Jágr? Na 53 nevypadá. Ani výkonem, smekl Pištěk po litvínovském debutu

Ondřej Bičiště
  10:58
Není snad nikdo, kdo by se hokejového útočníka Theodora Pištěka nezeptal, jestli má kořeny ve slavném hereckém a výtvarnickém rodu. „Ptají se mě na to hodně, ale nikdy jsem se na to blíž nedíval. S rodiči jsem se o tom bavil, jméno Theodor mi dali shodou náhod, ne kvůli uměleckému klanu,“ říká 24letý forvard, ofenzivní posila Litvínova.

Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Litvínovský Theodor Pištěk. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Většinu kariéry zatím strávil ve Švédsku, kam odešel bez rodičů už ve 14 letech. „Byla to dobrá škola, neměnil bych. Dalo mi to strašně moc hokejově i do života, musel jsem být soběstačný a všechno si zařizovat sám,“ vzpomíná. Byť odcházel jako dítě, po domově netruchlil. „Neměl jsem tam žádnou krizi, že bych se chtěl vrátit, starali se o mě skvěle. Život je tam suprový, na Švédsko nemůžu říct nic špatného. Strávil jsem tam devět let, je to krásná země, můj druhý domov.“

Dařilo se mu i hokejově, v uplynulém ročníku nastoupil za druholigový BIK Karls koga k 62 zápasům, v nichž zaznamenal 51 bodů (19 gólů a 32 asistencí). Produktivita se od něj bude čekat i v Litvínově. „Kvalita tady bude vyšší, ale budu se snažit navázat na minulou sezonu, je to můj cíl.“

Kaše doléčuje koleno. Litvínovu věří a cílí na olympiádu: Je to obrovský sen

Střelecky se poprvé prosadil hned při premiéře za Litvínov proti Kladnu, zahrát si proti legendě Jágrovi bral jako zážitek. „Člověk si uvědomuje, proti komu hraje. Klobouk dolů, jak to pořád zvládá, vždyť je starší než můj táta,“ směje se Pištěk. Před Jágrem smeká: „Obdivuju to, zvlášť v této době, kdy je všechno rychlejší, bruslení náročnější. A rozhodně nevypadá na to, že mu je 53. Ani výkonem!“

Litvínovu chce Pištěk pomoct nejen góly a nahrávkami. „Snažím se hrát ofenzivně, střílet na bránu, ale být spolehlivý i do obrany. Jako tým chceme hrát aktivně, agresivně, rychle. Budeme pro každého nepříjemní.“

Do Česka si rodák z Tábora přivezl švédskou partnerku, což uvítal i útočník Axel Holmström, další rekrut Vervy ze země tří korunek. Také on si do Litvínova přivezl švédskou přítelkyni. „Už jsme se všichni poznali, byli jsme společně na večeři. Holky to mají jednodušší, že se tady budou moct bavit švédsky.“

Sportovního turistu z Francie očaroval Jágr. A co Češi? Jste „tajemní“, říká

Pištěk se během necelé desetiletky ve Skandinávii naučil cizí jazyk dokonale. „Mluvím švédsky jako česky. A jak přemýšlím? Tady možná česky, doma švédsky,“ přepíná z jednoho jazyka na druhý podle situace.

Věří, že litvínovská sezona bude úspěšná, i když budoucnost klubu je nejistá. Po nadcházejícím extraligovém ročníku klub opustí majitel Orlen Unipetrol, který plnil rozpočet v průměru šedesáti miliony ročně. „Nemyslíme na to, co není v našich rukách. Sezonu by to negativně ovlivnit nemělo.“

A cíle si Pištěk dává vysoké. „Určitě se dostat do play off a ideálně vyhrát i poslední zápas sezony.“

Jágr? Na 53 nevypadá. Ani výkonem, smekl Pištěk po litvínovském debutu

Fantasy Premier League 2025/26: novinky z populární online hry. A kolik stojí Češi?

V pátek 15. srpna odstartuje nový ročník anglické fotbalové ligy a s ním i jeho oblíbená virtuální verze. Fantasy Premier League je fenomén, který každoročně pohltí přes deset milionů fanoušků po...

15. srpna 2025  8:56

Hokejisté Sparty i Plzně v přípravě opět vyhráli, Brno podlehlo ve Zlíně

Hokejisté Sparty i Plzně udrželi v přípravě na extraligu neporazitelnost. Pražané zdolali v Poděbradech Hradec Králové 2:0 a připsali si třetí vítězství. Plzeň přehrála v západočeském derby Karlovy...

14. srpna 2025  20:37

