velký význam. Soutěž se oddalovala, potom se hrálo, přerušovalo. Prostě bylo víc tréninku než utkání a hráči se nejvíce zlepšují, když se hraje. Zápas bývá v úplně jiném nasazení než trénink.



Nahuštěný extraligový program proto musí hráčům vyhovovat. Líbí se i vám tento vzor NHL?

Za mořem je to ještě specifičtější, protože se hrají dva zápasy za dva dny, potom je den pauza a zase dva duely na tripech. V našich podmínkách jsou rozhozené pořád do hracích dnů. Nahustili jsme utkání do úterý, pátku a neděle, ale i požadavky vysílatelů nám je rozmělňují mimo hrací dny, na něž extraliga lpěla. Divácká odezva vždycky bývala největší v pátek a v neděli a do toho jsme vkládali kompromisní úterý. A na to si fanoušci také zvykli. Odvíjí se to od marketingu.

Který, zdá se, zafungoval na všech frontách.

Hráči si s tím poradí, ale může to vést samozřejmě ke zraněním, k potřebě klubů budovat širší kádr a dalším jiným problémům. Současnou situaci neuměl nikdo namodelovat, nedalo se na ni připravit, protože ji prožíváme prvně.

Měly by extraligové kluby zájem upustit do budoucna od zajetého kalendáře a ponechat si nabitý hokejový týden i v pocovidové době?

Nemyslím si, že bychom měli tak obří fanouškovskou základnou jako NHL. Když to mám říct na rovinu, dejme si příklad Chicaga. Jeden den mu na stadion přijde 20 tisíc lidí na zápas a druhý den dalších dvacet tisíc. Tři tisíce z nich je skalních a zbytek se obmění. Město je tak veliké, že se tam fandové prostřídají. U nás je to limitované.



Máte na mysli zájem a finanční možnosti fandů?

Nemáme všechny extraligové týmy na úrovni velkých měst, aby dokázaly třikrát v týdnu naplnit halu. Musíme se orientovat na současný systém pro diváka, kdy je pro lidi přijatelných maximálně 52 až 60 kol. Vstupenky nejsou přehnaně drahé, ale pro kluby tvoří část příjmů, které dávají dohromady zhruba padesát procent rozpočtu. Ale diváky musíme na stadiony dostat. Někdy slýchávám, že musíme hrát víc a kluby musejí vyjíždět na tripy.

A souhlasíte s tímto názorem?

Trip v našem případě znamená, že vyrazíte na týden až deset dnů na stadiony soupeře, odehrajete tam čtyři zápasy, ale pak se vrátíte a to samé musíte přece absolvovat doma. Jinak to nejde, matematika je neúprosná. Ačkoliv vyjedete ven, kde vás diváci nezajímají, pak jste zase doma a musíte během tří čtyř dnů odehrát dva zápasy.



Hráči Českých Budějovic připravili nečekaný debakl 7:0 Vítkovicím.

Dá se to zvládnout?

U druhého utkání už bude divácký propad tak markantní, že radši řeknete: „Dobře, v úterý a pátek bychom přilákali tolik lidí, ale středa a čtvrtek, kdy jsem si ulevil od cestovních nákladů na Moravu, mě stály na domácím hřišti dva tisíce diváků.“ Všichni si umíme spočítat, kolik to stojí. Tyto myšlenky s nahuštěným programem a tripy mívají hráči NHL, ale vždycky jim říkám reálné příklady jako teď.



V jakém případě byste se vzdali obvyklých hracích dnů?

Pokud uvidíme ustupující divácký zájem, pak tradiční termíny můžeme opouštět. My věříme, že se fanoušci vrátí, musíme je dostat do jejich komfortního prostředí, na které byli zvyklí.

Systém PES Podívejte se, jak jednotlivé stupně ovlivňují profesionální sportovní soutěže

Současné vládní nařízení to neumožňuje. Největší sporty v zemi si vyjednaly restart pro profesionální sportovce, jednáte s ministerstvem zdravotnictví také o výjimce, že by mohli diváci dříve na stadiony?

S příchodem nového ministra Blatného jsme přeskočili do systému PES a ten striktně říká, za jakých podmínek a v jakém stupni můžeme provádět různé úkony. Proto nevím, jestli žádat o výjimky. Nemyslím si, že by nám bylo vyhověno. Čekáme na rozvolnění opatření a přechod do jiného stupně, kde jsou profesionální soutěže bez omezení. Posuňme se ještě na stupeň dva a už tam uvidíme i nějaké diváky.