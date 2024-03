Plzeňský hokejový útočník Söderlund se těší na nejlepší období v roce

„Bylo to krásné, moc jim za to děkuji, užil jsem si to,“ děkoval fanouškům na klubovém webu šestadvacetiletý Švéd. V utkání s libereckými Bílými Tygry jeho tým neuspěl, avšak navrátilec do sestavy zapsal gólovou trefu a byl vyhlášen nejlepším hráčem v plzeňském dresu.

„Bylo příjemné hned vstřelit branku, snad mi to dodá také trochu sebevědomí před rozhodující částí soutěže,“ přeje si Söderlund.

Základní část skončila, nyní přichází na řadu vrchol sezony a Škoda v předkole vyzve litvínovskou Vervu. První dvě utkání jsou na programu zítra a ve čtvrtek na ledě soupeře. „Já osobně se moc těším, je to nejlepší období v roce. Dalo by se říci, že sezona právě teď začíná,“ říká plzeňský šikula.

Tim Söderlund z Plzně míří do nemocnice otřesený po nárazu do mantinelu.

Na osudné únorové utkání s Pardubicemi se s odstupem pár týdnů dívá s nadhledem. „Ten zápas si pamatuji, ovšem nikoliv ten hit. Ještě na ledě jsem se probudil, měl jsem velké štěstí, že to dopadlo jen zlomeným nosem a malým otřesem mozku. V nemocnici jsem posléze strávil pouze dva dny,“ popisoval Söderlund.

Od lékařů měl nařízený klid, nicméně útočník Škody věřil, že se na led v letošní sezoně ještě vrátí. „Začal jsem již minulý týden lehce trénovat. S týmem jsem absolvoval první trénink v pátek, cítil jsem se dobře, nic mě neomezovalo,“ dodává o svém návratu.

V nucené pauze Söderlund o rok prodloužil smlouvu v Plzni. „Tim má potenciál rozdílového hráče a svoji kvalitu prokazuje od svého příchodu k nám. Proto jsme moc rádi, že bude pokračovat v našem dresu i další sezonu,“ řekl sportovní manažer klubu Tomáš Vlasák.